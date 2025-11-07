Șeful unei companii a leșinat în Biroul Oval, în timp ce Trump vorbea despre reducerea prețurilor la medicamente

1 minut de citit Publicat la 07:58 07 Noi 2025 Modificat la 07:58 07 Noi 2025

Gordon Findlay, directorul executiv al companiei farmaceutice Novo Nordisk, a leșinat în Biroul Oval în timpul unei conferinţe de presă cu Donald Trump.FOTO: Profimedia Images

Gordon Findlay, directorul executiv al companiei farmaceutice Novo Nordisk, a leșinat în Biroul Oval în timpul unei conferinţe de presă cu Donald Trump. Discuția viza reducerea prețurilor la medicamente. Potrivit martorilor, Findlay a fost imediat asistat de echipa medicală, iar starea sa este stabilă.

Gordon Findlay, director executiv la compania de produse biologice Novo Nordisk, stătea în picioare, lângă biroul preşedintelui Trump, dar a căzut brusc, în timp ce David Ricks, directorul executiv al Eli Lilly, vorbea despre un acord privind medicamentele pentru slăbit.

Ricks şi-a întrerupt discursul în momentul în care bărbatul a căzut, în timp ce mai multe persoane din încăpere s-au grăbit să-l ajute. Trump s-a ridicat de la birou şi s-a întors spre bărbatul care zăcea pe podea înainte ca transmisiunea în direct să fie întreruptă.



Mai târziu, când conferinţa de presă a fost reluată, Trump a explicat că bărbatul era încă "ameţit", dar că între timp şi-a revenit şi se simte bine.



"Unitatea medicală a Casei Albe a acţionat rapid, iar domnul este bine. Conferinţa de presă se va relua în curând", a clarificat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, după incident.



Printre cei care l-au ajutat pe bărbat s-a numărat şi directorul programului de sănătate publică Medicaid, Mehmet Oz, mai cunoscut drept Dr. Oz.