Fostul CEO al Apple avertizează că producătorul iPhone are ”primul concurent real după zeci de ani”

2 minute de citit Publicat la 16:00 18 Oct 2025 Modificat la 16:02 18 Oct 2025

”Este prima companie care îi oferă o competiție serioasă după decenii de dominație”, a spus el. Foto: Profimedia Images

Apple, gigantul care a dominat piața tehnologică timp de decenii, se confruntă acum cu o provocare neașteptată — inteligența artificială. Potrivit fostului director general al companiei, John Sculley, OpenAI reprezintă „primul concurent real pe care Apple îl are de foarte mulți ani”, scrie Business Insider.

Declarația a fost făcută joi, în cadrul conferinței Zeta Live din New York, unde Sculley a discutat despre viitorul industriei și tranziția spre o nouă eră tehnologică.

„Inteligența artificială nu a fost niciodată un punct forte pentru Apple”, a spus Sculley. „OpenAI este, din punctul meu de vedere, prima companie care îi oferă o competiție serioasă după decenii de dominație.”

Apple nu a răspuns solicitării de comentarii din partea presei.

Apple, în urma cursei AI

Deși rămâne una dintre cele mai valoroase companii din lume, Apple pare să fi rămas în urmă în competiția pentru supremația AI. Spre deosebire de rivali precum OpenAI, Google, Amazon sau Meta, Apple a fost criticată pentru ritmul lent al inovațiilor și pentru amânarea unor proiecte majore – inclusiv relansarea asistentului vocal Siri, planificată pentru acest an.

Sculley, care a condus Apple între 1983 și 1993, a fost cel care a adus în companie cultura de marketing dobândită la Pepsi-Cola, lansând faimoasa campanie „Pepsi Challenge” și contribuind la popularizarea brandului Macintosh.

Totuși, relația sa cu Steve Jobs a fost tensionată, iar în 1985 Jobs a părăsit compania – doar pentru a reveni 12 ani mai târziu și a o transforma în imperiul pe care îl cunoaștem azi.

De la aplicații la „agenți inteligenți”

Sculley a comentat și zvonurile privind o posibilă retragere a actualului CEO Tim Cook, spunând că succesorul său va trebui să ghideze Apple într-o nouă fază: tranziția de la „era aplicațiilor” la era agenților inteligenți.

„În epoca agenților AI, nu vom mai avea nevoie de zeci de aplicații — un agent inteligent va putea face totul pentru tine,” a explicat Sculley.

La 86 de ani, fostul CEO crede că această tehnologie — denumită „agentic AI” — va transforma radical modul în care lucrăm, automatizând procesele complexe și mutând economia digitală spre modele bazate pe abonamente.

„Când totul era centrat pe aplicații, vindeam produse. Într-un model bazat pe abonamente, oamenii plătesc atât timp cât au nevoie de acel serviciu — un sistem mult mai sustenabil,” a spus el.

Legătura Apple – OpenAI: o reîntâlnire surprinzătoare

Sculley a remarcat și o coincidență interesantă: fostul designer-șef al Apple, Jony Ive, s-a alăturat recent OpenAI, după ce compania a achiziționat startupul său de dispozitive pentru peste 6 miliarde de dolari.

„El este omul care a creat iMac-ul, iPod-ul, iPhone-ul și iPad-ul. Dacă cineva poate aduce spiritul Apple în lumea inteligenței artificiale, acela este Jony Ive – alături de Sam Altman,” a declarat Sculley.

Ive a declarat, la rândul său, la evenimentul OpenAI DevDay, că își dorește ca noile dispozitive la care lucrează să „repare problemele pe care telefoanele și tabletele le-au creat de la apariția lor.”