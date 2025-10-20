Primul Iphone pliabil, mai ieftin decât se aticipa. Când ar urma să fie lansat cel mai așteptat smartphone

Primul Iphone pliabil, mai ieftin decât se aticipa. Când ar urma să fie lansat cel mai așteptat smartphone FOTO: Hepta

Primul smartphone pliabil de la Apple era așteptat să fie lansat pe parcursul anului 2026. Noi rapoarte din piață susțin că evenimentul ar putea fi amânat pentru anul 2027, potrivit portalului de specialitate gsmarena.com.

Alternativ, dacă Apple reușește să îl lanseze în 2026, doar aproximativ 5-7 milioane de unități vor fi produse anul viitor. Surse din piața de tehnologie mobilă susține că motivul posibilei întârzieri este timpul necesar pentru fabricarea tuturor componentelor.

Specialiștii susțin că în ritmul în care merg pregătirile pentru producție, Apple nu va putea vinde cele 10-15 milioane de unități pe care le dorește anul viitor.

Vestea bună pentru potențialii cumpărători, potrivit lui Ming-Chi Kuo, un specialist cu informații despre lanțul de aprovizionare al Apple, este că o componentă cheie, balamaua, este mult mai ieftină decât se anticipase inițial.

El spune că se așteaptă acum ca balamaua să fie cu aproximativ 70 până la 80 de dolari mai ieftină decât „așteptările pieței”.

Un iPhone pliabil ar putea fi mai ieftin decât se anticipa, cu o estimare de preț între 1.800 și 2.000 de dolari, în loc de 2.000 - 2.500 de dolari.

65% din balamalele de care are nevoie Apple vor fi fabricate de o societate mixtă între Foxconn și Shin Zu Shing, celelalte 35% de Amphenol.

Avertisment transmis de fostul CEO al Apple

Fostul CEO al Apple, John Sculley, a avertizat, de curând, că fostul său angajator se confruntă cu prima amenințare reală „din ultimele decenii”, sub forma producătorului ChatGPT, OpenAI. În special, Apple a rămas în urmă în ceea ce privește implementarea inteligenței artificiale în comparație cu rivali precum Samsung, Google, OpenAI și alții.

Compania s-a bazat pe ChatGPT pentru a răspunde la multe dintre întrebările mai complexe adresate de utilizatori asistentului său vocal Siri. Au existat rapoarte conform cărora gigantul tehnologic cu sediul în Cupertino va apela la Google în viitor pentru a-și alimenta actualizarea Siri reînnoită.

Se spune că primul iPhone pliabil va avea un ecran de 7,58" și un ecran de acoperire de 5,38". Ambele vor folosi tehnologia LTPO, precum și CoE, care elimină polarizatorii.

Livrările totale de iPhone ale Apple pentru 2026 sunt estimate la 229 de milioane de unități, cu aproximativ 7% mai puțin decât cele 246 de milioane din 2025, înainte de a reveni la 252 de milioane de unități în 2027, ceea ce ar putea depăși recordul de producție anterior al companiei, stabilit în 2015.

Mizuho adaugă că Apple dezvoltă deja noi tehnologii pentru seria iPhone 19, coincidând cu cea de-a 20-a aniversare a iPhone-ului, când se așteaptă ca prețul telefoanelor pliabile să scadă.