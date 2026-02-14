Ce este spionajul „zero-click”, tehnologia care intră în telefon fără avertisment

2 minute de citit Publicat la 08:00 14 Feb 2026 Modificat la 08:00 14 Feb 2026

De ce îţi găseşti telefonul cald când te trezeşti, dimineaţa?. Sursă: Getty Images

După evenimentele din 7 octombrie, compania Radiant a pus rapid la dispoziția serviciilor de informații ale armatei israeliene (IDF) instrumente tehnice care au contribuit la localizarea mai multor ostatici israelieni, scrie Euronews.

Potrivit unei relatări din presa israeliană, Radiant Research Labs este un startup fondat de foști specialiști din serviciile de informații militare israeliene și din cadrul companiei NSO, cunoscută pentru dezvoltarea de spyware. Firma a creat instrumente cibernetice avansate de tip „zero-click”, care permit infiltrarea în telefoane și computere fără ca utilizatorul să fie nevoit să acceseze linkuri sau fișiere.

Înființată în mai 2023, compania ar fi dezvoltat aproximativ zece instrumente cibernetice majore, unele clasificate, destinate în principal serviciilor de informații occidentale și partenerilor internaționali.

”Spionaj la cheie”?

Radiant este condusă de Tal Slomka și Tzvika Moschkowitz, ambii cu experiență îndelungată în structurile de informații ale IDF. Slomka a activat în Forțele Aeriene și în Unitatea 8200, unde s-a ocupat de tehnologii pentru monitorizarea amenințărilor aeriene, apoi a lucrat la NSO ca manager de analiză. Moschkowitz a avut roluri în informațiile militare și în cadrul Biroului Prim-ministrului, ulterior ocupând poziții în analiză și dezvoltare de piață la NSO. În prezent, Slomka este fondator și CEO al Radiant, iar Moschkowitz coordonează activitatea de marketing.

Compania susține că se diferențiază de firme precum NSO sau Paragon prin faptul că nu vinde ”spionaj la cheie”, ci dezvoltă infrastructura tehnologică, mai exact „motoarele” care stau la baza instrumentelor de hacking și nu produsele finale utilizate efectiv în operațiuni.

Reprezentanții compară activitatea lor cu proiectarea motorului unei mașini, nu a mașinii în sine, subliniind că munca necesită competențe tehnice avansate și experiență operațională.

În primele șase luni de activitate, Radiant a realizat primul său instrument „zero-click”, iar ulterior a extins portofoliul la aproximativ zece tehnologii majore, păstrând detaliile strict confidențiale.

Colaborări și controverse

Compania afirmă că lucrează aproape exclusiv cu state democratice, în linie cu strategia Ministerului israelian al Apărării de consolidare a relațiilor internaționale. Potrivit oficialilor, această abordare ar asigura un nivel minim de standarde etice în utilizarea tehnologiilor dezvoltate.

De-a lungul timpului, mai multe țări au achiziționat tehnologii cibernetice israeliene, printre care SUA, Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă, precum și state europene și asiatice, inclusiv Olanda, Franța, Germania, Japonia și Coreea de Sud.

În același timp, dezbaterea privind utilizarea instrumentelor de spionaj cibernetic s-a intensificat, pe fondul sancțiunilor impuse de SUA unor companii precum NSO și Intellexa, acuzate că tehnologiile lor ar fi fost folosite împotriva jurnaliștilor și activiștilor pentru drepturile omului.

Relatarea menționează totodată că administrația Trump a adoptat o poziție mai favorabilă dezvoltării capabilităților cibernetice ofensive, în special atunci când acestea erau aliniate obiectivelor strategice ale SUA.