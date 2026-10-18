Apocalipsa ar veni luna viitoare, potrivit unui studiu de acum 66 de ani. De ce s-a stabilit că sfârșitul lumii este 13 noiembrie 2026

Predicția a fost luată în serios timp de decenii. Foto: Getty Images

Sfârșitul lumii ar urma să vină peste mai puțin de o lună, dacă ar fi să ne luăm după un studiu publicat în urmă cu 66 de ani în prestigioasa revistă Science. Lucrarea din 1960, semnată de fizicianul austro-american Heinz von Foerster împreună cu cercetători de la Universitatea din Illinois, indica drept dată a „Apocalipsei” ziua de vineri, 13 noiembrie 2026, scrie The Independent.

Cercetătorii au analizat evoluția populației mondiale de-a lungul istoriei și au ajuns la concluzia că aceasta creștea într-un ritm hiper-exponențial.

„La această dată, populația umană se va apropia de infinit, dacă va continua să crească așa cum a făcut-o în ultimele două milenii”, scriau autorii studiului.

Aceștia formulau și o concluzie devenită celebră: „Stră-strănepoții noștri nu vor muri de foame. Vor fi striviți de înghesuială”.

Predicția a fost luată în serios timp de decenii

Studiul a stârnit controverse încă de la publicare, mai ales în rândul demografilor. Cu toate acestea, estimările privind evoluția populației globale au rămas surprinzător de apropiate de realitate până în anii 1990.

Lucrurile s-au schimbat însă între timp.

Natalitatea a scăzut puternic în multe regiuni ale lumii, iar cele mai recente prognoze ale ONU arată că populația globală ar urma să atingă un maxim de aproximativ 10,3 miliarde de oameni în jurul anului 2084, după care să înceapă să scadă.

Din acest motiv, o parte dintre economiști avertizează astăzi că problema nu mai este neapărat suprapopularea, ci scăderea fertilității.

O populație care îmbătrânește și se reduce poate însemna o economie mai slabă, mai puțini oameni activi pe piața muncii și o presiune mai mare asupra sistemelor de sănătate și de pensii.

Studiul a apărut în plin Război Rece

Lucrarea din 1960 a fost publicată într-o perioadă în care temerile privind un posibil colaps al civilizației erau foarte puternice. Era apogeul Războiului Rece, iar oamenii de știință și liderii politici discutau intens despre riscul unui război nuclear, despre epuizarea resurselor și despre creșterea accelerată a populației.

Ideea că planeta ar putea ajunge la un punct critic într-un viitor relativ apropiat nu părea atunci atât de absurdă cum sună astăzi.

La mai bine de șase decenii distanță, avertismentele apocaliptice au revenit, doar că motivele sunt altele.

Ceasul Apocalipsei este mai aproape ca niciodată de miezul nopții

Una dintre cele mai cunoscute reprezentări ale riscului unei catastrofe globale este Doomsday Clock, sau Ceasul Apocalipsei, creat în 1947 de Bulletin of the Atomic Scientists.

În prezent, acesta este setat la 85 de secunde până la miezul nopții, față de 89 de secunde anul trecut. Este cea mai apropiată poziție de miezul nopții din istoria ceasului.

Oamenii de știință care îl administrează spun că printre cele mai mari pericole se numără războaiele, schimbările climatice și dezvoltarea necontrolată a inteligenței artificiale.

„Traiectoria actuală nu este sustenabilă”, a declarat John Mecklin, editorul Bulletin of the Atomic Scientists, la prezentarea noii poziții a Ceasului Apocalipsei în ianuarie. „Liderii naționali, în special cei din Statele Unite, Rusia și China, trebuie să găsească o cale prin care să ne îndepărteze de marginea prăpastiei. Cetățenii trebuie să le ceară să facă acest lucru”.

Așadar, data de 13 noiembrie 2026 nu este o profeție în sens clasic și nici o predicție care mai este considerată valabilă astăzi. Ea a rezultat dintr-un model matematic construit în 1960, pornind de la ritmul de creștere al populației observat la acel moment.