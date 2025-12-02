Femeile din UE mai au nevoie de încă 50 de ani ca să fie egale cu bărbații. Cât muncește o femeie ca să câștige cât un bărbat

Indicele Egalităţii de Gen din UE arată că România înregistrează un scor de 57 de puncte, sub media europeană / sursă foto: Getty Images

Uniunea Europeană (UE) este la cel puţin 50 de ani distanţă de atingerea egalităţii de gen depline, în ciuda progreselor înregistrate în statele membre în ultimii ani, conform raportului anual al Institutului European pentru Egalitatea de Gen (EIGE) publicat marţi, informează EFE, potrivit Agerpres.

În 2025, Indicele Egalităţii de Gen din UE este de 63,4 puncte din 100, reprezentând o creştere de 10,5 puncte faţă de 2010 şi de 7,4 puncte faţă de 2015. Progresul este însă inegal, variind de la 47,6 (Cipru) la 73,7 (Suedia), în timp ce România înregistrează un scor de 57 de puncte, sub media europeană.

Aceasta implică o creştere de doar 0,7 puncte pe an, iar în ritmul actual, UE va avea nevoie de o jumătate de secol pentru a atinge egalitatea deplină, subliniază EIGE, cu sediul la Vilnius.

Anul acesta, Suedia, Franţa, Danemarca şi Spania se află în fruntea listei, peste media UE.

Conform raportului, ţările care au înregistrat cele mai mari progrese în ceea ce priveşte egalitatea de gen din 2020 sunt Malta, Irlanda şi Lituania, în timp ce Letonia, Croaţia şi Ungaria au înregistrat o creştere cu mai puţin de un punct.

Bulgaria este singurul stat membru al cărui scor a scăzut, cu 0,7 puncte

Din 2015, cea mai notabilă creştere a fost observată în Irlanda, Spania şi Malta, cu o creştere de aproximativ 13 puncte, urmate de Luxemburg şi Belgia, cu o creştere de aproximativ 10 puncte.

Pentru a-şi întocmi raportul, EIGE analizează şase domenii sociale: putere, sănătate, muncă, bani, cunoştinţe şi utilizarea timpului, deşi ia în considerare şi violenţa împotriva femeilor şi inegalităţile cu care se confruntă acestea.

Femeile trebuie să lucreze 15 luni şi jumătate pentru a câştiga cât câştigă bărbaţii într-un an

În ceea ce priveşte puterea de cumpărare, datele indică faptul că femeile din UE trebuie să lucreze 15 luni şi jumătate pentru a câştiga la fel ca un bărbat într-un an sau, cu alte cuvinte, femeile câştigă 77% din salariul anual al unui bărbat.

Directoarea EIGE, Carlien Scheele, a declarat într-un comunicat de presă că, în acest fel, femeile lucrează "gratis echivalentul unui trimestru întreg".

Aceste luni, clasificate drept "trimestru fantomă", sunt considerate timp "pierdut" care nu este dedicat familiei, studiilor, formării profesionale sau odihnei şi au impact asupra pensiilor şi veniturilor de-a lungul vieţii.

Mai mult, femeile aflate în relaţii câştigă cu 30% mai puţin decât partenerii lor de sex masculin, iar această cifră poate ajunge la 50% mai puţin pentru femeile tinere, imigrante şi cele cu nivel scăzut de educaţie.

Ocuparea forţei de muncă şi educaţia în rândul femeilor sunt în creştere

Conform raportului, ocuparea forţei de muncă în rândul femeilor este în creştere, dar puţine femei ajung în poziţii de conducere, iar perspectivele de carieră sunt limitate de maternitate, spre deosebire de bărbaţi, ale căror cariere se dezvoltă în aceleaşi condiţii.

"Europa a făcut progrese, dar prea lent. Indicele arată că mai multe femei lucrează, dar nu suficiente în locuri de muncă bine plătite sau la mesele decizionale unde se adoptă bugetele", a explicat Scheele.

În ceea ce priveşte aspectul puterii, indicele observă progrese din 2020, dar rămâne domeniul cu cel mai mic scor (40,5) din cauza inegalităţilor persistente.

Pe de altă parte, femeile tinere îi depăşesc numeric pe bărbaţi în învăţământul superior, dar sunt orientate către profesii tradiţional "feminizate" în domenii precum educaţia, sănătatea sau asistenţa socială, ceea ce le limitează oportunităţile în ceea ce priveşte conducerea şi salariul.

În sectorul sănătăţii femeile înregistrează cel mai mare scor (86,2), comparativ cu obiceiurile bărbaţilor, care includ fumatul şi consumul de alcool.

Cu toate acestea, progresul a stagnat, iar inegalităţile persistă, în special pentru femeile cu nivel scăzut de educaţie.

În ceea ce priveşte violenţa împotriva femeilor, datele indică faptul că un procent alarmant de 31% dintre femei se confruntă cu violenţă fizică şi/sau sexuală în viaţa adultă, cu o expunere mai mare în rândul femeilor sub 45 de ani.

Institutul European pentru Egalitatea de Gen (EIGE) produce cercetări independente şi prezintă cele mai bune practici pentru a promova egalitatea de gen şi a elimina discriminarea bazată pe gen. În calitate de agenţie a UE pentru egalitatea de gen, EIGE ajută oamenii să obţină şanse egale, astfel încât toţi să poată prospera, indiferent de genul şi originea lor.

Totodată, EIGE combină cercetarea, datele şi instrumentele pentru a ajuta factorii de decizie să conceapă măsuri incluzive, transformatoare şi care promovează egalitatea de gen în toate domeniile vieţii.