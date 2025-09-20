F1: Lando Norris, cel mai rapid în ultima sesiune de antrenamente. Calificările pentru MP al Azerbaidjanului sunt pe Antena 3 CNN

1 minut de citit Publicat la 14:34 20 Sep 2025 Modificat la 14:42 20 Sep 2025

Lando Norris a parcurs în total 19 tururi de pistă în această sesiune / sursă foto: Getty Images

Pilotul britanic Lando Norris (McLaren-Mercedes) a fost cel mai rapid în ultima sesiune de antrenamente libere cronometrate din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului, desfăşurată sâmbătă pe circuitul urban de la Baku (6,003 km), potrivit Agerpres.

Norris a parcurs în total 19 tururi de pistă în această sesiune, încheindu-l pe cel mai rapid intre ele în 1 min 41 sec 223/1000. El l-a devansat cu 222/1000 pe campionul mondial en titre, olandezul Max Verstappen (Red Bull) şi cu 254/1000 pe coechipierul său de la McLaren, australianul Oscar Piastri, actualul lider al clasamentului general.

Septuplul campion mondial britanic Lewis Hamilton (Ferrari) a semnat al patrulea timp, 1 min 41 sec 499/1000, urmat de cei doi piloţi ai echipei Mercedes, italianul Andrea Kimi Antonelli şi britanicul George Russell.

Calificările vor avea loc astăzi, 20 septembrie, ora 15:00, pe Antena 3 CNN. Cursa va avea loc mâine, 21 septembrie, ora 14:00, pe Antena 1.

Iată cei mai rapizi timp din ultima sesiune de antrenamente libere de la Baku: