ChatGPT integrează un asistent de cumpărături înainte de Sărbătorile de iarnă. Şi producătorul va avea de câştigat din noua funcţie

1 minut de citit Publicat la 08:21 25 Noi 2025 Modificat la 08:22 25 Noi 2025

ChatGPT integrează un asistent de cumpărături înainte de Sărbătorile de iarnă. / Sursa foto: Getty Images

Compania OpenAI a transmis că ChatGPT va include un asistent de cumpărături, care va ajuta utilizatorii să facă cele mai bune alegeri înainte de Sărbătorile de iarnă. Producătorul ar urma să încaseze un procent din vânzări. Asistentul de cumpărături va fi disponibil utilizatorilor în aplicaţiile de iPhone şi iPad, dar şi în versiunea web.

"În loc să căutați prin zeci de site-uri, puteți pur și simplu să descrieți ceea ce doriţi: Găsiți cel mai silențios aspirator vertical fără fir pentru un apartament mic, Ajutați-mă să aleg între aceste trei biciclete” sau Am nevoie de un cadou pentru nepoata mea de patru ani care iubește arta - funcția de asistare a cumpărăturilor vă va crea un ghid atent conceput care să vă ajute să luaţi cele mai bune decizii", a anunţat OpenAI.

În continuare, compania a explicat detaliat cum funcționează asistentul de cumpărături. Funcţia pentru căutarea celor mai potrivite cumpărături este concepută pentru un tip de luare a deciziilor mai profund.

Transformă descoperirea produselor într-o conversație: pune întrebări inteligente pentru a înțelege ce vă interesează, extrage detalii precise și actualizate din surse de înaltă calitate și vă oferă opțiuni pentru a rafina rezultatele. Se comportă deosebit de bine în categorii cu multe detalii, cum ar fi electronice, frumusețe, casă și grădină, bucătărie și electrocasnice, sport și activități în aer liber, a mai comunicat OpenAI.

Când se activează automat

Asistentul se va activa automat când utilizatorul adresează ChatGPT comenzi legate de shopping. Noua funcţie este disponibilă şi prin invocare manuală, folosindu-se în acest sens butonul + al aplicaţiei ChatGPT.

În momentul în care îţi când dorești răspunsuri foarte detaliate - comparații, constrângeri, compromisuri - asistentul pentru cumpărături "va veni" în doar câteva minute pentru a-ți oferi un răspuns foarte bine documentat.