Uniunea Europeană pregătește o strategie de migrație mai strictă pentru următorii cinci ani. Ce înseamnă asta pentru regimul de vize

2 minute de citit Publicat la 17:42 29 Ian 2026 Modificat la 17:42 29 Ian 2026

Potrivit datelor publicate de Frontex, numărul trecerilor ilegale ale frontierelor a scăzut în 2025 la 178.000, ceea ce reprezintă un declin anual de 26%. sursa foto: Getty

Comisia Europeană a prezentat strategia sa pe cinci ani în domeniul migrației, care include stimulente pentru țările din afara UE, în vederea cooperării pentru menținerea migranților ilegali în afara blocului comunitar, relatează Euronews.

Uniunea Europeană intenționează să urmeze, în următorii cinci ani, o politică de „diplomație fermă în materie de migrație”, potrivit a două documente fără caracter legislativ prezentate joi de Comisia Europeană.

Propunerile prevăd consolidarea sistemului de parteneriate al UE cu țări terțe, prin folosirea accesului la vize, a schimburilor comerciale și a sprijinului financiar ca instrumente de presiune pentru a determina guvernele străine să își reprimească cetățenii și să oprească plecările ilegale spre Europa.

Măsurile includ și modernizarea mecanismului de suspendare a vizelor pentru statele considerate insuficient cooperante în raport cu politicile europene de control al frontierelor.

Primul document, intitulat Strategia europeană de gestionare a azilului și migrației, reprezintă un plan-cadru pentru abordarea Comisiei în următorii cinci ani și este, în linii mari, în continuitate cu strategia actuală: întărirea frontierelor, utilizarea unor tehnologii avansate pentru monitorizarea cetățenilor din afara UE care intră în spațiul comunitar și îmbunătățirea procedurilor de returnare a migranților ilegali în țările de origine.

Comisia subliniază că toate aceste măsuri vor respecta drepturile fundamentale și arată că un pilon important al strategiei vizează atragerea de talente și lucrători calificați, pentru creșterea competitivității și acoperirea deficitului de forță de muncă de pe piața europeană.

„Prioritatea este clară: reducerea numărului de sosiri ilegale și menținerea acestuia la un nivel scăzut”, a declarat comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner.

Potrivit datelor publicate de Frontex, numărul trecerilor ilegale ale frontierelor a scăzut în 2025 la 178.000, ceea ce reprezintă un declin anual de 26%, în linie cu o tendință generală descendentă.

Al doilea document, denumit Strategia UE privind vizele, este strâns legat de strategia în domeniul migrației, primul său pilon fiind dedicat „consolidării securității UE”.

Pe lângă mecanismul de suspendare a vizelor, documentul prevede o monitorizare mai strictă a regimurilor actuale de călătorie fără viză și noi măsuri pentru sporirea securității documentelor de călătorie.

O revizuire a regulilor europene privind vizele ar putea include și măsuri restrictive țintite, care să permită suspendarea, refuzarea sau limitarea cererilor de viză „ca răspuns la acțiuni ostile ale unor țări terțe care subminează securitatea UE”.

Brunner și Henna Virkkunen, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, nu au menționat explicit vreun stat anume, însă oficiali europeni afirmă că Rusia și Belarus se află în fruntea listei.

Comisarul Brunner nu a formulat niciun comentariu critic privind decizia recentă a guvernului spaniol de a acorda drept de ședere pentru aproximativ 500.000 de migranți aflați în situație neregulamentară, precizând că aceasta reprezintă o responsabilitate națională.