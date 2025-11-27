Formula 1: Aston Martin îşi schimbă conducerea din 2026. Adrian Newey devine directorul echipei

2 minute de citit Publicat la 08:21 27 Noi 2025 Modificat la 08:21 27 Noi 2025

Adrian Newey va deveni directorul echipei Aston Martin. Foto: Getty Images

Adrian Newey va deveni directorul echipei Aston Martin la începutul anului viitor. Newey a început să lucreze cu Aston Martin pe 1 martie, la începutul acestui an, după ce a petrecut aproape două decenii la Red Bull. Ca parte a rolului său revizuit, Newey va îndruma echipa tehnică, inclusiv operațiunile mașinii pe pistă. Andy Cowell, care a petrecut ultimul an ca director de echipă și CEO, implementând schimbări structurale pentru a ajuta la tranziția echipei către o echipă oficială completă anul viitor, va deveni director de strategie, scrie Formula 1.

Newey sa se va axa pe optimizarea parteneriatului tehnic dintre echipă, furnizorul de motoare Honda, furnizorul de combustibil Aramco și partenerul de lubrifianți Valvoline.

Aston Martin spune că schimbarea structurii de conducere este menită să valorifice "punctele forte și expertiza individuală ale lui Newey și Cowell, asigurând eficiența organizațională".

Cowell va raporta președintelui executiv Lawrence Stroll, care "va continua să conducă funcțiile de afaceri ale echipei".

"În ultimele nouă luni, am observat talente individuale remarcabile în cadrul echipei noastre. Aștept cu nerăbdare să preiau acest rol suplimentar, deoarece ne pregătim să ne aflăm în cea mai bună poziție posibilă pentru a concura în 2026, când vom face față unei situații complet noi: Aston Martin devenind o echipă oficială, la care se adaugă provocarea considerabilă reprezentată de noile reglementări.

Noul rol al lui Andy, axat pe integrarea noii unități de putere (PU) cu cei trei parteneri cheie ai noștri, va fi esențial în această etapă", a spus Newey.

În plus, Stroll a subliniat că "această schimbare de conducere este o decizie comună, luată în interesul echipei".

"Andy Cowell a fost un lider excelent anul acesta. S-a concentrat pe construirea unei echipe de talie mondială și pe consolidarea colaborării interne, precum și pe promovarea unei culturi care readuce mașina de curse în centrul a ceea ce facem.

Această schimbare de conducere este o decizie comună, luată în interesul echipei. Așteptăm cu toții să continuăm să colaborăm cu el în noua sa calitate de director de strategie", a spus şi Stroll.

La rândul său, Cowell a spus că, prin noul său rol, "voi contribui la optimizarea parteneriatului tehnic dintre echipă, Honda, Aramco și Valvoline".

"După ce am implementat schimbările structurale necesare pentru tranziția către o echipă de lucru completă și am pus bazele pentru Adrian și pentru întreaga organizație, este momentul potrivit pentru mine să preiau un rol diferit, cel de director de strategie.

În această poziție, voi contribui la optimizarea parteneriatului tehnic dintre echipă, Honda, Aramco și Valvoline și la asigurarea integrării perfecte a noului PU, a noului combustibil și a noului șasiu", a adăugat Cowell.

Aston Martin a avut un sezon dificil și se află în prezent pe locul opt în Campionatul Echipelor, cu trei poziții mai jos față de anul trecut, având doar două weekenduri de curse rămase.

Newey a lucrat la designul mașinii de anul viitor, proiectată conform noilor reglementări privind șasiul și unitățile de putere, încă de la sosirea sa în martie, echipa sperând să inaugureze o nouă eră și să urce în ierarhie.