De la motoare de avioane second-hand la turbine scoase din uz: Soluțiile disperate pentru alimentarea centrelor de date AI

5 minute de citit Publicat la 23:00 09 Noi 2026 Modificat la 23:00 09 Noi 2026

Turbinele au o capacitate instalată cumulată de 650 de megawați (MW) și vor fi utilizate în proiectele de centre de date. FOTO: Profimedia Images

Companiile de utilități, dezvoltatorii și firmele care se grăbesc să asigure energia necesară centrelor de date pentru inteligența artificială caută în întreaga lume turbine pe gaz second-hand, repun în funcțiune echipamente scoase din uz și transformă motoare de avioane retrase din serviciu, în condițiile în care termenele de livrare pentru echipamentele noi și costisitoare se extind până în următorul deceniu, potrivit Reuters.

În pofida scepticismului tot mai mare față de pericolele tehnologiei inteligenței artificiale și a unei recente scăderi a acțiunilor companiilor din acest sector, cererea pentru centre de date mari consumatoare de energie este în creștere accelerată. Aceasta creează un blocaj major în ceea ce privește infrastructura și echipamentele esențiale pentru alimentarea cu energie electrică, precum turbinele.

„Discuțiile privind livrările sunt concentrate ferm asupra perioadei 2030-2031”, a declarat Aurora Tenorio, analist principal la firma de consultanță în domeniul energiei Wood Mackenzie, referindu-se la piața turbinelor din Statele Unite.

Goana după echipamente second-hand

Potrivit informațiilor furnizate de peste o duzină de brokeri, firme de servicii și furnizori, această situație determină unele companii să caute echipamente second-hand și recondiționate, precum și turbine bazate pe motoare de avioane, în loc să aștepte reducerea numărului comenzilor restante.

„Această piață secundară este extrem de fierbinte în acest moment”, a declarat Ana Amicarella, director general al EthosEnergy, o companie care furnizează servicii pentru echipamente.

„Am observat, de asemenea, o creștere a prețurilor solicitate de vânzători.”

Piața poate reprezenta o soluție pentru deficitul de energie? Probabil doar într-o anumită măsură, a declarat Noor Qureshi, analist asociat la Enverus Intelligence Research.

„Piața este deja limitată, iar oferta excedentară este redusă, astfel că este puțin probabil ca aceasta să compenseze o parte semnificativă a întârzierilor”, a spus ea. Turbinele reprezintă doar unul dintre obstacole, întrucât întârzierile sunt provocate și de autorizațiile de mediu, accesul la rețeaua electrică și alți factori.

Nu există estimări fiabile privind contribuția pieței secundare la oferta globală de turbine, evaluată la aproximativ 25 de miliarde de dolari pe an. Apariția acestei piețe demonstrează însă impactul profund pe care explozia sectorului centrelor de date l-a avut asupra mai multor industrii.

De exemplu, compania Crusoe, specializată în infrastructură pentru inteligența artificială, a comandat în aprilie 13 turbine pe gaz de tip aeroderivativ de la compania americană ProEnergy. Acestea sunt bazate pe motoare de avioane fabricate de GE Aerospace (GE.N), iar Crusoe a descris comanda drept o mișcare strategică pentru extinderea rapidă a operațiunilor.

Turbinele au o capacitate instalată cumulată de 650 de megawați (MW) și vor fi utilizate în proiectele de centre de date pentru inteligență artificială ale Crusoe din Statele Unite.

Centrele de date și operatorii acestora au devenit clienți importanți pentru producătorii de turbine pe gaz, o piață care, până în urmă cu câțiva ani, deservea aproape exclusiv companiile tradiționale de utilități.

În prezent, comenzile la nivel mondial depășesc 100 de gigawați (GW), potrivit Wood Mackenzie, cu mult peste capacitatea globală de producție estimată la 60-70 GW.

Cerere uriașă de energie

Analiștii băncii de investiții Jefferies estimează că numai centrele de date din Statele Unite generează o cerere de aproape 17 GW în acest an, iar această cifră ar putea crește de peste trei ori până în 2028.

Deși capacitatea globală de producție a turbinelor pe gaz este în creștere și se estimează că va ajunge la aproximativ 87 GW în 2028, aceasta va rămâne cu mult sub cererea anticipată de 129 GW pentru turbine, au precizat analiștii.

