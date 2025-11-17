Bridget Jones primește o statuie la aproape 30 de ani de la debut. Renée Zellweger: „E adorabilă”

3 minute de citit Publicat la 20:01 17 Noi 2025 Modificat la 20:01 17 Noi 2025

Personajul Bridget Jones a fost creat în 1996 de autoarea Helen Fielding, iar cinci ani mai târziu a prins viață și pe marile ecrane. Foto: Getty Images

În cei aproape 30 de ani de „viață”, Bridget Jones a devenit un personaj cunoscut la nivel internațional, care și-a câștigat un loc de neșters în cultura pop. De astăzi, ea are și o statuie. Actrița Renée Zellweger, care a interpretat-o în patru filme de-a lungul a mai bine de 20 de ani, a declarat că statuia este „adorabilă” și chiar „mult mai drăguță” decât ea, relatează BBC.

În Piața Leicester din Londra au fost instalate mai multe statui care imortalizează personaje îndrăgite de pe marile ecrane, precum Mary Poppins sau Indiana Jones. Statuia lui Bridget Jones însă este prima dintr-o comedie romantică. La dezvelirea statuii au participat, pe lângă Renée Zellweger, și alți actori care au avut roluri în cele patru filme din serie.

Personajul Bridget Jones a fost creat în 1996 de autoarea Helen Fielding, iar cinci ani mai târziu a prins viață și pe marile ecrane. Distribuția a fost una de excepție: Renée Zellweger, Hugh Grant și Colin Firth au interpretat personajele principale, iar filmul a fost un succes răsunător și chiar a fost nominalizat pentru un Oscar.

În timp, aceste personaje au intrat în cultura pop mondială. Renée Zellweger a explicat pentru BBC magnetismul lui Bridget Jones.

„Este vorba despre vulnerabilitatea ei, cât este de umană. „Ne recunoaștem pe noi înșine în ea, ne identificăm cu problemele ei. Asta ne face să simțim că este în regulă să fim autentici, imperfecți”, a spus actrița.

Personajul Bridget Jones a ajuns direct în inimile multor femei, care au găsit alinare în încercările și necazurile ei. De la gafele jenante de la serviciu la celebrii ei chiloți „de bunicuță”, Bridget a vorbit unei generații care s-a regăsit în ea – și a cucerit recent și un nou val de fani mai tineri.

Al patrulea film din serie, Bridget Jones: Mad About the Boy, a fost lansat în februarie și o prezintă pe Bridget trăind ca mamă singură și confruntându-se cu întâlnirile moderne. A primit recenzii mixte, dar a avut cel mai bun weekend de deschidere din istorie pentru o comedie romantică în Marea Britanie și Irlanda, potrivit Universal.

Filmul a fost promovat ca fiind ultimul din serie – însă, vorbind cu BBC News la inaugurarea statuii, doi superfani, Faye și Wayne, au spus că sunt siguri că va exista o continuare.

„Au fost atât de multe lucruri rămase nerezolvate la finalul ultimului film”, a spus Faye.

„Personajul ei continuă să evolueze. Vreau să fiu alături de Bridget Jones până la azil”, a adăugat Wayne.

S-a încheiat povestea lui Bridget Jones?

Întrebată despre posibilitatea unui nou capitol în povestea lui Bridget Jones, autoarea a spus: „Niciodată să nu spui niciodată. Poveștile vin la tine ca scriitor. Așa că, dacă mi-ar veni o poveste care mi s-ar părea adevărată, interesantă și nouă, aș scrie-o.”

Unii cred că eroina ezitantă și plină de defecte, preocupată de greutatea ei și de statutul ei sentimental, nu este cel mai bun model. Iar Fielding însăși a admis anterior că unele părți ale poveștii nu trec de testul timpului.

„Jurnalul lui Bridget Jones nu ar mai putea fi scris acum, plasat în zilele noastre, deoarece toți acei bărbați de la birou ar fi concediați. Era o perioadă cu totul diferită”, a spus autoarea anul trecut.

Însă, Helen Fielding speră că mesajul mai larg al cărții va continua să rezoneze cu cititorii, inclusiv cu generațiile mai tinere.

„Cred că a avea confortul de a vedea un personaj cu care te poți identifica, pentru că este real, uman și onest emoțional, e ca și cum ai avea un prieten cu care poți fi sincer”, a spus ea.

Proiectul Scenes in the Square a fost lansat inițial în 2020, cu instalarea a opt sculpturi care îi reprezentau pe Laurel și Hardy, Mary Poppins, Batman, Bugs Bunny, Don Lockwood, ursul Paddington, Mr Bean și Wonder Woman. De atunci, au fost adăugate statuile lui Harry Potter, Tronul de Fier din Game of Thrones, Clifford Marele Câine Roșu și Indiana Jones.