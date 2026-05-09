Elon Musk pare că a găsit un adversar redutabil în judecătoarea din procesul OpenAI. Cum l-a pus la punct pe cel mai bogat om din lume

Cel mai bogat om din lume, cu o avere netă care se apropie de un trilion de dolari, pare că a găsit în sfârșit o persoană în fața căreia nu își poate impune voința. Elon Musk a fost pus la punct în primele zile ale procesului său împotriva OpenAI de judecătoarea Yvonne Gonzalez Rogers, când a încercat să joace și rolul de avocat și cel de reclamant. Magistrata nu a ezitat să-i atragă atenția, în public, de mai multe ori când miliardarul a încălcat regulile dure pe care le impune în sala de judecată. În acest proces, ea este arbitrul final. „Nimic nu o intimidează”, a declarat un avocat care a lucrat alături de ea, pentru BBC.

Resursele și conexiunile lui Elon Musk îi permit adesea să își impună voința în Silicon Valley, notează BBC. În sala de judecată din California, unde se judecă procesul său de 150 de miliarde de dolari împotriva OpenAI, lucrurile nu stau așa deloc.

Cine este judecătoarea care l-a pus la punct pe Elon Musk

Musk a cofondat OpenAI în 2015 împreună cu directorul executiv Sam Altman și a plecat trei ani mai târziu, după o luptă pentru putere. Conflictul a alimentat o confruntare costisitoare între doi titani ai tehnologiei. Însă, în această sală de judecată, nu există nicio îndoială cine deține controlul.

Musk contra Altman este doar cel mai recent caz de mare profil din Big Tech care a ajuns pe masa judecătoarei federale Yvonne Gonzalez Rogers.

Judecătoarea în vârstă de 61 de ani, originară din sudul statului Texas, este cunoscută pentru stilul său direct și lipsit de menajamente în sala de judecată.

„Cred că ține de faptul că are acum atât de multă experiență încât nimic nu o mai intimidează”, a declarat pentru BBC Michael Rhodes, avocat pensionat și fost partener la Cooley LLP, unde și Gonzalez Rogers a fost, la rândul ei, parteneră.

Musk îi acuză pe Altman și pe președintele OpenAI, Greg Brockman, de încălcarea unei obligații fiduciare caritabile și de îmbogățire fără justă cauză.

El contestă decizia OpenAI de a crea o divizie cu scop lucrativ în 2019, cu trei ani înainte de lansarea ChatGPT, software-ul care a declanșat boom-ul comercial al inteligenței artificiale.

De cealaltă parte, OpenAI susține că Musk a intentat procesul pentru a oferi un avantaj propriei sale companii de inteligență artificială, xAI.

În timpul mărturiei sale de săptămâna trecută, Musk a încercat, la un moment dat, să joace rolul propriului avocat, acuzându-l pe avocatul OpenAI, William Savitt, că îi pune întrebări sugestive. Gonzalez Rogers l-a întrerupt imediat.

„Nu așa funcționează lucrurile”, a intervenit ea.

Spre deosebire de un avocat care își interoghează propriul client, Savitt avea dreptul să pună întrebări sugestive, i-a explicat judecătoarea lui Musk.

„Să le reamintim tuturor celor din sală că dumneavoastră nu sunteți avocat”, i-a spus ea.

„Nu sunt avocat”, a admis Musk. „Deși, tehnic vorbind, am făcut un curs introductiv de drept la facultate”, a adăugat el, stârnind râsete în sala de judecată arhiplină. Totuși, și-a reafirmat poziția: „Da. Nu sunt avocat.”

În Gonzalez Rogers, Musk pare să-și fi găsit un adversar pe măsură.

„Este o imagine interesantă. El este cel mai bogat om din lume. Este obișnuit să fie mereu în vârf. Dar acum ea este cea care deține controlul. Ea conduce”, a spus artista de tribunal Vicki Behringer, care a acoperit mai multe procese conduse de Gonzalez Rogers, inclusiv acesta.

Gonzalez Rogers e percepută drept o judecătoare dură, dar corectă, care își controlează complet sala de judecată.

„Vrea ca toată lumea să fie tratată exact la fel în fața legii”, a spus Rhodes, care i-a reprezentat în trecut atât pe Musk, cât și OpenAI.

Deși juriul format din nouă persoane este așteptat să dea un verdict până la sfârșitul acestei luni, decizia sa nu este obligatorie. Juriul are doar un rol consultativ. În cele din urmă, Gonzalez Rogers va fi arbitrul final.

„Asta schimbă complet datele problemei. Înseamnă, practic, că totul depinde de ea.”, a spus Jay Edelson, avocat care are procese pe rol împotriva OpenAI pentru decese din culpă.

