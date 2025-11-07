Formula 1: Franco Colapinto a semnat un nou contract cu Alpine. "Sunt extrem de mândru că voi continua alături de echipă în 2026"

2 minute de citit Publicat la 16:11 07 Noi 2025 Modificat la 16:11 07 Noi 2025

Pilotul Alpine, Franco Colapinto. Foto: Getty Images

Franco Colapinto va completa linia de piloți Alpine alături de Pierre Gasly în sezonul 2026. Tânărul pilot de 22 de ani s-a alăturat echipei Alpine în luna ianuarie, în calitate de pilot de rezervă, cu un contract pe mai mulți ani, înainte de a fi promovat într-un loc de cursă după șase etape, ca înlocuitor al lui Jack Doohan, scrie Formula 1.

Debutul argentinianului nu a fost unul ușor, iar consilierul executiv Flavio Briatore a recunoscut în august că "nu este mulțumit" de performanțele lui Colapinto.

Totuși, pilotul sud-american și-a îmbunătățit constant evoluțiile, iar în ultimele șase Mari Premii a fost competitiv în raport cu coechipierul său, Gasly, care în septembrie și-a prelungit contractul cu echipa până cel puțin la sfârșitul anului 2028.

"Franco a demonstrat potențial și promisiune, îmbunătățindu-se treptat pe parcursul sezonului și dezvoltând, totodată, o relație pozitivă cu echipa și inginerii", a transmis Alpine într-un comunicat.

Această formă îmbunătățită, obținută la volanul celei mai lente mașini de pe grilă, l-a făcut favorit pentru păstrarea locului și în 2026, echipa restrângând opțiunile la Colapinto și Paul Aron, colegul său de rezervă.

Vineri, înaintea Marelui Premiu al Braziliei de la Sao Paulo, cursă ce atrage numeroși fani argentinieni, Alpine a confirmat oficial păstrarea lui Colapinto pentru 2026, sezon în care echipa va renunța la motoarele Renault în favoarea unor unități de putere Mercedes pentru clienți.

"Am urmărit progresul lui Franco de-a lungul perioadei sale în Formula 1 și am crezut întotdeauna că are calitățile și potențialul necesar pentru a deveni un pilot de top, capabil să crească alături de echipă", a declarat Flavio Briatore.

"Decizia noastră de a continua împreună și în 2026 este o dovadă clară a angajamentului nostru și a sprijinului pe care i-l acordăm lui Franco în procesul său de dezvoltare. A fost un an dificil pentru întreaga echipă, iar condițiile nu au fost ideale pentru a performa, însă atât Franco, cât și Pierre au făcut tot posibilul pentru a ne poziționa cât mai bine în vederea sezonului următor.

Cu Pierre și Franco în componență, avem o combinație solidă de experiență, viteză și talent, care va ajuta echipa să progreseze și, sperăm, le va oferi fanilor noștri motive reale de entuziasm și aplauze în sezonul următor", a mai spus Briatore.

La rândul său, Colapinto s-a arătat recunoscător şi a spus că "este foarte special să pot face acest anunț aici, în Brazilia, un loc atât de apropiat de țara mea, Argentina".

"Sunt foarte recunoscător lui Flavio și întregii echipe pentru încrederea acordată și pentru oportunitatea de a contribui la progresul echipei. Încă de la debutul meu în Formula 1 am știut că, având în vedere circumstanțele, va fi o provocare uriașă să-mi păstrez locul în acest sport.

A fost un drum lung și dificil, dar sunt extrem de mândru că voi continua alături de această echipă în 2026, împreună cu Pierre, un coechipier grozav de la care am avut și voi avea multe de învățat.

Este foarte special să pot face acest anunț aici, în Brazilia, un loc atât de apropiat de țara mea, Argentina. Pentru mine, această cursă se simte ca una de acasă, datorită numărului mare de fani care mă susțin.

Faptul că am atâția susținători care sunt alături de mine și de echipă în această călătorie este motivul pentru care mergem la curse. Iar anul viitor, odată cu posibila resetare a Formulei 1, sper să le putem oferi tuturor un motiv de bucurie și celebrare. Vamos Alpine", a spus Colapinto.