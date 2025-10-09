Antena 3 CNN Externe Uniunea Europeană Ursula von der Leyen ramâne în funcție. Cele două moțiuni de cenzură ale extremiștilor au picat la vot

El-Ayoubi Sarah
<1 minut de citit Publicat la 15:30 09 Oct 2025 Modificat la 17:16 09 Oct 2025
Ursula von der Leyen ramâne în funcție. Cele două moțiuni de cenzură ale extremiștilor au picat la vot
Parlamentul European respinge moțiunile de cenzură împotriva Comisiei von der Leyen. Foto: Hepta

Parlamentul European a respins, cu o majoritate covârșitoare, două moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene conduse de Ursula von der Leyen. Una a fost inițiată de partide de extremă dreaptă, cealaltă de grupuri de stânga radicală. Niciuna dintre ele nu a strâns suficiente voturi pentru a demite executivul european, consolidând astfel sprijinul majorității parlamentarilor pentru Comisie, informează Agerpres.

Niciuna dintre cele două moțiuni care au vizat Comisia Europeană nu a obținunt minimum de voturi necesar de 361 de voturi din cei 720 de eurodeputați, prima fiind votată de 179 de europarlamentari, iar a doua de 133.

Împotriva primei moțiuni au votat 378 de eurodeputați din grupurile centriste, iar împotriva celei de a doua 388. În total au fost exprimate 594 de voturi din 720 posibile, ceea ce înseamnă din nou că peste o sută de membri ai PE fie au absentat de la vot, fie au fost prezenți și nu au dorit să voteze.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat satisfacția după voturi privind ''susținerea puternică'' de care se bucură în Parlamentul European.

''Apreciez profund susținerea puternică primită astăzi'', a postat ea pe rețeaua socială X, după respingerea, în jurul prânzului, a celor două moțiuni de cenzură.

 

Etichete: Parlamentul European ursula von leyen motiune de cenzura