Siemens Energy (ENR1n.DE), GE Vernova (GEV.N) și Mitsubishi Heavy Industries (7011.T), companiile care domină piața, afirmă toate că boom-ul inteligenței artificiale a dus comenzile peste capacitatea lor de producție.

În Statele Unite, livrarea unei turbine pe gaz durează în prezent, în medie, șase ani, a declarat Tenorio.

Echipamentele second-hand, recondiționate sau adaptate pentru alte utilizări vin însă cu propriile provocări. Turbinele reparate pot avea istorice de întreținere neclare, o durată de viață rămasă limitată și servicii de mentenanță pe termen lung insuficiente, a spus Tenorio. În cazul motoarelor de avioane transformate pentru producerea energiei electrice, există semne de întrebare cu privire la capacitatea acestora de a funcționa continuu ca generatoare.

Cu toate acestea, timpii de așteptare de ordinul anilor fac ca piața echipamentelor second-hand să fie tot mai atractivă.

„La fiecare câteva săptămâni primim o solicitare de genul: «Puteți găsi o turbină pe gaz second-hand care să fie instalată într-un centru de date?»”, a declarat Darayus Pardivala, care conduce divizia de servicii post-vânzare din SUA a companiei Sulzer (SUN.S). Pardivala nu a dorit să ofere detalii despre clienți sau despre amplasarea centrelor de date.

Și costurile sunt importante.

Unitățile second-hand bine întreținute se pot vinde cu aproximativ 1,5-1,7 milioane de dolari per MW, în timp ce cele recondiționate costă aproximativ 1,3 milioane de dolari, potrivit lui Zach Machuca, partener director la Origin Partners, companie care achiziționează echipamente pentru producerea energiei electrice în numele dezvoltatorilor de centre de date.

Prețurile sunt considerabil mai mici decât în cazul turbinelor noi, care costă aproximativ 2-2,5 milioane de dolari per MW, potrivit Aurora Energy Research.

Reducerea de preț poate fi și mai mare în cazul unităților mai mici și mai ieftine.

Dan Poole, director general al ReflowX, companie care intermediază tranzacții între cumpărători și proprietarii de turbine, a declarat că două turbine de 14,5 MW fabricate de Solar Turbines, o divizie a Caterpillar (CAT.N), au fost vândute recent pentru 12,5 milioane de dolari, adică aproximativ 430.000 de dolari per MW. Unele noi ar costa aproximativ 35 de milioane de dolari și ar necesita cinci ani pentru livrare, a spus el, fără să dezvăluie identitatea cumpărătorului.

Consecințele boom-ului AI

Din cauza presiunii timpului, dezvoltatorii se orientează către turbine mai mici atunci când cele de capacitate mare sunt greu de găsit. Uneori, aceștia instalează peste 100 de unități într-un singur amplasament și combină modele și mărci diferite, a declarat Scott Schreeg, director de vânzări la furnizorul american de echipamente SVI Bremco.

Boom-ul inteligenței artificiale afectează și companii din afara sectorului centrelor de date.

Tennessee Valley Authority (TVC.N), o companie americană de utilități deținută de guvernul federal, a declarat că prețurile tuturor echipamentelor, noi, second-hand sau recondiționate, au „crescut semnificativ” în ultimii doi ani.

Jim Matheson, directorul general al National Rural Electric Cooperative Association, organizație care reunește companii de utilități non-profit deținute de clienții lor, a declarat că membrii acesteia se confruntă cu termene de livrare fără precedent și cu creșteri puternice ale prețurilor.

„Cooperativele care au nevoie de capacitate nouă se orientează către toate opțiunile viabile”, inclusiv achiziționarea de turbine recondiționate, a spus el.

Goana după gigawați a deschis, de asemenea, noi piețe pentru alternative la turbinele pe gaz, care sunt tot mai greu de găsit.

Compania finlandeză Wartsila (WRT1V.HE) a înregistrat comenzi de aproximativ 3 GW începând din primăvara anului trecut, din partea centrelor de date din SUA, pentru unități de producere a energiei care funcționează cu motoare pe gaz în loc de turbine, a declarat Anders Lindberg, președintele diviziei de energie a grupului.

„Ce determină piața? Termenele de livrare, termenele de livrare, termenele de livrare”, a spus el.