F1: Red Bull îl apără pe Kimi Antonelli în urma acuzațiilor de la Marele Premiu al Qatarului: „Regretăm sincer”

Kimi Antonelli a fost lovit de un val de ură după cursa din Qatar / sursă foto: Getty Images

Echipa Red Bull şi-a exprimat luni regretul pentru acuzele la adresa pilotului italianul Kimi Antonelli, potrivit cărora i-a permis lui Lando Norris să-l depăşească în timpul Marelui Premiu de Formula 1 al Qatarului, o acuzaţie care a stârnit atacuri online dure împotriva tânărului pilot de la Mercedes, scrie AFP, potrivit Agerpres.

„Comentariile care sugerează că Kimi Antonelli i-a permis în mod deliberat lui Lando Norris să-l depăşească sunt în mod clar incorecte. Regretăm sincer că acest lucru a dus la hărţuirea online a lui Kimi”, a transmis Red Bull într-un comunicat.

În mijlocul unei lupte intense pentru titlul de campion mondial, britanicul Lando Norris (McLaren), liderul campionatului, a reuşit în cele din urmă să-l depăşească pe Antonelli în penultimul tur al Marelui Premiu al Qatarului, după mai multe încercări.

Această manevră de depăşire i-a permis să termine pe locul patru şi să menţină un avans de 12 puncte faţă de învingător, olandezul Max Verstappen de la Red Bull.

La cald, inginerul de cursă al lui Verstappen, Gianpiero Lambiase, l-a învinovăţit imediat pe tânărul pilot italian (19 ani).

„Nu ştiu ce s-a întâmplat cu Antonelli, se pare că pur şi simplu s-a oprit şi l-a lăsat pe Norris să treacă”, i-a spus Lambiase pilotului său într-un mesaj audio pe care toţi telespectatorii l-au putut auzi.

Această acuzaţie, reluată de consilierul special al lui Red Bull, Helmut Marko, a stârnit un val de insulte la adresa lui Antonelli pe reţelele de socializare, de peste zece ori mai mult decât „din păcate vedem în fiecare duminică”, conform echipei Mercedes.

Potrivit presei britanice, pilotul italian a primit chiar şi ameninţări cu moartea.

Mercedes a confirmat că însuşi Lambiase şi-a cerut scuze directorului echipei germane, Toto Wolff.

După ce a terminat pe locul patru în Qatar, Norris va ataca cursa finală de duminică, de la Abu Dhabi, unde sunt puse în joc 25 de puncte, cu un avans de 12 puncte faţă de Verstappen şi de 16 faţă de coechipierul său de la McLaren, Oscar Piastri.