Un mogul crypto a cumpărat cu 22.000 de $ un buncăr nuclear din Războiul Rece și-l transformă în apartamente de lux pentru „Apocalipsă”

4 minute de citit Publicat la 17:04 16 Iul 2026 Modificat la 17:04 16 Iul 2026

Jonathan Bahai în buncărul antiatomic „Debert Diefenbunker” din Nova Scotia, Canada. Sursa foto: Jonathan Bahai via Facebook

Un fost buncăr construit în timpul Războiului Rece pentru a proteja oficialii canadieni în cazul unui atac nuclear este pe cale să primească o transformare spectaculoasă. Un mogul din domeniul criptomonedelor vrea să îl transforme într-un complex exclusivist cu apartamente de lux, pentru cei care își doresc un loc sigur în cazul unor dezastre naturale, pene masive de curent sau alte situații de criză.

Proiectul este dezvoltat în localitatea Debert, din provincia canadiană Nova Scotia, la aproximativ 113 kilometri nord de Halifax, potrivit BBC.

A cumpărat buncărul cu doar 31.300 de dolari canadieni

Investitorul canadian Jonathan Baha'i, cunoscut pentru afacerile sale din industria criptomonedelor, a cumpărat fostul adăpost nuclear „Debert Diefenbunker” în 2013 pentru doar 31.300 de dolari canadieni (aproximativ 22.000 de dolari americani la acea vreme).

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Inițial, intenționa să transforme spațiul într-o atracție turistică, cu tururi istorice, jocuri de tip laser tag și un mic centru de date. Însă schimbările din ultimii ani l-au făcut să își regândească planurile.

„Există mai multă incertitudine în lume în ultimii doi ani decât în ultimele trei decenii. Tot mai mulți oameni caută o poliță de asigurare pentru situații extreme”, a explicat unul dintre partenerii proiectului, Paul Mansfield.

Un refugiu de lux pentru situații de urgență

Complexul va cuprinde 50 de apartamente, iar dezvoltatorii promit facilități comparabile cu cele ale unui hotel de cinci stele.

Printre dotările anunțate se numără:

restaurant cu alimente produse dintr-o sursă proprie și autosustenabilă;

spa;

sală de yoga;

lounge pentru trabucuri;

servicii medicale permanente;

supraveghere video 24 de ore din 24;

acces biometric;

iluminat OLED care imită lumina naturală.

În plus, lângă buncăr va fi amenajată o seră protejată pentru producerea hranei, iar proprietarii care dețin avioane private vor putea ateriza pe aeroportul din apropiere.

Compania colaborează și cu firma germană Bespoke Home and Yacht Security, specializată în sisteme de securitate pentru persoane cu averi foarte mari. Potrivit dezvoltatorilor, aceasta recomandă inclusiv utilizarea dronelor pentru monitorizarea permanentă a perimetrului.

Nu doar pentru război nuclear

Deși proiectul este prezentat adesea drept un „buncăr pentru sfârșitul lumii”, Jonathan Baha'i respinge această etichetă.

El spune că nu este vorba despre supraviețuirea unui apocalipse, ci despre un refugiu sigur în cazul oricărui tip de criză, de la furtuni devastatoare până la întreruperi majore ale infrastructurii.

În 2022, când uraganul Fiona a lovit provincia Nova Scotia, Baha'i a deschis buncărul pentru angajații săi și familiile acestora.

„Este complet independent de rețelele publice și autosuficient. Dacă o furtună majoră lovește zona, proprietarii vor avea un loc cald, sigur, cu energie electrică, hrană și tot ce le trebuie”, spune el.

Apartamentele vor fi închiriate și în regim hotelier

Când proprietarii nu vor locui în apartamente, acestea vor putea fi închiriate în regim hotelier, iar veniturile vor fi împărțite între dezvoltator și proprietari.

Prețul apartamentelor și tarifele de închiriere nu au fost făcute publice, însă dezvoltatorii spun că 11 unități au fost deja vândute, iar proiectul ar urma să fie finalizat la începutul anului viitor.

Un buncăr construit pentru un război care nu a mai venit

Buncărul din Debert face parte dintr-o rețea de șapte astfel de adăposturi construite în Canada între sfârșitul anilor 1950 și mijlocul anilor 1960, la inițiativa premierului John Diefenbaker.

Construcția era proiectată să reziste unei explozii nucleare produse în apropiere și să adăpostească 329 de persoane timp de cel puțin 30 de zile.

Ironia este că, până la finalizarea lor, dezvoltarea rachetelor balistice și creșterea puterii armelor nucleare le făcuseră deja depășite din punct de vedere militar.

Ulterior, buncărul din Debert a fost folosit ca centru provincial pentru situații de urgență, înainte de a fi închis definitiv în 1996, din motive de reducere a costurilor.

O afacere într-o industrie aflată în plină expansiune

Transformarea fostelor instalații militare în refugii private a devenit un fenomen tot mai răspândit.

În Statele Unite există deja complexe similare amenajate în foste baze militare sau silozuri pentru rachete, iar industria produselor și serviciilor dedicate pregătirii pentru dezastre este estimată la peste 500 de milioane de dolari.

Totuși, proiectul din Debert a stârnit și critici.

Reprezentanții muzeului militar local regretă că unul dintre cele mai importante vestigii ale Războiului Rece va deveni proprietate privată, iar unii oficiali locali se întreabă dacă viitorul hotel de lux va fi accesibil comunității.

Pe de altă parte, alți locuitori speră că investiția va revitaliza economia unei localități care a decăzut puternic după închiderea bazei militare. Dacă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial Debert găzduia peste 60.000 de militari și personal auxiliar, astăzi mai are aproximativ 1.400 de locuitori.