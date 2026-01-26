Proteste la frontierele UE: Sute de șoferi din Balcanii de Vest blochează traficul de mărfuri

Şoferii blochează doar trecerea mărfurilor, nu şi a maşinilor private / sursă foto: Profimedia Images

Sute de şoferi de camion din patru ţări din Balcanii de Vest au început luni să blocheze mai multe puncte de trecere a frontierei pentru mărfuri către Uniunea Europeană, în semn de protest faţă de sistemul de vize restrictiv al UE care le limitează durata şederii pe teritoriul Uniunii, relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

Regula, care le permite să rămână în UE timp de 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, nu este nouă, însă controalele s-au intensificat odată cu intrarea în vigoare, în octombrie 2025, a noilor sisteme electronice automate de înregistrare şi control a datelor persoanele (EES şi ETIAS) la frontierele externe ale spaţiului Schengen.

Şoferii - care blochează doar trecerea mărfurilor, nu şi a maşinilor private - au solicitat în repetate rânduri o excepţie de la aceste reguli de la Bruxelles.

„Pedepsiţi, expulzaţi şi prejudiciaţi întreaga economie şi populaţie europeană”, a declarat Nedjo Mandic de la Asociaţia Transportatorilor sârbi pentru AFP la Batrovci, un important punct de trecere a frontierei cu Croaţia, stat membru al UE.

În alte părţi ale Balcanilor, zeci de puncte de trecere a frontierei pentru mărfuri din Serbia, Muntenegru, Macedonia de Nord şi Bosnia au fost, de asemenea, parţial blocate de camioane parcate.

Acţiunea, coordonată de sindicatele transportatorilor rutieri, ar putea dura până la o săptămână.

„Şoferii profesionişti nu sunt nici turişti, nici migranţi ilegali, nici terorişti sau lucrători ilegali”, a declarat Asociaţia transportatorilor din Macedonia de Nord într-un comunicat.

Sindicatele au declarat că vor pune capăt blocadei dacă UE va fi de acord să negocieze cu ele, dar că, în caz contrar, aceasta ar putea continua până la o săptămână.

Conform datelor oficiale ale UE, Uniunea Europeană este principalul partener comercial al Balcanilor de Vest, reprezentând peste 60% din schimburile comerciale ale regiunii, marea majoritate având loc pe cale rutieră.