Europarlamentarul Kai Tegethoff: Parlamentul și autoritățile locale trebuie să aibă un rol real în bugetul UE

Kai Tegethoff avertizează că bugetul trebuie să rămână un proces european / sursă foto: Antena 3 CNN

Europarlamentarul german Kai Tegethoff a declarat în cadrul emisiunii la Be EU de la Antena 3 CNN, că noul proiect de buget al Uniunii Europene ar putea da prea multă putere guvernelor naționale și ar slăbi rolul Parlamentului European și al autorităților locale. El avertizează că bugetul trebuie să rămână un proces european.

„În primul rând, cred că e bine să vedem că, odată cu propunerea primită în iulie, Parlamentul și grupurile democratice de centru și-au formulat deja poziția și abordarea față de buget, iar acum vedem că deja Comisia are un răspuns și vine în întâmpinarea noastră, așa că e bine să vedem că și ei sunt foarte interesați ca acest întreg proces să nu eșueze. Aș dori să subliniez trei aspecte, care, în opinia mea, trebuie încă rezolvate.

În primul rând, în calitate de membru al Volt Europa, cred că este foarte important să spunem că noi credem într-o Europă unită, într-o abordare europeană comună și într-o Europă puternică, ceea ce ar trebui să se reflecte și în procedura bugetară. Asta înseamnă, de asemenea, că noi, ca Parlament, avem nevoie de o supraveghere puternică și trebuie să fim conștienți că acest buget despre care vorbim reprezintă banii contribuabililor europeni.

Parlamentul European este ales de poporul european și, prin urmare, influența Parlamentului ar trebui consolidată, iar această abordare cu planurile de parteneriat naționale și regionale slăbește în prezent rolul Parlamentului European și de aceea trebuie să ne asigurăm că Parlamentul European are și el o influență și trebuie să aprobe aceste planuri de parteneriat naționale și regionale nu numai la început, ci și, de exemplu, la jumătatea perioadei”, a declarat acesta.

El a mai precizat că „trebuie să ne asigurăm că autoritățile regionale și locale vor fi implicate direct în proces”.

„În al doilea rând, un subiect care este, de asemenea, foarte discutat este influența autorităților locale și regionale și vedem că modul în care e structurat întregul proiect de buget riscă să fie un exercițiu de renaționalizare. Cu așa ceva nu putem fi de acord. Deci, cred că trebuie să rezolvăm această problemă. Trebuie să ne asigurăm că autoritățile regionale și locale vor fi implicate direct în proces.

Acestea trebuie să poată discuta cu Comisia despre proces. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că, în final, întregul proces este construit în așa fel încât să prevenim cazurile în care, de exemplu, un guvern național, guvernul național maghiar, să zicem, ar putea bloca fondurile naționale, regionale sau locale deoarece există priorități diferite sau, pur și simplu, pentru că nu este de acord cu scopul în care sunt cheltuiți banii”, a încheiat Kai Tegethoff, europarlamentar german.