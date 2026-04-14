„Regele evaziunii fiscale” din Europa a fost arestat în Italia. Era căutat pentru o fraudă de 63 de milioane de dolari

Maximilian Grübl este considerat de sistemul judiciar bavarez unul dintre cei mai mari evazioniști fiscali din Europa. Sursa foto: Instagram/ maxgrubl

Managerul german Maximilian Grübl a fost arestat la Asti, în Italia, chiar în momentul în care se pregătea să fugă la Dubai. Bărbatul era căutat pentru evaziune de la plata a 63 de milioane de euro, iar pe numele său figura un mandat de arestare internaţional.

Maximilian Grübl, directorul general al unei companii de vânzare a uleiului de motor a fost identificat în orașul italian Asti de Brigada Mobilă. Acum așteaptă o posibilă extrădare de către Curtea de Apel din Torino, relatează La Stampa.

Bărbatul a fost oprit în timp ce conducea Mercedes-ul său în care se afla împreună cu partenera sa de origine rusă. Maximilian Grübl, născut în 1973, un manager german, este considerat de sistemul judiciar bavarez unul dintre cei mai mari evazioniști fiscali din Europa. Conform rapoartelor poliției din München, acesta nu ar fi plătit TVA-ul în valoare de peste 63 de milioane de euro. Din acest motiv, a fost emis un mandat european de arestare. Raportul conform căruia Grübl, directorul general al unei companii care vinde ulei de motor către numeroase companii germane, se afla în zona Asti a venit de la colegii germani.

Analizând imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale orașului, anchetatorii au reușit să identifice o mașină de lux, un Mercedes GLE, înmatriculată pe numele unei companii cu sediul în nord-estul țării, care funcționa de câteva luni și despre care se crede că este legată de managerul german printr-un pseudonim.

Astfel, a fost declanșată operaţiunea de localizare şi de arestarea suspectului. Când mașina s-a apropiat de centrul orașului, poliția a intrat în acțiune. În acea seară, conform investigațiilor Interpol, cuplul trebuia să părăsească Italia și să se îmbarce într-un avion cu destinația Dubai.

Maximilian Grübl conducea o companie de vânzare a uleiurilor minerale cu sediul la Viena, M2m fullservice GmbH, dar înregistrată cu un număr de TVA german. Conform documentelor Ministerului Afacerilor Externe din Germania, acesta a fost CEO al companiei până la 20 decembrie 2024, apoi a continuat să controleze compania, în ciuda schimbării conducerii, care a fost încredințată unui nou manager, Christian Kirchner, care este, de asemenea, anchetat.

„Începând cu iulie 2024”, au precizat autoritățile germane, „plata TVA-ului către fiscul din München a fost întreruptă”. Un fel de schemă atent planificată, consideră anchetatorii, pentru a eluda impozitele și a acumula o avere ilegală de mai multe zerouri. „Inculpații au acționat conform unui plan infracțional care implica generarea de profituri prin neplata TVA-ului, în detrimentul veniturilor fiscale , continuând în același timp să vândă produse pe bază de uleiuri minerale pe piața germană.”

Conform investigațiilor realizate de poliţiştii din Italia, managerul german frecventa zona Asti, unde locuia, de ceva vreme. Profilul său de Instagram confirmă acest lucru, pentru că suspectul a postat mai multe feluri de mâncare tipice zonei, ca de exemplu o fotografie cu o farfurie delicioasă de tajarin cu trufe, făcută la un cunoscut restaurant din Monferrato.

De asemenea, se pare că îşi reluase activitățile comerciale prin intermediul unei noi companii italiene. În momentul arestării, deținea documente emise de Emiratele Arabe Unite: permis de conducere și carte de identitate. Managerul a fost arestat și dus la închisoare unde aşteaptă să apară în faţa judecătorilor de la Curtea de Apel din Torino pentru o posibilă extrădare.