Formula 1: Kimi Antonelli a făcut spectacol la Monza. Plecat de pe locul 19, italianul de 20 de ani a câştigat Marele Premiu al Italiei

Monza are o lungime de 5,793 km, cu 11 viraje. Foto: Getty Images

Kimi Antonelli are un sezon extraordinar. Italianul de 19 ani a obținut, duminică, cea de-a șaptea victorie a sa din acest an și una dintre cele mai frumoase. Plecat de pe locul 19, la Monza, pilotul de 20 de ani a câștigat Marele Premiu al Italiei.

Marele Premiu al Italiei a avut loc de la ora 16:00 și s-a văzut, în direct, pe Antena 1 și pe Antena PLAY.

„Ce cursă!”, scria pe contul de X al Formula 1 la finalul Marelui Premiu al Italiei.

Podiumul a fost completat de George Russell (Mare Britanie/Mercedes), care a terminat pe locul doi, și de Max Verstappen (Olanda/Red Bull Racing), care a încheiat pe locul trei.

MP al Italiei, întrerupt după un accident spectaculos al lui Leclerc

Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) a abandonat încă din al doilea tur după o ieșire violentă de pe pistă. Marele Premiu al Italiei a fost întrerupt după accidentul spectaculos, spre dezamăgirea zecilor de mii de fani prezenţi pe circuitul din Monza, potrivit Agerpres.

Pornind de pe locul al treilea al grilei de start, Leclerc a pierdut controlul monopostului la finalul celui de-al doilea tur, chiar în mijlocul virajului „Parabolica”, ultima curbă a legendarului circuit italian.

Imediat după ce fusese depăşit de olandezul Max Verstappen (Red Bull), Leclerc a respins un atac al australianului Oscar Piastri (McLaren) la intrarea în virajul lung, dar în timp ce rula peste bordura verde care delimitează pista, roata stânga-spate a pierdut aderenţa, trimiţând maşina în derapaj direct spre zona cu pietriş, înainte de a se izbi violent de bariera de protecţie din anvelope.



În ciuda impactului puternic, pilotul monegasc a ieşit rapid din cockpit, fără ajutor. A fost arborat steagul galben, urmat de intrarea pe pistă a maşinii de siguranţă, înainte ca oficialii cursei să afişeze în cele din urmă steagul roşu, semnalând întreruperea cursei, pentru a permite repararea barierei de protecţie avariate.



În momentul întreruperii cursei, britanicul George Russell (Mercedes) se afla la conducere, după ce îl depăşise pe francezul Pierre Gasly (Alpine), plecat din pole position, la începutul celui de-al doilea tur. Verstappen ocupa locul al treilea, în faţa argentinianului Franco Colapinto (Alpine).



În faţa unei mulţimi de fani uluiţi, unii dintre ei cu lacrimi în ochi, Hamilton coborâse pe locul al optulea, în timp ce italianul Kimi Antonelli (Mercedes), liderul campionatului mondial, reuşise deja o cursă de revenire spectaculoasă.



Pornit de pe locul 19 al grilei după ce a primit o penalizare pentru schimbarea motorului, pilotul în vârstă de 20 de ani a luat startul de pe poziţia a 12-a la reluarea cursei. Iar până la final a reușit să obțină o victorie impresionantă.

Etapa a 14-a a sezonului de Formula 1, Marele Premiu al Spaniei, va avea loc săptămâna viitoare, la Madrid.

Cinci lucruri interesante despre Marele Premiu al Italiei