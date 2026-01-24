Ministrul Agriculturii o avertizează pe Ursula von der Leyen că se va confrunta cu moțiune de cenzură dacă va forța acordul Mercosur

Ministrul a precizat că nu se opune total acordului UE-Mercosur şi susţine zona de comerţ liber. FOTO: Hepta

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis într-un interviu că acordul UE-Mercosur nu va fi aplicabil până când Curtea de Justiţie a Uniunii Europene nu se pronunţă, în urma votului din Parlamentul European. El a precizat că dacă se va forţa punerea lui în aplicare, fără decizia CJUE şi fără votul în Parlamentul European, lucrurile vor degenera la nivelul Comisiei Europene şi preşedinta Ursula von der Leyen se va confrunta cu o moţiune de cenzură, potrivit Agerpres.

"Până când CJUE nu se pronunţă, acordul cu Mercosur nu va fi aplicabil. În Parlamentul European s-a dat un vot corect. Foarte mulţi europarlamentari din Polonia, din Italia, din grupul PPE, au votat pentru trimiterea acordului Mercosur la CJUE. (...) Îi felicit pe europarlamentarii PSD pentru că s-au opus şi au votat pentru trimiterea acestui acord către CJUE. (...) Sunt convins că dacă se va forţa pentru a fi pus în aplicare acordul, fără decizia CJUE şi fără votul în Parlamentul European, lucrurile vor degenera la nivelul Comisiei Europene şi sunt sigur că doamna Ursula von der Leyen va avea parte de o moţiune de cenzură în Parlamentul European", a spus ministrul Agriculturii, la Prima TV.

Acesta a adăugat că acordul, pentru a intra în vigoare, trebuie votat în Parlamentul European.

"Nu cred că este legal, din punct de vedere juridic, ca acest acord să fie ratificat într-un singur stat pentru a intra în vigoare pentru că trebuie să aibă votul politic din Parlamentul European. Sunt anumite conflicte juridice în acest acord. Sunt convins că CJUE se va pronunţa foarte repede pe acordul Mercosur, într-o săptămână. Apoi, în toate statele, inclusiv în Consiliul de Miniştri ai Agriculturii, dar şi al Economiei şi al Afacerilor Externe, vor fi negocieri intense de a se modifica şi a se aduce acest acord în Parlamentul European pentru votul final. Ulterior, fiecare stat trebuie să-l ratifice în parlamentul naţional", a explicat Barbu.

Florin Barbu, despre acordul cu Mercosur

Ministrul a precizat că nu se opune total acordului UE-Mercosur şi susţine zona de comerţ liber.

"Susţin partea de comerţ liber. Eu nu am spus că Mercosur nu este bun, dar atunci când deschizi o piaţă liberă, fără anumite condiţionalităţi, fără studii de impact, se poate transforma totul într-o zonă de dumping, astfel încât se va distruge agricultura şi fermierii din România. La nivelul Comisiei Europene, România are cei mai mulţi fermieri. Peste două milioane de cetăţeni trăiesc din agricultură. Acest impact privind liberul comerţ cu Mercosur ar putea avea efecte negative şi să afecteze o populaţie foarte mare în România. De aceea, am solicitat Comisiei Europene, încă din iulie 2025, împreună cu omologul meu francez, garanţii de bun simţ pentru fermierii români şi pentru fermierii europeni. Am solicitat ca acest acord să fie facultativ timp de doi ani pe partea de agricultură", a arătat ministrul Barbu.

El a menţionat, totodată, că ţările care fac parte din zona Mercosur nu au aceleaşi condiţionalităţi şi standarde de calitate şi de utilizare a pesticidelor ca în Uniunea Europeană.

"Mercosur nu este decât un acord economic şi de interese ale anumitor companii care vor să importe şi să inunde pieţele din Uniunea Europeană cu produse de slabă calitate, cu produse care pot afecta sănătatea românilor şi a cetăţenilor din Uniunea Europeană. Am solicitat ca fiecare stat să licenţieze companiile care vor să facă import din zona Mercosur, dar nu s-a vrut acest lucru, companiile urmând să fie aprobate de către Comisia Europeană", a mai afirmat Florin Barbu.

Parlamentul European a decis miercuri, cu o majoritate simplă, să solicite Curţii de Justiţie a Uniunii Europene să evalueze dacă acordul UE-Mercosur este conform cu tratatele UE.

Cu 334 de voturi pentru, 324 împotrivă şi 11 abţineri, Parlamentul European a adoptat o rezoluţie prin care solicită un aviz juridic din partea CJUE cu privire la acord.

Temeiul juridic al Acordului de parteneriat UE-Mercosur şi al Acordului comercial interimar va fi acum revizuit de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Parlamentul European va continua examinarea textelor, în aşteptarea avizului CJUE. Numai după prezentarea avizului juridic, Parlamentul European va putea vota pentru a aproba sau nu acordul, menţionează PE într-un comunicat.