Scandal în Italia: statuia lui Pavarotti a fost „îngropată” în gheața unui patinoar. Văduva tenorului: „O decizie absurdă”

1 minut de citit Publicat la 10:14 02 Dec 2025 Modificat la 10:16 02 Dec 2025

Monumentul de bronz, amplasat în piața centrală, a fost prins în amenajarea patinoarului (Imagine cu caracter ilustrativ) / foto: Profimedia Images

Primarul orașului Pesaro și-a cerut scuze familiei lui Luciano Pavarotti, după ce statuia celebrului tenor a ajuns, fără intenție, „îngropată” în gheața unui patinoar instalat în centrul orașului pentru sărbătorile de iarnă, potrivit BBC.

Monumentul de bronz, amplasat în piața centrală, a fost prins în amenajarea patinoarului și a rămas practic „în mijlocul decorului”.

Văduva starului de operă, Nicoletta Mantovani, a declarat presei locale că este „furioasă și supărată” că decizia autorităților „ridiculizează” memoria lui Pavarotti.

„Nu m-aș fi gândit niciodată că un oraș ar putea trata astfel memoria cuiva care a făcut Italia celebră în toată lumea”, a declarat Mantovani pentru presa locală.

Ea a acuzat consiliul că a luat o „decizie absurdă și prost executată”.

Primarul orașului Pesaro, Andrea Biancani, a admis că municipalitatea „a greșit” și susține că nu a avut intenția să jignească pe nimeni.

De asemenea, acesta susține că atunci când i-a fost prezentat planul pentru patinoar, a primit asigurări că statuia lui Pavarotti nu va fi atinsă și că abia mai târziu a aflat că proiectanții au fost nevoiți să modifice construcția.

El a spus că nu va fi posibil să demonteze patinoarul sau să mute statuia în această fază târzie, dar a insistat că un astfel de incident „nu se va mai întâmpla”.

De altfel, înainte de deschiderea oficială a patinoarului, el postase o imagine trucată cu statuia lui Pavarotti jucând hochei pe gheață, însoțită de mesajul „Dă-i un high-five lui Pavarotti”.

Pavarotti a fost un tenor italian și este cunoscut pe scară largă ca fiind una dintre cele mai de succes vedete de operă din toate timpurile.

Ultima sa apariție pe scenă a avut loc la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Torino, în februarie 2006. Pavarotti a murit un an mai târziu, la 71 de ani, în urma unui cancer pancreatic.