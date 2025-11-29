Magie în Sectorul 6: 400.000 de luminițe și patinoar de 750 de metri pătrați la Târgul de Crăciun

Parcul Drumul Taberei se transformă în acest final de an într-un adevărat tărâm de poveste de sărbători. Foto: Primăria Sectorului 6/Facebook

Bucureştenii au intrat deja în atmosfera de sărbătoare. Târgul de Crăciun „West Side Christmas Market” și-a deschis porțile în Parcul Drumul Taberei din Sector 6. Nu mai puţin de 400.000 de luminițe și decorațiuni pot fi admirate de vizitatori. Patinoarul şi roata panoramică de 33 de metri sunt printre principalele atracţii ale târgului. Deschiderea târgului a fost marcată de un spectacol de artificii şi aprinderea luminilor festive.

În cadrul târgului, vizitatorii pot admira 400.000 de luminițe și decorațiuni, și se pot destinde la patinoarul de 750 de metri pătrați, în roata panoramică de 33 de metri, dar pot încerca şi caruselul.

Căsuța lui Moș Crăciun, extinsă la 100 de metri pătrați, îi primește pe copii zilnic pentru fotografii, scrisori și ateliere creative.

Vizitatorii sunt încântați:



„Mi se pare că ce s-a făcut în sectorul ăsta este foarte frumos, în fiecare an e foarte frumos. îmi plac luminile, îmi place Crăciunul și mai ales pentru cea mică.”

„Cu fiecare an devine din ce în ce mai atrăgător târgul de Crăciun de aici.”

„E foarte frumos, ne place super mult. Sincer, îmi place foarte mult când sunt colinde, când este muzică, mă gândesc foarte mult la copilărie, la atunci când eram mic și mă face din nou să mă simt copil. Și îmi plac luminițele.”

În plus, târgul include 60 de căsuțe cu bunătăți de sezon, deserturi, vin fiert și cadouri artizanale, dar și opt food truck-uri, pentru o experiență culinară variată.



„Avem gogoși făcute proaspete, cu cremă de patiserie. Am adus astăzi nouă arome: de lămâie și busuioc, vanilie și ciocolată, cremă Dubai, Bounty, fistic, caramel sărat și mango și fructul pasiunii”, a spus Anca Nichifor, comerciant la târgul din Sectorul 6.



„Avem o grămadă de jeleuri, moși de ciocolată, avem și niște prăjituri făcute acasă: pricomigdale, sărățele, turtă dulce, ciocolată de casă, cozonac”, a spus Raul Ștefănescu, comerciant la târgul din Sectorul 6.



Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a subliniat că târgul este un eveniment comunitar, cu atmosferă caldă și plină de bucurie, care nu folosește fonduri de la bugetul local, ci aduce valoare comunității și atrage vizitatori din tot Bucureștiul.



„Este cea mai frumoasă atmosferă de Crăciun din București, vedeți că toată lumea este fericită. Principalele atracții sunt roata mare, vinul fiert, iar anul acesta arată extraordinar căsuța lui Moș Crăciun. Îi rog pe bucureșteni să vină în acest an să vadă căsuța lui Moș Crăciun”, a spus Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6.



Parcul Drumul Taberei se transformă în acest final de an într-un adevărat tărâm de poveste de sărbători. West Side Christmas Market promite magie, distracție și tradiție tuturor celor care îi calcă pragul.