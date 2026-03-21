Formula 1: Cum au reacționat piloții la victoria lui Kimi Antonelli. Este primul italian care câștigă un Grand Prix în 20 de ani

Kimi Antonelli. Foto: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team / X

Kimi Antonelli șa intrat în cartea recordurilor de Formula 1 în weekend, câștigând Marele Premiu al Chinei de la Shanghai. A fost prima dată când italianul a început un Mare Premiu din pole position, după o performanță uimitoare în calificări, devenind al 116-lea câștigător al unui Mare Premiu din acest sport. După un weekend palpitant, piloții și echipele l-au felicitat pe Antonelli pe rețelele sociale pentru prima sa victorie, scrie Formula 1.

Această realizare l-a transformat, de asemenea, în al doilea adolescent din istorie care a urcat pe podiumul din Formula 1 și în primul italian care a câștigat un Mare Premiu de la victoria lui Giancarlo Fisichella la Marele Premiu al Malaeziei, acum aproape 20 de ani.

După un weekend palpitant, piloții și echipele l-au felicitat pe Antonelli pe rețelele sociale pentru prima sa victorie.

George Russell

Unul dintre primii care au postat online a fost George Russell, care a câștigat Sprintul de sâmbătă înainte ca Antonelli să fure spectacolul la Circuitul Internațional din Shanghai, duminică.

„Felicitări din toată inima pentru Kimi pentru prima sa victorie, ai condus excelent astăzi. Mă bucur să împart podiumul cu acești băieți și sunt mulțumit de locul 2, după problemele de ieri din calificări”, a scris Russell pe X.

Huge congratulations to Kimi on his first win, you drove great today ?

Pleasure to share the podium with these guys and happy with P2 after the issues in qualifying yesterday.

Strong weekend overall with P1 in the sprint and P2 today. Thanks for all the work team ??? pic.twitter.com/kjjOHmTMTw — George Russell (@GeorgeRussell63) March 15, 2026

Lewis Hamilton

De asemenea, pe podium, pentru prima dată ca pilot Ferrari, a urcat Lewis Hamilton, de șase ori câștigător al Marelui Premiu al Chinei, care știe mai bine decât oricine ce este nevoie pentru a câștiga la Shanghai.

El a descris Marele Premiu ca fiind „una dintre cele mai plăcute curse” din ultimii ani, după ce s-a luptat din greu cu coechipierul său de la Ferrari, Leclerc, înainte de a-și face timp să-i transmită felicitările lui Antonelli.

„A fost o luptă de la început până la sfârșit, dar una dintre cele mai plăcute curse pe care le-am avut în ultimii ani. Mi-a plăcut fiecare duel cu Charles – ne stimulăm reciproc să fim mai buni și facem tot ce putem pentru a aduce puncte echipei. Fanii de aici au fost incredibili, nu am fi reușit fără energia lor. Mulțumiri enorme echipei și felicitări călduroase pentru Mercedes și Kimi”, a scris Hamilton, pe Instagram.

Hamilton a urmat postarea sa inițială de duminică cu un alt mesaj personal adresat lui Antonelli luni, spunând că victoria în China va fi „prima dintre multele” victorii la Grand Prix pentru tânăra vedetă a Mercedes.

Sergio Perez

Nu doar foștii și actualii piloți Mercedes au reacționat, ci și Sergio Perez, pilotul Cadillac, l-a felicitat pe Antonelli pentru prima sa victorie la un Mare Premiu.

„Felicitări lui Kimi Antonelli pentru prima sa victorie în Formula 1”, a scris Perez, printre altele, pe X.

Congrats to Kimi Antonelli on his first F1 win! ?



Good progress from @Cadillac_F1 getting both cars to the finish today.



Unfortunately from our side we didn’t maximise the full potential due to deployment issues that cost us in qualifying and the race.



See you in Japan! ??… pic.twitter.com/kaLYpJhnJH — Sergio Pérez (@SChecoPerez) March 15, 2026

Fostul coechipier al lui Perez la Red Bull și cvadruplu campion mondial, Max Verstappen, nu a reușit să termine cursa de la Shanghai, după ce i s-a spus să retragă mașina în ultimele etape ale cursei, dar totuși i-a transmis cele mai bune urări lui Antonelli.

„Nu a fost weekendul nostru… Felicitări din toată inima pentru Kimi Antonelli”, a scris Verstappen pe Instagram.

Ce a spus Kimi Antonelli

Nu a durat mult până când Antonelli însuși a ieșit pe rețelele sociale pentru a-și împărtăși sentimentele după un weekend emoționant.

„Cea mai frumoasă zi din viața mea. Câștigarea primului meu Grand Prix înseamnă împlinirea unuia dintre puținele visuri pe care le-am avut încă de când am pus mâna pe volan. Acesta este doar începutul.

Din toată inima, vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au susținut în această călătorie: echipei mele, familiei mele și vouă, celor de acasă. Înseamnă enorm pentru mine și este cel mai puternic combustibil pentru a merge mai departe.

Ne revedem foarte curând pe circuit. Cea mai frumoasă zi din viața mea, până acum”, a transmis Kimi Antonelli, pe Instagram.

Postarea de pe Instagram a generat peste 300.000 de aprecieri în doar patru ore, alături de un comentariu al campionului mondial en-titre, Lando Norris, care a adăugat: „Felicitări, omule! Foarte meritat”.

Nu doar piloții au reacționat pe rețelele de socializare, echipa lui Antonelli fiind printre cei care au sărbătorit prima sa victorie în Grand Prix, postând un mesaj în italiană care se traduce pur și simplu prin „Mândru de tine, Kimi”, cu un emoji cu o inimă albastră.

Orgogliosi di te, Kimi ? pic.twitter.com/Xt4zsDout1 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 15, 2026