O țară vrea ca armata ei să facă 5 ani de lecții de limba rusă. Care este motivul

Uganda analizează un acord de cinci ani cu Rusia, prin care militarii ugandezi ar continua să învețe limba rusă.FOTO: Getty Images

Uganda analizează un acord de cinci ani cu Rusia, prin care militarii ugandezi ar continua să învețe limba rusă. Măsura face parte din acțiunile președintelui Yoweri Museveni de a apropia armata țării de Moscova, prin noi baze, echipamente și programe de pregătire.

Propunerea a fost făcută pe 9 octombrie de generalul-maior Serghei Marciuk, șeful experților militari ruși din Uganda, la o întâlnire cu Museveni la reședința prezidențială din Entebbe, potrivit postului public de televiziune UBC. Marciuk a propus ca lecțiile de limba rusă să fie reluate de la 1 decembrie 2026, cu cinci profesori trimiși de Rusia. Museveni a fost de acord cu ideea, scrie Insider Africa.

Generalul rus a spus că Moscova ajută armata ugandeză încă de când țara și-a câștigat independența. El i-a mulțumit lui Museveni pentru că a primit delegația rusă chiar de Ziua Independenței Ugandei.

Nu este vorba despre un program nou, ci despre continuarea unuia deja existent. În septembrie, armata ugandeză a organizat o ceremonie pentru militarii care au absolvit un curs de limba rusă.

Ce a construit Rusia în Uganda

La aceeași întâlnire, Marciuk a anunțat că Rusia a terminat toate proiectele militare promise anterior. Printre ele se numără un parc pentru arme și echipamente militare la Magamaga, un atelier de reparații pentru ambarcațiuni la Entebbe și clădiri pentru unitățile de intervenție rapidă. Rusia a mai oferit un ponton plutitor și echipamente pentru patrulele pe apă de la Port Alice, în districtul Kalangala, unde a instalat și un post de comandă mobil la școala de pușcași marini. La colegiul militar din Karama, specialiștii ruși au amenajat o sală de curs modernă pentru soldații care conduc vehiculele blindate de recunoaștere BRDM-2M.

Potrivit publicației Military Africa, până în 2025 Uganda primise de la Rusia echipamente militare în valoare de aproximativ 53 de milioane de dolari.

Museveni a mulțumit Rusiei pentru ajutor și a spus că îi va scrie personal lui Vladimir Putin pentru a-i transmite recunoștința sa.

Președintele ugandez a descris relația dintre cele două țări drept una istorică, care ar fi început odată cu revoluția bolșevică din 1917.

Acordul vine în contextul în care Rusia își extinde relațiile militare cu mai multe state africane. Pentru Uganda, învățarea limbii ruse îi ajută pe militari să folosească echipamentele primite de la Moscova și să colaboreze mai ușor cu specialiștii ruși.