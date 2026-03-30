Cine este Agentul Smith de la Google. Serghei Brin i-a anuntat pe angajați ce urmează

Google a introdus un nou instrument AI, numit Agent Smith (personaj din seria Matrix n.red), care a devenit atât de popular în rândul angajaților încât gigantul tehnologic a trebuit să restricționeze accesul la el, potrivit Business Insider. Agent Smith transformă radical modul în care funcționează forța de muncă a companiei: acesta le permite angajaților să atribuie sarcini care rulează autonom în fundal, în timp ce ei monitorizează progresul direct de pe telefon.

Deși Google nu a confirmat deocamdată existența Agentului Smith, Business Insider scrie că gigantul tech pariază din ce în ce mai mult pe instrumente AI autonome care pot lucra în locul sau alături de oameni, iar 2026 ar putea fi anul în care devin esențiali în companie.

Angajații pot pur și simplu delega o sarcină și pot primi ulterior actualizări, verificând stadiul sau oferind noi instrucțiuni din mers, prin intermediul dispozitivelor mobile.

Este vorba despre sarcini generale de management, care îi ajută pe angajați să realizeze mai multă muncă fără să se preocupe de detalii mărunte. Agentul AI poate gestiona activități fără a avea nevoie de intervenție umană constantă.

Agentul AI de birou al Google, un succes uriaș

Potrivit relatărilor, Agent Smith se bazează pe o platformă internă mai veche a Google, numită Antigravity, dar oferă un grad mai mare de autonomie, scrie Financial Express.

Se integrează cu diverse sisteme interne pentru a accesa automat documente, date și resurse pe care angajații ar trebui altfel să le caute manual. Acest lucru reduce timpul petrecut comutând între diferite instrumente și le permite angajaților să se concentreze pe activități mai importante, care necesită mai multă atenție.

Adoptarea instrumentului a fost rapidă în cadrul organizației. La scurt timp după lansare, un număr mare de angajați a început să folosească Agent Smith, ceea ce a dus la supraîncărcarea serverelor. Drept urmare, Google a limitat temporar accesul pentru a gestiona cererea.

Inginerii au raportat că sarcinile de rutină sunt acum finalizate mai rapid, AI-ul lucrând discret, fără a perturba fluxurile zilnice de lucru.

Implementarea se aliniază cu strategia agresivă a Google de integrare a inteligenței artificiale în întreaga companie. Co-fondatorul Sergei Brin a subliniat recent, într-o întâlnire cu angajații, că agenții AI vor juca un rol cheie în planurile companiei pentru acest an, iar mai multe astfel de instrumente sunt în dezvoltare. El susține că acești agenți AI sunt pasul următor în productivitate.

Directorul general Sundar Pichai a precizat, de asemenea, că adoptarea AI nu mai este opțională, unele relatări sugerând că utilizarea acestor instrumente ar putea deveni un factor important în evaluarea performanței, inclusiv pentru angajații non-tehnici. Compania le-a reamintit angajaților și despre programul voluntar de plecare pentru cei care nu se aliniază acestei direcții „AI-first”.

Se pregătește Google să schimbe modul de lucru în corporații?

Odată cu implementarea unor astfel de agenți AI, angajații Google nu mai trebuie să fie legați de birou pentru sarcinile de rutină, ceea ce contribuie la îmbunătățirea echilibrului dintre viața profesională și cea personală, dar și la creșterea productivității generale.

Totuși, un purtător de cuvânt al Google a refuzat să confirme direct existența instrumentului, declarând: „Experimentăm constant noi modalități de a construi agenți care rezolvă probleme reale pentru oameni și companii, dar nu avem nimic de anunțat în acest moment.”

Vor schimba agenții AI modul în care lucrăm? Având în vedere dezvoltarea unor modele tot mai eficiente și inteligente, se pare că viitorul eticii și practicilor la locul de muncă ar putea evolua într-un ritm accelerat.