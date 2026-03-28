Formula 1: Tot ce trebuie să știi despre circuitul Suzuka din Japonia. Este singurul circuit în formă de „opt”, care se intersectează

Roata Ferris din interiorul pistei este emblematică. Foto: Getty Images

Emoția crește din nou în acest weekend, odată cu revenirea Formulei 1 cu mult iubitul Marele Premiu al Japoniei. Circuitul Suzuka are practic tot ce și-ar putea dori un pilot de F1: un sector de mare viteză, viraje șerpuite care necesită precizie și expertiză tehnică, dar și faimosul viraj la stânga 130R. De asemenea, circuitul Suzuka este singurul circuit în formă de „opt”, care se intersectează, scrie Formula 1.

Lungimea circuitului este 5,807 km, cu un număr de 18 viraje totale. Cursa se desfășoară pe 54 de tururi, iar distanța totală parcursă de piloți însumează 307,471 km. Recordul pe tur a fost stabilit în 2025, de Kimi Antonelli, care a fost cronometrat cu 1:30.965.

Când a avut loc primul Mare Premiu al Japoniei

Primul Mare Premiu al Japoniei a avut loc pe circuitul Fuji Speedway în 1976 și a devenit cunoscut pentru meciul decisiv pentru titlu dintre James Hunt și Niki Lauda. După ce și-a revenit după accidentul terifiant de pe Nurburgring, suferit cu doar câteva luni înainte, pilotul austriac a ales să se retragă din cursa ploioasă, invocând motive de îngrijorare legate de siguranță.

Hunt a câștigat Campionatul Piloților în acel an, precum și cursa din Japonia în sezonul următor, dar aceasta nu a mai fost inclusă în calendar decât în ​​1987, când a trecut la circuitul Suzuka, renovat.

Combinația dintre traseul său unic și solicitant și bogăția de curse emblematice, inclusiv bătălii istorice dintre Alain Prost și Ayrton Senna, precum și o serie de curse decisive pentru titlu, a asigurat că Suzuka este frecventă printre pistele preferate ale piloților.

Cum e să pilotezi pe acest circuit

Circuitul Suzuka are practic tot ce și-ar putea dori un pilot de F1: un sector de mare viteză, viraje șerpuite care necesită precizie și expertiză tehnică și faimosul viraj la stânga 130R.

Roata Ferris din interiorul pistei este emblematică pentru natura sa de montagne russe, cu un design distinctiv în formă de opt, creând o experiență de condus palpitantă ce a rezistat testului timpului. După ce treci de virajele strânse 1 și 2, virajele fluide care urmează sunt luate incredibil de repede și pot face, sau nu, un timp pe tur bun.

Urmează viraje mai complexe, o curbă în ac de păr și una în formă de cupă, înainte de a ajunge la 130R, care tinde să fie parcursă la viteză maximă și a dus la unele dintre cele mai îndrăznețe depășiri din acest sport. Piloții accelerează apoi spre șicană și se întorc la start, încheind un tur notoriu de dificil, dar distractiv.

„Suzuka este o altă pistă favorită a piloților și una care pune accent pe fluiditate. În special în primul sector, nu există puncte de referință reale după ce intri în virajul 1. Totul se bazează pe senzația din virajele 2-7, doar pe măsurarea aderenței și echilibrarea mașinii pe margine în toate virajele în formă de „S” care culminează în virajul 7.

După aceea, urmează virajele Degner, care induc greșeli. Dacă accelerezi prea mult în Degner 1, îți va fi greu să oprești în Degner 2. Acul de păr care urmează nu este chiar atât de rău. Frânezi puțin pentru virajul la dreapta, așa că trebuie să fii atent la presiunea maximă pe frână.

A doua parte a lui Spoon mi s-a părut dificilă, deoarece ești disperat să accelerezi, iar dacă mergi prea devreme, te poate atrage pe bordură sau dincolo de ea, și trebuie să dai înapoi și să pierzi timp. 130R e floare la ureche, iar apoi șicana e cam ca la Spa, poate puțin mai puțin dramatică, dar trebuie să închei turul cu o secvență strânsă, să faci niște tururi la bordură, iar totul se rezumă la frânare”, a declarat Jolyon Palmer, fost pilot de F1 și analist sportiv.

Unde sunt zonele „Straight Mode” și „Overtake”

Straight Mode este o configurație aerodinamică diferită care permite mașinilor să își reducă rezistența la înaintare, ceea ce le face mai eficiente la accelerarea spre viteza maximă. Similar cu sistemul anterior de reducere a rezistenței la înaintare (DRS), aripa spate deschide un spațiu liber, dar acum se mișcă și aripa față.

Va fi utilizat automat în fiecare tur în condiții de teren uscat, în zonele desemnate: mașina se va adapta practic între două configurații diferite, în funcție de locul în care se află pe pistă, oferind o forță de apăsare maximă în viraje, dar și o rezistență mai mică pe linii drepte.

La Suzuka, există doar două zone de tip Straight Mode: una de-a lungul liniei drepte de start/sosire și o alta pe linia dreaptă din spate, între virajele 14 și 15.

Între timp, Overtake este înlocuitorul direct pentru DRS, acționând ca un ajutor pentru performanță ce permite șoferului să reîncarce cu +0,5 MJ (Megajouli) suplimentari și să genereze un profil suplimentar de putere electrică.

Acest lucru poate fi implementat doar atunci când un pilot se află la mai puțin de o secundă de mașina din față în punctul de detecție, care în Japonia se află în penultimul viraj, virajul 17. Linia dreaptă de start/sosire care urmează va fi perfectă pentru ca piloții să maximizeze avantajul de viteză pe care îl obțin, permițându-le să lupte pentru o altă poziție.

Cinci lucruri interesante despre Marele Premiu al Japoniei

Circuitul Suzuka este singura pistă din calendar concepută sub forma unei forme de opt, circuitul intersectându-se la jumătatea traseului

Suzuka a început ca o pistă de testare pentru producătorul japonez Honda

8 din ultimele 12 Mari Premii desfășurate la Suzuka au fost câștigate din pole position

Max Verstappen va avea ocazia să-și prelungească seria de victorii la Marele Premiu al Japoniei la cinci ani

Michael Schumacher deține recordul pentru cele mai multe pole position-uri (8), podiumuri (9) și victorii (6) la Suzuka