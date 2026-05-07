Ce este Terafab, noua fabrică de cipuri a lui Elon Musk, și de ce o construiește acum

Elon Musk. sursa foto: Hepta

SpaceX a depus documentele pentru construcția Terafab, o fabrică de semiconductori de 55 de miliarde de dolari în Texas, concepută să producă anual peste un terawatt de capacitate de calcul pentru inteligența artificială. Proiectul, dezvoltat împreună cu Tesla și xAI, ar urma să-i ofere lui Elon Musk independență față de marii furnizori de cipuri și control direct asupra unei resurse care a devenit critică în cursa tehnologică globală. Musk a spus că cererea companiilor sale va depăși, la un moment dat, întreaga producție mondială de semiconductori, scrie Euronews.

Planul lui Elon Musk de a construi o fabrică majoră de cipuri în Texas a căpătat contururi mai clare după ce SpaceX a depus miercuri documentele pentru o investiție de 55 de miliarde de dolari (46,8 miliarde de euro).

Musk a anunțat proiectul Terafab în luna martie, cu obiectivul de a produce anual o capacitate de calcul AI de peste un terawatt.

La lansare, Musk a prezentat proiectul ca un răspuns la viitoarele crize de cipuri. A spus că le este recunoscător furnizorilor actuali – Samsung și TSMC –, dar că cererea generată de companiile sale va depăși, la un moment dat, întreaga producție globală de cipuri.

Ce este Terafab?

Proiectul va fi construit în comitatul Grimes, din Texas, și se va concentra pe fabricarea de semiconductori și pe calculul avansat – două domenii tot mai importante pentru ambițiile lui Musk în inteligența artificială și în industria spațială.

Documentele autorităților locale descriu Terafab ca o facilitate cu mai multe faze de dezvoltare, dedicată producției de semiconductori și infrastructurii de calcul avansat.

Fabrica i-ar oferi lui Musk un control mai mare asupra cipurilor și a puterii de calcul de care au nevoie SpaceX, Tesla și xAI. Tesla a pus conducerea autonomă și robotica în centrul strategiei sale, SpaceX operează Starlink și alte sisteme de sateliți, iar xAI dezvoltă modele mari de inteligență artificială care necesită o capacitate de procesare considerabilă.

De ce acum?

Proiectul vine într-un moment în care cipurile avansate au devenit una dintre cele mai importante resurse din cursa tehnologică globală.

Sistemele de inteligență artificială au nevoie de semiconductori specializați pentru antrenarea modelelor, procesarea datelor și rularea software-ului complex. Cererea pentru aceste cipuri a explodat pe măsură ce companiile construiesc sisteme AI tot mai mari, în timp ce guvernele din SUA și Europa încearcă să-și dezvolte propriile industrii de semiconductori și să reducă dependența de lanțurile de aprovizionare concentrate în Asia de Est.

Terafab ar aduce toate aceste ambiții sub același acoperiș, legând fabricarea de cipuri, puterea de calcul, inteligența artificială și infrastructura spațială.

Proiectul este încă într-un stadiu incipient. Autoritățile locale din Texas urmează să discute stimulentele propuse pentru amplasament la o audiere publică la începutul lunii iunie, iar construcția depinde în continuare de aprobări, finanțare și provocări logistice.