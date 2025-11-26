Formula 1: Pirelli a anunţat ce anvelope vor fi folosite pentru sezonul 2026. Dispare compusul C6

1 minut de citit Publicat la 12:52 26 Noi 2025 Modificat la 12:53 26 Noi 2025

Mașinile vor monta anvelope de 18 inchi, puțin mai înguste comparativ cu vehiculele actuale. Foto: Getty Images

Pirelli a confirmat ce anvelope va furniza celor 11 echipe de F1 de pe grila de start sezonul viitor, în contextul în care sportul se pregătește să intre într-o nouă eră a curselor. În acest sezon, Pirelli a oferit echipelor trei compuși de anvelope per cursă din gama lor de șase diferite, alături de opțiunile intermediare și "wet" (N.r- cele folosite pentru circuit complet umed). Acest model continuă și în 2026, dar Pirelli va alege trei compuși de cauciuc, de la C1 până la C5, fără opțiunea de anvelope C6, scrie Formula 1.

Ultimul test de anvelope a avut loc în Mexico City acum doar câteva săptămâni, iar echipelor li s-au oferit compuși suplimentari de pneuri în prima sesiune de antrenamente a weekendului. Pirelli a analizat aceste date pentru a-și face alegerile pentru 2026, cu aprobarea FIA.

Mașinile vor monta anvelope de 18 inchi, puțin mai înguste comparativ cu vehiculele actuale. Însă Pirelli s-a declarat mulțumit că are o gamă bună de anvelope pentru sezonul următor, care va include din nou 24 de weekenduri de curse.

"Dezvoltarea anvelopelor a fost realizată pe baza datelor prognozate furnizate de echipe, utilizând simulări referitoare la încărcăturile și vitezele prevăzute pentru sfârșitul sezonului 2026, urmărind în același timp obiective similare cu cele din acest an.

Modelele au fost validate pe baza rezultatelor testelor de dezvoltare pe pistă cu vagoane trasă de catâri modificate pentru a reproduce caracteristicile următoarei generații de mașini", a transmis Pirelli.

Anvelopa C6 a fost utilizată în acest sezon la Imola, Monaco, Canada și Azerbaidjan, însă Pirelli a considerat că nu există suficientă diferență între acel compus și anvelopa C5 pentru a justifica includerea sa în 2026.

Anvelopele vor fi testate încă o dată la Abu Dhabi, pe 9 decembrie. Testul va fi efectuat de piloții actuali, în timp ce testul pentru tinerii piloți va include anvelopele din 2025 montate pe mașinile actuale.

Apoi vor avea loc trei serii de teste de dinaintea sezonului, pentru ca echipele să înțeleagă mai bine noile compuși, înainte de prima cursă a sezonului din Australia, pe 8 martie.