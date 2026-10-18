Țara cu cea mai puternică armată din Africa a decis să ajute Arabia Saudită în războiul cu Houthi. Rebelii o avertizase să stea departe

3 minute de citit Publicat la 16:32 18 Oct 2026 Modificat la 17:07 18 Oct 2026

Egiptul a decis să ajute Arabia Saudită în războiul cu Houthi. Foto: Profimedia Images

Conducerea de securitate a Egiptului a promis duminică sprijin pentru Arabia Saudită, în timp ce regatul se confruntă cu atacuri tot mai grave lansate de rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran. Decizia ridică perspectiva unei implicări mai largi a statelor din regiune în conflict, scrie The New York Times.

Consiliul Național de Apărare al Egiptului, condus de președintele Abdel Fattah al-Sisi, a anunțat că țara va oferi Arabiei Saudite „toate formele de sprijin necesare și posibile” pentru apărarea regatului. Autoritățile egiptene nu au precizat însă ce ar putea însemna concret acest ajutor.

Parlamentarii egipteni urmează să decidă, într-o ședință de urgență convocată duminică, dacă aprobă acordarea de sprijin militar Arabiei Saudite. Al-Sisi a subliniat cu o zi înainte că orice eventuală acțiune a Egiptului ar avea un caracter defensiv.

Nici Cairo, nici Riadul nu au confirmat public că Arabia Saudită a cerut ajutor militar Egiptului. Regatul a apelat însă în ultimele săptămâni la mai mulți aliați. Marea Britanie a acceptat să ofere sprijin pentru realimentarea avioanelor în aer, iar Franța a promis trupe și echipamente pentru protejarea unui important terminal saudit de export al petrolului.

Donald Trump a respins luna trecută solicitările Arabiei Saudite ca Statele Unite să atace direct poziții Houthi. Washingtonul continuă însă să ofere sprijin militar consistent, inclusiv informații și date folosite pentru identificarea țintelor.

Luptele din Yemen s-au extins tot mai mult pe teritoriul saudit

Oferta Egiptului vine după câteva săptămâni de lupte intense în Yemen între Houthi și guvernul recunoscut internațional, sprijinit de Arabia Saudită.

Începând de luna trecută, atacurile au ajuns tot mai des și pe teritoriul saudit. Houthi au lansat lovituri repetate asupra aeroporturilor, instalațiilor petroliere și altor obiective importante din Arabia Saudită.

Potrivit autorităților saudite, cel puțin 19 persoane au murit în aceste atacuri.

Duminică, coaliția militară condusă de Arabia Saudită în Yemen a anunțat că un elicopter militar s-a prăbușit în apropierea frontierei cu Yemenul, iar doi ofițeri au murit.

Generalul-maior Turki al-Maliki, purtătorul de cuvânt al coaliției, a spus că accidentul a fost provocat de o defecțiune tehnică și a respins afirmațiile Houthi potrivit cărora aparatul ar fi fost doborât.

Egiptul a mai participat la operațiunile din Yemen

Egiptul este un aliat apropiat al Arabiei Saudite și a oferit sprijin aerian și naval încă de la începutul intervenției militare conduse de Riad împotriva Houthi, în 2015.

Navele militare egiptene au participat atunci la protejarea traficului prin strâmtoarea Bab al-Mandab, una dintre cele mai importante rute comerciale și energetice din lume, aflată la intrarea sudică în Marea Roșie.

Zona a redevenit în ultimele luni un punct sensibil, după ce Houthi au anunțat o blocadă împotriva navelor saudite din Marea Roșie și au reluat atacurile asupra petrolierelor care traversează regiunea.

Luna trecută, gruparea a avansat rapid de-a lungul coastei Yemenului și a ocupat teritorii aflate în apropierea strâmtorii.

Atacurile Houthi au pus și mai multă presiune pe piețele globale de energie, deja afectate de războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran și de închiderea Strâmtorii Hormuz, o altă rută esențială pentru exporturile de petrol.

Houthi avertizează Egiptul să nu se implice

Oficialii Houthi s-au opus unei eventuale intervenții egiptene. Într-o scrisoare publicată sâmbătă de agenția Saba, controlată de Houthi, Yahya al-Rai, președintele Parlamentului afiliat grupării, le-a cerut parlamentarilor egipteni să respingă orice măsură care ar implica țara în conflict.

„Atragerea Egiptului pe această cale ar reprezenta un pericol grav pentru securitatea sa națională și pentru stabilitatea internă”, a transmis el.

Arabia Saudită este unul dintre principalii susținători economici ai Egiptului încă din 2013, când lovitura de stat militară l-a înlăturat de la putere pe Mohamed Morsi, primul președinte ales democratic al țării, iar Abdel Fattah al-Sisi a ajuns ulterior la conducerea statului.

Sprijinul oferit de Riad de-a lungul anilor a inclus ajutor financiar, livrări de combustibil și depozite de miliarde de dolari la banca centrală egipteană.

„Este de neconceput să permitem ca Arabia Saudită, securitatea sau stabilitatea sa să fie afectate”, a declarat sâmbătă Abdel Fattah al-Sisi.