S-a aflat cine e tânărul misterios din fotografia care a ajuns virală, după jaful de la Luvru. ”Au fost surprinși să afle câți ani am”

Publicat la 10:10 09 Noi 2025

O fotografie realizată de Associated Press în ziua jafului de la Luvru, în care este surprins un tânăr îmbrăcat elegant și cu pălărie, a ajuns să aibă milioane de vizualizări. Acum s-a aflat cine e el. FOTO: Profimedia Images

O fotografie realizată de Associated Press în ziua jafului de la Luvru, în care este surprins un tânăr îmbrăcat elegant și cu pălărie, a ajuns să aibă milioane de vizualizări. Au apărut imediat întrebări despre cine era el și dacă e vreun detectiv care va rezolva cazul. De fapt, în poză este Pedro Elias Garzon Delvaux, de 15 ani. Un admirator al detectivilor Sherlock Holmes și Hercule Poirot, care locuiește cu părinții și bunicul său în Rambouillet, la 30 de kilometri de Paris, Pedro a decis să păstreze suspansul și să nu spună cine e. Până acum.

În timp ce teorii despre misteriosul bărbat elegant din fotografia „Fedora Man” - că era detectiv sau că de fapt era o imagine realizată cu inteligența artificială - se răspândeau, el a ales să urmărească amuzat situația. „Nu am vrut să spun imediat că sunt eu,” a spus el. „Această fotografie avea un mister, așa că trebuia să îl las să dureze.”

Acum, Pedro s-a lăsat fotografiat de AP acasă la el, îmbrăcat exact așa cum era și în ziua respectivă: cu o pălărie fedora, vestă Yves Saint Laurent împrumutat de la tatăl său, un sacou ales de mama sa, cravată, pantaloni Tommy Hilfiger și un ceas rusesc restaurat, din timpul războiului. Pălăria este omagiul său adus eroului din Rezistența Franceză, Jean Moulin.

În viața reală, Pedro este însă un adolescent deștept și amuzant care, dintr-o întâmplare, a ajuns în atenția întregii lumi.

De la fotografie la faimă

Imaginea care l-a făcut celebru părea că era de la locul cercetării unei crime. Trei polițiști se sprijină de un automobil argintiu, blocând o intrare la Luvru, la câteva ore după jaf. În dreapta lor, un bărbat în costum pare că adaugă o aură cinematografică.

Acesta a fost momentul în care au apărut valuri de teorii pe internet. „Fedora Man”, așa cum l-au numit internauții, a fost considerat un detectiv din vechea școală, un om din interior, un personaj de Netflix. Mulți erau convinși că era generat de AI.

Pedro înțelege de ce. „În fotografie sunt îmbrăcat mai degrabă în stilul anilor 1940, iar noi suntem în 2025,” a spus el. „Există un contrast.”

Chiar și unii membri ai familiei și prieteni au ezitat până când au văzut-o pe mama lui în fundal. Abia atunci au fost siguri: detectivul favorit al internetului era un băiat real.

Povestea adevărată era una simplă

Pedro, mama sa și bunicul său veniseră să viziteze Luvru. „Am vrut să mergem la Luvru, dar era închis,” a spus el. „Nu știam că a avut loc un jaf.” Au întrebat ofițerii de ce erau porțile închise, iar în câteva secunde, fotograful AP Thibault Camus l-a surprins pe Pedro în mișcare.

„Nu știu când a fost făcută fotografia. Pur și simplu treceam pe acolo”, a spus Pedro.

Patru zile mai târziu, un cunoscut i-a trimis un mesaj: „Ești tu în acea fotografie?” „Mi-a spus că aveam 5 milioane de vizualizări,” a adăugat el. „Am fost puțin surprins.” Apoi mama sa l-a sunat să îi spună că apărea în The New York Times. „Nu e chiar ceva ce vezi în fiecare zi,” a spus el. Prietenii din Austria, familia și colegii de clasă i-au trimis capturi de ecran cu fotografia și l-au sunat. „Oamenii spuneau, «Ai devenit o vedetă»,” a spus el. „Am fost uimit că, doar dintr-o fotografie, poți deveni viral în câteva zile.”

Aspectul care a uimit milioane de oameni nu era un costum inventat pentru o vizită la muzeu. Pedro a început să se îmbrace așa acum un an, fiind inspirat de istoria secolului XX.

„Îmi place să fiu elegant. Merg la școală așa”, a spus el. În mijlocul unui val de hanorace și pantofi sport, el apare într-un costum trei piese. Și pălăria? Nu, aceasta are un ritual propriu. Pălăria fedora este rezervată pentru weekenduri, sărbători și vizite la muzeu.

La școala lui nu se poartă uniformă, așa că mulți au început să îi copieze stilul vestimentar. „Unul dintre prietenii mei a venit săptămâna aceasta cu cravată,” a spus el.

Înțelege de ce oamenii au proiectat asupra lui întregul caracter de detectiv: jaf misterior, detectiv misterios. Pedro iubește personajul lui Poirot, despre care spune că e „foarte elegant”, și îi place misterul din spatele muncii de detectiv. „Când se întâmplă ceva neobișnuit, nu îți imaginezi un detectiv obișnuit” a spus el. „Îți imaginezi pe cineva diferit.”

Mama lui, Félicité Garzon Delvaux, a crescut într-o clădire care a fost palat-muzeu în secolul XVIII. Fiica unui curator și a unui artist, îl ducea pe Pedro frecvent la expoziții. „Arta și muzeele sunt spații vii,” a spus ea. „Viața fără artă nu este viață.”

Pentru Pedro, arta și imaginile făceau parte din viața cotidiană. Așadar, când milioane de oameni au creat povești despre singura imagine cu el, purtând fedora și stând lângă polițiști înarmați la Luvru, a înțeles puterea unei imagini și a lăsat misterul să continue.

Nu a zis nimic câteva zile, apoi a schimbat contul său de Instagram din privat în public. „Oamenii au trebuit să încerce să afle cine sunt,” a spus el. „Apoi au venit jurnaliștii și le-am spus vârsta mea. Au fost extrem de surprinși.”

Este relaxat în privința a ce va urma. „Aștept să mă contacteze pentru filme,” a spus el zâmbind. „Ar fi foarte amuzant.”