Directorul Nvidia avertizează Europa: „Inteligența artificială este marea șansă, dar lipsa energiei ieftine ar putea fi o piedică”

2 minute de citit Publicat la 23:45 24 Ian 2026 Modificat la 00:26 25 Ian 2026

Atenția în sectoarele industrial și tehnologic s-a îndreptat din ce în ce mai mult către robotica autonomă. Foto: GettyImages

Directorul Nvidia, Jensen Huang, a declarat că robotica bazată pe inteligența artificială este o oportunitate „unică într-o generație” pentru Europa, deoarece regiunea se mândrește cu o bază de producție industrială „incredibil de puternică”, potrivit cnbc.com.

„Acum vă puteți îmbina capacitatea industrială, capacitatea de producție, cu inteligența artificială, iar acest lucru vă aduce în lumea inteligenței artificiale fizice sau a roboticii”, a spus el într-un discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos, miercuri.

Aceasta reprezintă o oportunitate de a „depăși” era software-ului, a adăugat el, care a fost condusă de SUA.

La rândul său, fostul director executiv al Google și investitor în tehnologie, Eric Schmidt, a spus că Europa trebuie să investească în propriile laboratoare de inteligență artificială open source și să abordeze creșterea prețurilor la energie, altfel se va trezi rapid dependentă de modelele chinezești.

Ascensiunea roboticii bazate pe inteligență artificială

Atenția în sectoarele industrial și tehnologic s-a îndreptat din ce în ce mai mult către robotica autonomă, deoarece progresele recente în domeniul inteligenței artificiale promit mai multe capabilități.

Giganții industriali și de producție europeni, inclusiv Siemens, Mercedes-Benz Group, Volvo și Schaeffler, au anunțat proiecte de robotică și parteneriate cu companii de tehnologie robotică în ultimul an.

Companiile mari de tehnologie și-au dublat, de asemenea, activitatea în acest domeniu. CEO-ul Tesla, Elon Musk, a declarat în septembrie că 80% din valoarea companiei va proveni de la roboții umanoizi Optimus, divizia de inteligență artificială DeepMind a Google a lansat modele de inteligență artificială pentru robotică în 2025, iar Nvidia a anunțat parteneriate cu Alphabet pentru a lucra la inteligența artificială fizică în martie.

Investitorii în tehnologie au luat notă. Companiile care construiesc robotică au strâns o sumă record de 26,5 miliarde de dolari în 2025, potrivit platformei de numărare a tranzacțiilor Dealroom.

Energia va sta la baza dezvoltării AI

Pentru a profita de oportunitatea oferită de inteligența artificială, Europa trebuie să „ia în serios” aprovizionarea cu energie, astfel încât să poată investi în stratul de infrastructură, a spus Huang.

Regiunea are unele dintre cele mai mari costuri energetice din lume. Șeful Microsoft, Satya Nadella, a declarat că costurile energetice vor fi un factor cheie în determinarea succesului țărilor în cursa inteligenței artificiale.

„Cred că este destul de sigur că trebuie să luăm în serios creșterea aprovizionării cu energie, astfel încât să putem investi în stratul de infrastructură și să putem avea un ecosistem bogat de inteligență artificială aici, în Europa”, a spus Huang.

Europa se confruntă cu accesul limitat la energie, deoarece hiperscalerii încearcă să implementeze infrastructura de inteligență artificială în regiune.

Această dezvoltare rapidă nu dă semne de încetinire, a spus Huang. Inteligența artificială a început „cea mai mare construcție de infrastructură din istoria omenirii”, a declarat el publicului la Davos.

„Acum am investit câteva sute de miliarde de dolari în acest proces. Există trilioane de dolari în infrastructură care trebuie construită.”

Europa, care a fost în mare parte lăsată în urmă de rivalii americani și asiatici în cursa tehnologică pentru AI, a mobilizat resurse pentru a construi centre de date și a implementa tehnologia, deși la o scară mai mică decât Silicon Valley. Mistral AI din Franța este principalul startup de inteligență artificială din Europa. Compania cu sediul la Paris a fost evaluată la 11,7 miliarde de euro (13,7 miliarde de dolari) într-o rundă de finanțare de anul trecut. Este o fracțiune din dimensiunea OpenAI, care este evaluată la peste 500 de miliarde de dolari.