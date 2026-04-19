Piloți de Formula 1 care au concurat și în alte categorii. De la Alonso în IndyCar, la Hulkenberg în Cursa de 24 de ore de la Le Mans

Hulkenberg, împreună cu Nick Tandy și Earl Bamber, au parcurs 395 de tururi la Cursa de 24 de ore de la Le Mans, oferindu-i echipei Porsche o victorie, prima din 1998. Foto: Getty Images

Piloții de Formula 1 au uneori o traiectorie diversă înainte de a ajunge la cursele de Grand Prix, dar odată ajunși acolo, F1 tinde să devină singurul lor obiectiv. Totuși, mulți piloți din F1 au concurat și în alte categorii, iar cel mai recent exemplu este Max Verstappen, care va pilota la Cursa de 24 de ore de la Nurburgring, în luna mai, scrie Formula 1.

Max Verstappen, care a mai concurat în competițiile GT3, va intra din nou în contradicție cu tendințele obișnuite în 2026, participând la cursa de 24 de ore de la Nurburgring din mai, între Marele Premiu de la Miami și Canada.

Mulți piloți din istoria F1 au concurat în alte categorii.

Fernando Alonso – IndyCar, WEC

Fără îndoială, cel mai prolific pilot de pe grilă, și probabil și din motorsportul modern, frustrările lui Fernando Alonso față de o echipă McLaren aflată în dificultate în 2017 l-au determinat să caute și mai multă plăcere în alte categorii.

Spaniolul a ratat în mod notabil Marele Premiu de Monaco din acel an pentru a participa la cursa Indianapolis 500 și a fost cu ușurință atracția vedetă, ajungând în Fast Nine înainte de a se califica pe locul cinci.

Alonso a condus cursa de mai multe ori înainte de a se îndepărta în cele din urmă de competiție, suferind o o problemă la motor, oarecum ironic, având în vedere greutățile sale în Formula 1 de la acea vreme. Alonso a continuat să concureze în „Supersezonul” 2018/19 al Campionatului Mondial de Anduranță (WEC) pentru Toyota, prima jumătate a acelei campanii suprapunându-se cu ultimul său an la McLaren.

Deși rezultatele în Formula 1 au fost puține și rare, Alonso a câștigat Cursa de 24 de ore de la Le Mans în 2018 și, în cele din urmă, a câștigat titlul alături de Kazuki Nakajima și Sebastien Buemi.

Alte victorii la Indy 500 au urmat în 2019 și 2020, în timpul pauzei sale de doi ani de la Formula 1, precum și o victorie la cursa de 24 de ore de la Daytona și o șansă la Raliul Dakar. În cele din urmă, Alonso s-a întors în Formula 1, cu Alpine, în 2021.

Nico Hulkenberg – Le Mans

Până în 2015, Nico Hulkenberg se impusese ca unul dintre piloții remarcabili de Formula 1 la mijlocul plutonului, după performanțe stelare cu Williams, Sauber și Force India.

Porsche și-a extins lista de mașini pentru cursa de 24 de ore de la Le Mans la trei mașini și l-a angajat pe Hulkenberg, căruia Force India i-a oferit libertatea de a participa atât la acel eveniment, cât și la cursa precedentă de 6 ore de la Spa Francorchamps.

Porsche-ul cu numărul 19, a treia mașină copilotată de Hulkenberg, a fost cea mai lentă dintre cele trei mașini în calificări, dar a depășit cu mult potențialul mașinii soră, numărul 17, fiind ajutat de problemele mașinii cu numărul 18. Hulkenberg a scăpat de o coliziune cu un pilot din spate, care i-ar fi putut deraia asaltul către primele locuri, în timp ce provocarea din partea echipelor rivale s-a diminuat.

Hulkenberg, împreună cu Nick Tandy și Earl Bamber, au parcurs 395 de tururi, depășind monopostul cu numărul 17 cu un tur, oferindu-i echipei Porsche o victorie, prima din 1998.

