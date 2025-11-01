Țara care interzice influencerii fără diplome: „Creatorii de conținut vor avea nevoie de documente, nu doar de urmăritori”

1 minut de citit Publicat la 07:00 01 Noi 2025 Modificat la 07:00 01 Noi 2025

Măsura a fost introdusă după numeroase plângeri privind influenceri fără pregătire care ofereau recomandări medicale / Foto: Getty Images

Autoritățile din China au decis să interzică influencerilor care nu dețin diplome universitare să ofere opinii pe subiecte considerate sensibile, precum finanțe, medicină, drept sau educație. Măsura obligă platformele sociale să verifice și să înregistreze calificările creatorilor de conținut înainte ca aceștia să poată aborda astfel de teme.

Potrivit noilor reglementări, platforme importante precum Douyin ,varianta chineză a TikTok-ului, Weibo sau Bilibili vor fi răspunzătoare legal dacă nu respectă regulile. Amenzile pot ajunge până la 100.000 de yuani, adică aproximativ 12.800 de euro, scrie Greek Reporter.

Pe scurt, mesajul autorităților este clar: „Not Verified? Not Welcome” („Neautorizat? Nepoftit!”). Beijingul vrea să oprească valul de conținut în care influenceri fără studii oferă sfaturi care par serioase, dar pot induce în eroare sute de mii sau chiar milioane de oameni.

Măsura a fost introdusă după numeroase plângeri privind influenceri fără pregătire care ofereau recomandări medicale, sfaturi de investiții sau opinii juridice fără nicio acreditare.

Un studiu citat de autorități și de Asociația Consumatorilor din China arată că aproape 30% dintre utilizatori au întâlnit conținut înșelător sau exagerat, în special în domeniul sănătății.

Deja mai multe platforme au început deja să șteargă videoclipuri și să suspende conturi care promovau remedii alternative sau ofereau sfaturi financiare fără licență.

Doar influencerii cu studii vor avea voie să facă reclamă

Într-un caz relatat de presa chineză, o fostă profesoară care s-a reinventat ca influencer în domeniul educației a rămas fără cont activ, după ce platforma a descoperit că nu își verificase diploma de predare.

Blocarea contului a dus și la suspendarea unei campanii publicitare evaluate la câteva sute de mii de yuani.

Regulile schimbă jocul pentru platformele sociale: de la simpli distribuitori de conținut, acestea devin adevărați „paznici” ai informației, obligați să verifice și să păstreze dovezile de calificare ale creatorilor. Deocamdată nu există un sistem public comun, dar cele mai mari platforme își construiesc deja propriile mecanisme.

Pentru influenceri, popularitatea nu va mai fi suficientă: doar cei cu expertiză dovedită vor putea vorbi despre subiecte reglementate.

„Cei care vor să ofere îndrumări profesionale vor avea nevoie de documente, nu doar de urmăritori”, se arată într-o analiză.

Scopul, spun autoritățile, este de a crește nivelul de încredere în informațiile online și de a limita efectele negative ale sfaturilor neautorizate.