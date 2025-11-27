China va folosi roboți umanoizi care își schimbă singuri bateriile pentru patrulele de-a lungul frontierei cu Vietnamul

3 minute de citit Publicat la 23:39 27 Noi 2025 Modificat la 23:39 27 Noi 2025

Walker S2 își poate schimba bateria epuizată cu una încărcată în aproximativ trei minute, asigurând o funcționare aproape continuă fără intervenție umană. Foto: Profimedia Images

Compania chineză UBTech Robotics a obținut un contract de 264 de milioane de yuani (37 de milioane de dolari) pentru implementarea unor roboți umanoizi industriali la punctele de trecere a frontierei cu Vietnam, extinzând eforturile Chinei de a integra robotica în spațiile publice și industriale, scrie Interesting Engineering.

Acordul a fost semnat cu un centru de robotică umanoidă din Fangchenggang, un oraș de coastă aflat la granița cu Vietnamul. Implementarea va utiliza modelul Walker S2 de la UBTech, lansat în iulie și prezentat ca "primul robot umanoid din lume capabil să își înlocuiască singur bateria".

Inițiativa reprezintă una dintre cele mai ample implementări reale ale sistemelor umanoide în operațiuni guvernamentale din China. Detaliile au fost relatate pentru prima dată de South China Morning Post (SCMP). În paralel, compania a publicat un anunț scurt pe rețelele de socializare, menționând și includerea sa în indicele MSCI China.

Programul pilot va folosi roboții Walker S2 la punctele de control al frontierei pentru a ghida călătorii, a gestiona fluxul de persoane, a ajuta la patrulare, la sarcini logistice și la servicii comerciale, potrivit SCMP. În afara activităților de imigrație, roboții vor fi utilizați și în fabrici de oțel, cupru și aluminiu pentru efectuarea de inspecții.

Acordul marchează o accelerare a efortului Chinei de a comercializa inteligența artificială întrupată. Sectorul roboticii a beneficiat de sprijin politic consistent, iar autorități din mai multe provincii au început să integreze roboți în activitățile de rutină.

Implementări similare au mai avut loc în aeroporturi, instituții guvernamentale și la evenimente majore. Un segment al Televiziunii Centrale Chineze, citat de SCMP, a arătat că un robot similar a fost folosit pe Aeroportul Internațional Hangzhou Xiaoshan pentru a răspunde întrebărilor pasagerilor. În timpul Summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai din acest an, desfășurat la Tianjin, autoritățile de imigrare au utilizat un robot multilingv dezvoltat de compania iBen Intelligence din Beijing. Roboți de patrulare au fost observați și în orașe precum Shenzhen, Shanghai și Chengdu.

Walker S2: Un robot umanoid conceput pentru a funcţiona continuu

Deși implementarea vizează în principal aplicații industriale și operațiuni la frontieră, designul Walker S2 este orientat către producția și logistica inteligente. UBTech îl descrie drept un umanoid industrial, proiectat pentru disponibilitate ridicată și sarcini complexe de manipulare.

Având o înălțime de aproximativ 1,76 metri, robotul dispune de 52 de grade de libertate, inclusiv mâini dextere de generație a patra, fiecare cu 11 grade de libertate. Acestea asigură o precizie submilimetrică necesară pentru sarcini precum asamblarea și prinderea obiectelor.

Walker S2 poate manipula încărcături de până la 15 kilograme pe braț, într-un interval de lucru de la nivelul solului până la 1,8 metri. Articulațiile cu cuplu ridicat din zona taliei permit ghemuirea și aplecarea profundă, facilitând sarcini ce necesită forță și flexibilitate.

Una dintre cele mai notabile caracteristici este sistemul autonom cu două baterii, care permite înlocuirea "la cald". UBTech afirmă că Walker S2 își poate schimba bateria epuizată cu una încărcată în aproximativ trei minute, asigurând o funcționare aproape continuă, 24/7, fără intervenție umană.

Pentru percepție și decizii, robotul folosește framework-urile BrainNet 2.0 și Co-Agent AI ale UBTech, care combină raționamentul multimodal, planificarea sarcinilor și gestionarea autonomă a situațiilor neprevăzute.

Sistemul vizual include vedere stereo binoculară RGB, oferind percepție a adâncimii comparabilă cu cea umană, permițându-i să navigate medii industriale complexe. Algoritmii avansați de echilibrare dinamică mențin stabilitatea în timpul mersului biped, chiar și la transportul unor sarcini grele sau la viteze de până la 7,2 km/h (2 m/s).

Comenzi și obiective de producție în creștere

UBTech a anunțat că s-au cumulat comenzi pentru seria Walker de 1,1 miliarde de yuani (115 milioane de dolari) de la începutul livrărilor din această lună. Compania plănuiește să livreze 500 de umanoizi industriali până la finalul anului și să își mărească producția de zece ori anul următor, vizând o capacitate anuală de 10.000 de unități până în 2027. Directorul de branding, Michael Tam, a precizat că firma intenționează și reducerea costurilor pe măsură ce extinde producția.

SCMP notează că Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației din China a oficializat recent comitetul național pentru robotică umanoidă, un semn al creșterii rapide din acest sector. Printre vicedirectori se numără Xiong Youjun, șeful departamentului de tehnologie al UBTech, Wang Xingxing, fondatorul Unitree, Peng Zhihui, cofondator al AgiBot, și Jiang Lei de la Centrul de Inovație în Robotică Umanoidă din Shanghai.

În China, robotica se extinde și în domenii precum sănătatea și îngrijirea vârstnicilor, curățenia urbană, managementul traficului, patrule de siguranță publică și livrări automatizate prin rețele de metrou și drone. Noi sectoare – inclusiv controlul la frontieră – sunt, de asemenea, influențate tot mai mult de avansul Chinei către inteligența artificială întrupată.