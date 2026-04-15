Papa Leon a făcut un apel la unitate, în plin conflict cu Donald Trump: „Putem trăi împreună în pace”

Atacurile lui Trump la adresa papei nu au fost bine primite nici măcar de cei mai fideli susținători ai săi. Foto: Profimedia Images

Papa Leon a transmis, miercuri, un mesaj de pace, vindecare și unitate „în ciuda diferențelor dintre noi”, după cel mai recent atac dur la adresa sa venit de la Casa Albă, relatează The Guardian. În stilul său caracteristic, suveranul pontif nu a rostit numele lui Donald Trump când s-a adresat jurnaliștilor de la bordul avionului papal, în drum spre Camerun, dar a lăsat să se înțeleagă că acest conflict deschis cu Administrația Trump îl apasă.

Papa Francisc a făcut referire la vizita sa de marți la Annaba (Algeria), vechiul oraș Hipona, unde Sfântul Augustin, marele gânditor teologic și filosof al Bisericii timpurii, a trăit ca episcop mai bine de 30 de ani.

„Scrierile sale, învățătura sa, spiritualitatea sa, invitația de a-l căuta pe Dumnezeu și de a căuta adevărul sunt lucruri de care avem mare nevoie astăzi, un mesaj foarte actual pentru noi toți, ca credincioși în Iisus Hristos, dar și pentru toți oamenii”, a spus Leon.

Prin această vizită, Leon a afirmat că dorește să ofere Bisericii și lumii o viziune inspirată de Sfântul Augustin, bazată pe căutarea „unității între toate popoarele și respectului pentru toți oamenii, în ciuda diferențelor”.

Nu a acceptat întrebări din partea jurnaliștilor, dar a continuat să promoveze ideea că dialogul și vindecarea, nu forța, furia și ura, sunt esențiale pentru rezolvarea conflictelor.

Leon a amintit că majoritatea algerienilor sunt musulmani, dar îl respectă și îl onorează pe Sfântul Augustin ca „unul dintre marii fii ai țării lor”. O astfel de atitudine, a spus el, ajută la construirea de punți între creștini și musulmani și promovează dialogul.

„Vizita la moschee a fost importantă pentru a arăta că, deși avem credințe diferite, moduri diferite de a ne ruga și de a trăi, putem trăi împreună în pace. Și cred că promovarea unei astfel de imagini este ceva ce lumea are nevoie să audă astăzi”, a spus Leon.

Atacuri dure de la Casa Albă

Conflictul între Vatican și Administrația Trump a izbucnit, după ce Papa Leon a criticat dur războiul, dar și pe liderii politici care îl întrețin din „idolatrie de sine” și o „iluzie a omnipotenței”.

„Dumnezeu nu binecuvântează niciun conflict. Oricine este un discipol al lui Hristos, Prințul Păcii, nu este niciodată de partea celor care altădată mânuiau sabia și astăzi aruncă bombe”, a spus liderul Bisericii Catolice.

Au urmat atacuri virulente de la Casa Albă. Donald Trump l-a numit pe suveranul pontif un om „slab” și „groaznic”. Marți, vicepreședintele JD Vance a încheiat câteva zile de insulte sugerând că pontiful nu spune adevărul în chestiuni de teologie și nu înțelege conceptul de război.

„Cum poți spune că Dumnezeu nu este niciodată de partea celor care mânuiesc sabia?”, a declarat vicepreședintele în cadrul unui eveniment organizat de Turning Point USA la Universitatea din Georgia, unde a fost huiduit de protestatari anti-război.

„A fost Dumnezeu de partea americanilor care au eliberat lagărele Holocaustului? Este foarte, foarte important ca papa să fie atent când vorbește despre chestiuni de teologie… trebuie să te asiguri că sunt ancorate în adevăr.”

Cu o zi înainte, Vance, convertit la catolicism, l-a sfătuit pe Papa Leon al XIV-lea, născut în SUA, „să se limiteze la chestiuni de moralitate”.

Pe lângă faptul că a lansat în mod repetat insulte la adresa liderului Bisericii Catolice pe platforma sa Truth Social, președintele american a fost nevoit luni să șteargă o imagine generată cu inteligență artificială, care a fost considerată drept „blasfemie”, în care apărea ca un vindecător asemănător lui Iisus Hristos, după reacții negative chiar din partea alegătorilor săi religioși.

Atacurile lui Trump nu au fost bine primite nici măcar de cei mai fideli susținători ai săi și cu atât mai puțin la Roma, unde majoritatea turiștilor și antreprenorilor intervievați de The Guardian l-au apărat pe papă.

Disputa din această săptămână nu este prima ocazie în care Trump, un promotor fervent al naționalismului creștin alb, a ironizat Vaticanul sau a stârnit nemulțumirea Bisericii Catolice, care numără 1,4 miliarde de credincioși.

În mai anul trecut, în perioada de doliu oficial pentru Papa Francisc, Trump a declarat că „și-ar dori să fie papă” și a publicat o imagine cu el îmbrăcat într-o sutană albă și mitră, purtând un crucifix de aur la gât.

Miercuri, Trump a distribuit o altă imagine generată cu inteligență artificială în care apare ținut în brațe de Iisus Hristos, însoțită de un mesaj despre demascarea unor „monștri satanici, demonici, care sacrifică copii”, afirmând că „Dumnezeu ar putea juca cartea lui Trump”. Alături de imagine, Trump a scris: „Nebunilor radicali de stânga s-ar putea să nu le placă asta, dar mie mi se pare destul de frumos!!!”