Judecătoarea care a trimis un director din Apple în fața procurorilor

Cazurile ajunse pe masa lui Gonzalez Rogers sunt printre cele mai urmărite și complicate litigii intentate de și împotriva marilor companii tehnologice.

„Există anumiți judecători care te fac să stai puțin mai drept când intri în sală. Vrei să te asiguri că totul este perfect, că ai cravata dreaptă și că nu citezi greșit vreun precedent”, a spus Edelson.

Pe lângă procesul Musk contra Altman, ea supraveghează și un litigiu multidistrictual în care procese privind dependența de rețelele sociale, intentate de districte școlare și state americane împotriva Meta, Snap, TikTok și Google, au fost reunite.

Ea a judecat și procesul antitrust intentat de Epic Games împotriva Apple, un caz extrem de tehnic în care creatorul Fortnite acuza Apple că obligă dezvoltatorii să folosească sistemul său de plăți din App Store.

Anul trecut, într-un document depus la instanță care a făcut vâlvă, Gonzalez Rogers a scris că un executiv Apple „a mințit direct” sub jurământ și a trimis cazul procurorilor federali din Districtul de Nord al Californiei.

O instanță de apel i-a confirmat concluzia privind sfidarea instanței, dar a considerat că a mers prea departe atunci când a interzis Apple să perceapă orice comision vânzătorilor care folosesc sisteme de plată terțe.

Săptămâna aceasta, Curtea Supremă a refuzat solicitarea Apple de suspendare a deciziei instanței de apel. Cazul va reveni la Gonzalez Rogers pentru stabilirea unui nivel echitabil al comisionului.

Gonzalez Rogers a fost numită judecătoare federală pe viață la Oakland, California, în 2011, de către președintele de atunci Barack Obama.

Ea a urmat cursurile Universității Princeton, iar în vacanțe și în weekenduri făcea curățenie în case și tundea gazonul pentru a-și plăti taxele de școlarizare, potrivit declarațiilor făcute de senatoarea Dianne Feinstein la audierile de confirmare.

După terminarea facultății de drept, Gonzalez Rogers a lucrat mai bine de un deceniu în practica privată, ajungând parteneră într-o firmă de avocatură înainte ca guvernatorul Arnold Schwarzenegger să o numească judecătoare la o instanță locală.

Ea a refuzat solicitarea BBC pentru un interviu.

„V-ați făcut mica declarație. Dar atât”

Judecătoarea a menținut o disciplină strictă de la începutul procesului Musk contra Altman, la sfârșitul lunii aprilie. Ședințele încep fix la ora 08:00 în fiecare dimineață. Nu există pauză de prânz. Sunt permise doar două pauze de câte 20 de minute.

Față de jurați, însă, pare caldă și cordială, mulțumindu-le frecvent pentru serviciul public și pentru atenția acordată procedurilor. „Dacă deveniți irascibili cu familia, să știți că este din cauza oboselii”, le-a spus ea la un moment dat.

Rhodes a descris-o drept „extrem de amuzantă”, deși ea însăși poate fi autoironică în privința simțului umorului. Recent, le-a spus celor din sală că propriii copii îi amintesc mereu că glumele ei sunt slabe „și că avocații râd doar pentru că trebuie”.

Însă când vine vorba despre proces este extrem de serioasă.

În prima săptămână a procesului, l-a mustrat pe Musk pentru postările recente de pe platforma sa X, în care vorbea disprețuitor despre OpenAI și Sam Altman, pe care îl numea „Scam Altman”.

„Cum putem rezolva acest caz fără ca dumneavoastră să înrăutățiți lucrurile în afara sălii de judecată?”, l-a întrebat Gonzalez Rogers. Musk a răspuns că doar reacționa la declarațiile publice ale OpenAI despre proces.

„Ce-ar fi să începem cu o foaie curată? De azi înainte”, i-a propus ea.

„Da”, a răspuns Musk.

Și solicitarea ei nu s-a limitat la Musk. Apoi le-a cerut și lui Altman și Brockman să facă același lucru. „Să încercăm măcar, domnilor. Să încercăm și să vedem dacă putem face lucrurile să funcționeze.”

La o audiere preliminară din martie, ea a declarat că personajele celebre implicate în proces nu vor beneficia de tratament special.

A făcut, totuși, unele concesii. Musk și ceilalți trec prin controalele standard de securitate, însă au acces la o intrare a clădirii care nu este folosită de public, evitând astfel contactul cu reporterii și curioșii din fața tribunalului.

Și, deși aproape toată lumea pare să aibă în prezent o opinie despre inteligența artificială, ea a încercat să țină teoriile speculative departe de sala de judecată. Când Musk a comparat inteligența artificială cu filmele „Terminator”, Gonzalez Rogers i-a spus, după ce jurații au părăsit sala: „V-ați făcut mica declarație. Dar atât.”