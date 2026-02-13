Povestea actorului din Dawson's Creek mort de cancer este mai tristă decât ne-am fi imaginat. Hollywood-ul s-a mobilizat pentru el

13 Feb 2026

James Van Der Beek avea șase copii FOTO: Instagram/ James Van Der Beek

James Van Der Beek, actorul cunoscut pentru rolul principal din serialul de succes pentru adolescenți din anii '90, „Dawson's Creek”, a murit săptămâna aceasta la vârsta de 48 de ani, după ce a pierdut lupta cu cancerul. Însă tragedia a scos la lumină o altă dramă: actorul avea șase copii, iar familia rămăsese practic fără resurse financiare, din cauza costurilor ridicate legate de boala lui.

În același timp, prietenii lui James sunt șocați de moartea acestuia și mulți își împărtășesc povești despre el și despre ultimele momente petrecute împreună.

Pentru sprijinirea familiei lui James Van Der Beek a fost inițiată o campanie de strângere de fonduri pe GoFundMe. În mai puțin de 2 zile s-au adunat peste 2 milioane de dolari.

Regizorul premiat cu Oscar Steven Spielberg și soția lui, Kate Capshaw, au donat 25.000 de dolari pe GoFundMe pentru regretatul actor din Dawson's Creek, potrivit BBC.

O altă câștigătoare a premiului Oscar, actrița Zoe Saldaña-Perego, face o donație recurentă de 2.500 de dolari pe lună, potrivit The Hollywood Reporter, iar regizorul Wicked: For Good, Jon M. Chu, a oferit de asemenea 10.000 de dolari.

Un comunicat emis de „Friends of the Van Der Beek family” (Prietenii familiei Van Der Beek), care au organizat colecta, le-a mulțumit contributorilor „din adâncul inimilor noastre pentru că ați fost alături de James și de frumoasa sa familie”.

Acesta spune: „Bunătatea voastră a însemnat mai mult decât putem pune în cuvinte. „În mijlocul unei dureri profunde, sprijinul vostru a fost o lumină. Ne amintește că iubirea este reală, că o comunitate este puternică și că spiritul lui James continuă să aducă oamenii împreună”.

Van Der Beek era cel mai cunoscut pentru rolul principal din serialul american pentru adolescenți Dawson's Creek, difuzat între 1998 și 2003.

Deși el și Steven Spielberg nu au lucrat oficial împreună la un proiect cinematografic, personajul său, Dawson, avea pe pereții dormitorului postere cu producțiile eroului său din lumea filmului, inclusiv E.T. the Extra-Terrestrial și Schindler's List.

Spielberg i-a surprins pe fani la evenimentul de reuniune de anul trecut al distribuției din „Dawson’s Creek”, trimițând un mesaj video celebrului său admirator. „Dawson, ai reușit”, a spus regizorul. „Poate într-o zi voi avea și eu un dulap ca al lui Dawson”.

Van Der Beek a murit miercuri, după ce a suferit de cancer colorectal. El a dezvăluit în noiembrie 2024 că „se confrunta cu acest diagnostic” încă din august 2023.

Campania de strângere de fonduri a solicitat ajutor financiar după ce costurile medicale au lăsat familia „fără fonduri”.

Alfonso Ribeiro a distribuit o fotografie sfâșietoare cu James Van Der Beek în ultimele sale momente de viață

Alfonso Ribeiro a distribuit o fotografie cu ultimele sale momente alături de James Van Der Beek, care i-a fost prieten foarte bun.

Ribeiro a postat joi pe Instagram fotografia în care îl ținea pe Van Der Beek aproape de căpătâi. Fostul artist din „Prințul din Bel-Air” părea vizibil emoționat în timp ce îl ținea în brațe pe Van Der Beek.

Alfonso Ribeiro i-a fost alături lui James Van Der Beek în ultimele momente FOTO: Instagram/ therealalfonsoribeiro

Ribeiro a spus că fotografia a fost făcută de soția lui Van Der Beek, Kimberly, cu doar câteva minute înainte ca acesta să-și ia „ultimul rămas bun”.

„Ultimul meu moment a fost să-l fac să râdă pentru ultima dată”, a scris el. „Deja îmi este foarte dor de el”.

Ribeiro a mărturisit anterior că a fost „distrus” de moartea prietenului său apropiat și a dezvăluit că este nașul fiicei de 7 ani a lui Van Der Beek, Gwendolyn.

„A fost adevăratul meu prieten, fratele și ghidul meu în viață. Am fost alături de el în această călătorie oribilă cu cancerul”, a scris el într- o postare pe Instagram.

El a mai menționat că a învățat atât de multe de la regretatul său prieten și că James și Kimberly i-au schimbat viața.

„Voi fi mereu îndatorat pentru tot ce mi-au dat mie și familiei mele. El va trăi veșnic în inima mea. Voi fi mereu acolo pentru copiii lor”, a mai spus actorul.