Lance Stroll – Cursa de 24 de ore de la Daytona

Lance Stroll și-a făcut debutul la Cursa de 24 de ore de la Daytona în 2016, înainte de campania sa de Formula 3 care i-a adus titlul, iar doi ani mai târziu a revenit după sezonul său de debut în Formula 1.

Canadianul a dezvăluit că participarea sa la Daytona a fost în mare parte o activitate distractivă în extrasezon, făcând echipă pe mașina Jackie Chan DCR JOTA cu Dani Juncadella, Felix Rosenqvist și Robin Frijns.

Printre rivalii de pe pistă s-au numărat viitorul său coechipier la Aston Martin, Fernando Alonso, și un tânăr, Lando Norris, la un an distanță de debutul său în Formula 1.

Echipajul a fost puternic, iar mașina lui Stroll s-a calificat pe locul șase. În cursă, o serie de probleme au făcut ca cei doi să nu fie niciodată în competiție și să termine în afara topului 10. Stroll nu s-a întors încă pe legendara pistă din Florida.

La finalul lunii, Lance Stroll va participa la prima etapă a sezonului GT World Challenge Europe 2026, profitând la maximum de pauza din calendarul F1 apărută din cauza războiului din Iran.

Valtteri Bottas – Raliul Arctic

Valtteri Bottas a avut tangențe cu raliurile în ultimii ani ai mandatului său la Mercedes, finlandezul participând la trei ediții succesive ale Raliului Laponiei Arctice din Finlanda natală.

Bottas a obținut trei clasări în top 10, inclusiv locul cinci în clasamentul general și o victorie de etapă la debut, în timp ce la fosta cursă a Marelui Premiu al Franței, Bottas a obținut cel mai remarcabil rezultat. La volanul unui Citroen DS3 WRC, unde etapele speciale erau alcătuite din părți ale circuitului și drumurile și căile de acces din jur, Bottas a câștigat cinci din cele nouă etape speciale și s-a impus cu 50 de secunde.

Finlandezul a trecut mai recent la pedalarea pentru activitățile sale în afara Formula 1, participând la evenimente de ciclism pe macadam, inclusiv la Campionatul Mondial UCI Gravel din 2024.

Alex Albon – DTM

În ciuda calificării puțin fragile în acest top, Alex Albon a participat și el la DTM, însă nu era pilot activ de F1. Albon a renunțat la locul său la Red Bull Racing după al doilea sezon de F1, dar a rămas afiliat echipei ca pilot de teste și de rezervă.

A fost menținut în formă maximă datorită participării la seria DTM cu AF Corse, pilotând un Ferrari 488 alături de juniorul Liam Lawson, care era la câțiva ani distanță de propriul său debut în F1.

Albon a participat la toate rundele, cu excepția celei finale, și a obținut o victorie pe Nurburgring, terminând pe locul șase în clasamentul general, înainte de a-și asigura în cele din urmă revenirea în F1 pe care și-o dorea din 2022, cu Williams.

Max Verstappen – GT3

Max Verstappen se pregătește pentru cursa de 24 de ore de la Nurburgring din acest an, dar numele său figurează deja pe lista participanților datorită performanțelor sale de pe vastul circuit german din 2025. Olandezul are de mult timp o afinitate pentru cursele GT3, apărând regulat la volan în timpul zilelor de teste private. Și are propria sa echipă.

El a testat la Nurburgring, anul trecut, sub pseudonimul Franz Hermann, deși anonimatul nu a durat mult.

Verstappen s-a înscris în etapa a șaptea a Nurburgring Langstrecken Series pentru a obține permisul necesar, apoi a concurat în etapa a noua alături de Chris Lulham în Ferrari 296 GT3 nr. 31 cu Emil Frey Racing.

Cvadruplul campion de F1 s-a îndepărtat rapid, creând un avantaj considerabil, pe care Lulham l-a transformat în victorie.