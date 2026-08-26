Formula 1: Max Verstappen se va întrece cu 100 de piloți în „una dintre cele mai mari curse de karting organizate vreodată”

1 minut de citit Publicat la 10:23 26 Aug 2026 Modificat la 10:23 26 Aug 2026

Pilotul Red Bull, Max Verstappen. Foto: Getty Images

Pilotul olandez Max Verstappen, cvadruplu campion mondial de Formula 1, se va întrece cu 100 de piloţi într-o cursă de karting inedită la Silverstone, pe 16 septembrie, au anunţat, marţi, Disney+ şi ESPN, posturi care vor transmite evenimentul, informează AFP, potrivit Agerpres.

Organizatorii promit „una dintre cele mai mari curse de karting organizate vreodată”, bazată pe un „format nou, care îmbină competiţia de nivel înalt, divertismentul şi inovaţia”.

Printre cei 100 de adversari ai lui Verstappen, care va lua startul de pe ultima poziţie (n.r. - de pe locul 101), se numără sportivi sponsorizaţi de Red Bull, streameri şi alţi „creatori de conţinut, personalităţi şi fani recrutaţi din întreaga lume”.

„Mad Max” şi-a început cariera în karting încă din copilărie, înainte de a ajunge să domine cea mai înaltă categorie a motorsportului, cu titluri în sezoanele 2021, 2022, 2023 şi 2024 de F1.

„În karting înveţi toate bazele: starturile, apărarea şi depăşirile. Am petrecut o mare parte din viaţă făcând karting, aşa că este întotdeauna o plăcere să revin la el”, a declarat pilotul olandez în vârstă de 28 de ani, care şi-a prelungit recent contractul cu echipa Red Bull până la finalul sezonului 2030.

În Marele Premiu al Olandei, cursa de casă a pilotului, Verstappen a agățat bordura din ieșirea ultimului viraj, a lovit parapetul și s-a răsucit pe circuit. Olandezul a fost nevoit să abandoneze, iar steagul roșu a fost arătat pe circuit, sesiunea fiind suspendată temporar.

Următoarea etapă din calendarul Formulei 1, Marele Premiu al Italiei, are loc în weekend-ul 4-6 septembrie.