Românii care călătoresc în Balcani ar putea scăpa de taxele de roaming. UE vrea să elimine costurile suplimentare în șase țări

1 minut de citit Publicat la 18:30 08 Noi 2026 Modificat la 19:33 08 Noi 2026

Guvernele naționale au dat undă verde Comisiei, încă din luna iunie, pentru a începe negocierile cu toate cele șase țări vizate. Sursa foto: Getty Images

Comisia Europeană a demarat negocieri cu șase țări din Balcanii de Vest pentru a le include în sistemul UE de tip „roaming ca acasă”, se arată într-un comunicat de presă, citat de rapporteur.com.

Vineri, Comisia a anunțat deschiderea unor negocieri bilaterale cu Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia, în vederea extinderii acestui regim la toate cele șase state.

„Odată ce acordurile vor fi finalizate, iar partenerii se vor alinia pe deplin la normele UE privind roamingul, Comisia va invita Consiliul să extindă corespunzător zona de roaming a UE”, se precizează în comunicat.

Semnal politic transmis de la Bruxelles

În octombrie 2025, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat în mod neașteptat că Muntenegru și Albania se vor alătura zonei de roaming în 2026, anunț care a stârnit nemulțumiri din partea Ucrainei și a Republicii Moldova, țări care au depus eforturi timp de peste trei ani pentru a adera la acest program.

Guvernele naționale au dat undă verde Comisiei, încă din luna iunie, pentru a începe negocierile cu toate cele șase țări vizate.

Experții au interpretat acest demers drept un semnal adresat guvernelor din Balcanii de Vest de a continua parcursul către aderarea la UE, chiar în timp ce la Bruxelles se purtau discuții despre o reformă radicală a procesului de aderare.

Plafoane de preț

Comisia precizează că pentru călători, beneficiile ar fi resimțite mai rapid.

Conform normelor actuale, utilizatorii de telefonie mobilă pot efectua apeluri, trimite mesaje text și utiliza date mobile în timpul călătoriilor în țările participante, fără taxe suplimentare de roaming, pentru o perioadă de până la patru luni. După acest interval, operatorii de rețea pot percepe taxe suplimentare dacă utilizatorii petrec mai mult timp în străinătate decât în ​​țara de origine și consumă un volum mai mare de date mobile în străinătate decât acasă.

În prezent, acest beneficiu este valabil în UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Republica Moldova și Ucraina.

Cetățenii UE care călătoresc în Balcanii de Vest beneficiază, în prezent, de un plafon de preț de 14 euro pe gigabyte de date mobile, însă doar dacă operatorul lor a aderat la Declarația privind roamingul dintre UE și Balcanii de Vest. Acest plafon urmează să scadă la 9 euro pe gigabyte în anul 2028.