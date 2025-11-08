Un bărbat a câștigat 800.000 de dolari la loterie folosind numere cu semnificație sentimentală

Eugene Girard a cumpărat opt bilete Mass Cash folosind aceleași numere / FOTO: Getty Images

Un bărbat din Massachusetts a avut parte de un noroc uriaș, după ce a câștigat 800.000 de dolari la loterie, folosind numere cu semnificație sentimentală.

Eugene Girard a cumpărat opt bilete Mass Cash folosind aceleași numere înainte de extragerea de vineri, 24 octombrie, potrivit publicației People.

Numerele alese de Eugene aveau o semnificație sentimentală, dar s-au dovedit și a fi extrem de norocoase.

I-a dat fiului său unul dintre biletele câștigătoare

Toate cele opt bilete s-au potrivit cu cele cinci numere extrase pe 24 octombrie. Astfel, fiecare bilet valora 100.000 de dolari.

Eugene a păstrat șapte dintre bilete pentru el și i-a dat unul fiului său, Matthew.

Acum, Eugene plănuiește să folosească câștigul pentru a-și cumpăra o mașină, pentru renovări la locuință și economii. Matthew se gândește și el să cumpere o mașină și să facă investiții.

Nu este prima dată când Eugene câștigă la loterie. În 2008, el a obținut 1 milion de dolari la un bilet de tip scratch-off Billion Dollar Blockbuster.