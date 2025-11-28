China avertizează asupra unei „posibile bule” pe piața roboților umanoizi

2 minute de citit Publicat la 20:00 28 Noi 2025 Modificat la 20:00 28 Noi 2025

Sectorul roboticii din China este în plină expansiune / Sursa foto: Getty Images

Cu peste 150 de companii care operează în China, dar cu o utilizare în lumea reală încă limitată, sectorul roboţilor umanoizi futurişti se confruntă cu riscul de apariţie a unei bule, a avertizat o reprezentantă a guvernului chinez, citată vineri de agenţia Xinhua, potrivit Agerpres.

„Subiectele legate de 'viteză şi bule' au fost întotdeauna chestiuni care necesită un control şi un echilibru în dezvoltarea industriilor de vârf”, a declarat joi LiChao, purtătoarea de cuvânt a Comisiei naţionale chineze pentru dezvoltare şi reformă (NDRC).

„Acest lucru este valabil şi pentru industria roboţilor umanoizi”, a subliniat ea, răspunzând la o întrebare referitoare la riscul unei bule speculative, în timpul unei conferinţe de presă a agenţiei guvernamentale.

Sectorul roboticii din China este în plină expansiune datorită unui puternic sprijin guvernamental şi a lanţurilor de aprovizionare solide, care ajută companiile să avanseze în cursa pentru dezvoltarea de roboţi bazaţi pe inteligenţă artificială (AI).

Industria roboticii umanoide din China va ajunge la 82 de miliarde de yuani

Însă, acest sector riscă să dezvolte o supracapacitate, deoarece producţia creşte rapid, fără a exista, însă, comenzi reale, a avertizat recent Goldman Sachs.

Acest risc de bulă este un ecou al celui din sectorul inteligenţei artificiale, care suscită temeri pe pieţele bursiere mondiale.

„În aceşti ultimi ani, impulsionată de inovaţie şi de o creştere a cererii, robotica umanoidă (...) a cunoscut o creştere explozivă”, a declarat purtătoarea de cuvânt. Însă, sectorul nu este încă matur din punct de vedere al tehnologiei, comercializării sau utilizării, a avertizat ea.

Mai mult de jumătate din cele 150 de companii specializate în robotică umanoidă din China sunt startup-uri sau actori noi din alte sectoare, a precizat Li Chao.

„Dar trebuie, de asemenea, să fim vigilenţi pentru a evita ca produse extrem de repetitive să 'satureze' piaţa”, limitând în special capacitatea de cercetare şi dezvoltare, a remarcat ea.

Un raport al firmei de consultanţă specializată Leaderobot, publicat în aprilie, a estimat că industria roboticii umanoide din China va ajunge la 82 de miliarde de yuani (11,6 miliarde de dolari) în 2025, reprezentând jumătate din vânzările la nivel mondial.

Cu toate acestea, utilizarea efectivă a acestor roboţi rămâne rară, chiar dacă realizările din această industrie fac senzaţie. Un robot umanoid fabricat în China a stabilit luna aceasta un record mondial Guinness, mergând pe jos 106 kilometri, între două oraşe din estul ţării, fără oprire, timp de trei zile, aminteşte Xinhua.

De asemenea, Beijingul a găzduit în august primele Jocuri Mondiale ale Roboţilor Umanoizi, unde peste 500 de "atleţi" roboţi s-au întrecut în diverse discipline.