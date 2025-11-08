A apărut ceasul cu design de gaură neagră: „Miezul” absoarbe aproape toată lumina. Cum arată „Black Star” și cât costă azi în România

2 minute de citit Publicat la 10:00 08 Noi 2025 Modificat la 10:00 08 Noi 2025

Ceasul Blue Planet II Black Star Edition. Sursa foto: Hepta

Un ceas cu adevărat „din altă lume”, creat de chinezii de la CIGA Design în colaborare cu producătorul elvețian Label Noir, a fost lansat în luna iulie a acestui an, captând imaginația pasionaților de orologerie și a iubitorilor de cosmos.

Blue Planet II Black Star Edition aduce pe încheietura utilizatorului un concept inspirat direct de misterele spațiului: găurile negre.

Pigmentul Super Black e capabil să absoarbă 99,6% din lumină

La centrul ceasului se află o concavitate de 8,5 mm acoperită cu pigment Super Black, capabil să absoarbă 99,6% din lumină și să creeze un efect vizual asemănător unui adevărat „vid”. În jurul acesteia, modelul spiralat al galaxiei completează tema cosmică, iar o „mână” luminoasă în formă de stea polară orbitează deasupra pentru a indica ora.

Carcasa este realizată din titan de 46 mm, finisată cu un strat DLC negru – un tip de acoperire subțire asemănătoare diamantului, care oferă duritate ridicată și frecare redusă. Ceasul vine împreună cu o curea de cauciuc neagră și închizătoare tip folding.

„Ancorat de un simbol al găurii negre și ghidat de o stea polară luminoasă”

Blue Planet II Black Star Edition utilizează tehnologia proprietară CIGA „asynchronous-follow”, care rotește cercul orelor cu 30 de grade și cercul minutelor cu 390 de grade, oferind o afișare intuitivă și fluidă, cu un singur indicator.

„Ancorat de un simbol al găurii negre și ghidat de o stea polară luminoasă, acest ceas reimaginează timpul, spațiul și tot ceea ce se află între ele”, au transmis reprezentanții CIGA Design.

Colaborarea dintre estetica puternic vizuală a CIGA și subtilitatea monocromă a Label Noir a dus la crearea acestui ceas spectaculos, care reflectă vastitatea cosmosului și posibilitățile colaborării între designeri.

Cât costă ceasul Black Star în România

Blue Planet II Black Star Edition a fost lansatn cu un preț de aproximativ 1.700 de euro.

Accesoriul poate fi achiziționat și în România, prin distribuitori oficiali sau magazine online specializate în ceasuri de lux.



Alte modele din aceeaşi serie Blue Planet (nu ediţia „Black Star”) se găsesc în România la preţuri precum 6.827 lei pentru modelul „Blue Planet II 43 mm”.

Dacă vrei să cumperi exact ediţia „Black Star”, ar trebui să ai în vedere un buget de aproximativ 9.000‑10.000 lei în România.