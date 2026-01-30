Primele imagini de la locul accidentului în care a murit Tal Berkovich, fostă concurentă Chefi la cuțite

Tal Berkovich a murit într-un accident petrecut în Israel FOTO: Antena 3 CNN

Au apărut primele imagini de la accidentul în care și-a pierdut viața Tal Berkovich, concurentă în ultima ediție a emisiunii „Chefi la cuțite”, care primise și unul dintre cuțitele de aur. Mașina pe care o conducea Tal s-a izbit de un camion.

Fosta concurentă și fratele ei se aflau în Israel pentru a sărbători ziua mamei lor. Bărbatul, potrivit ultimelor date, este acum în stare gravă, în spital.

Tal Berkovich, fostă concurentă la emisiunea „Chefi la cuțite”, ediția din 2025, a murit în accidentul tragic care a avut loc în Israel. Ea se afla acolo împreună cu familia ei, pentru a sărbători ziua de naștere a mamei ei.

Înainte cu câteva ore de accident, postase pe rețelele sociale o fotografie și anunța că este acasă. Era în mașină împreună cu fratele ei de 40 de ani, în momentul în care autovehiculul s-a izbit de un camion.

Echipajele care au intervenit la locul accidentului au spus că mașina era complet distrusă și că la volan era Tal Berkovich, care era în stare foarte gravă. S-a încercat resuscitarea, însă a fost fără rezultat, iar Tal a fosr declarată moartă. Fratele ei a fost dus la spital și este în stare critică.

A fost deschisă o anchetă pentru a se stabili exact ce s-a întâmplat și care a fost contextul în care s-a produs acest accident.