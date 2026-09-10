Ce se știe despre cei 14 copii ai lui Elon Musk, unii născuți la săptămâni distanță: Când a devenit tată prima dată, a trăit o tragedie

Elon Musk și actuala sa parteneră, Shivon Zillis, mama a patru dintre copiii săi, în februarie 2026. Sursa foto: Getty Images

Elon Musk are cel puțin 14 copii, cu patru femei, iar unii dintre ei s-au născut la doar câteva săptămâni distanță. În unele cazuri, nașterile au fost ținute secrete luni sau chiar ani, înainte ca existența copiilor să fie făcută publică. Acum, viața personală și viziunea miliardarului asupra procreerii sunt puse din nou sub lupă, după premiera la Festivalul de Film de la Veneția a documentarului „Musk”, realizat de regizorul Alex Gibney. Filmul, care are aproape patru ore, va ajunge în cinematografe pe 16 octombrie 2026.

Una dintre cele mai spectaculoase mărturii din documentar vine de la Ashley St. Clair, fosta parteneră a lui Musk și mama unuia dintre copiii săi. Ea susține că miliardarul i-ar fi spus, înainte de nașterea fiului lor, Romulus, că are nevoie de o „legiune de copii înainte de războiul civil”. Potrivit lui St. Clair, afirmația ar fi apărut într-un mesaj pe care Musk i l-ar fi trimis în 2024.

Declarațiile readuc în atenție ceea ce Musk însuși a spus public de mai multe ori despre scăderea natalității. Antreprenorul a susținut că prăbușirea ratei natalității reprezintă una dintre cele mai mari amenințări pentru civilizație și a pledat constant pentru ca oamenii să aibă mai mulți copii.

„Legiunea” de copii și frica de apocalipsă

Potrivit relatării lui St. Clair, ideea lui Musk nu ar fi fost doar aceea de a avea o familie numeroasă, ci de a avea cât mai mulți urmași înaintea unor scenarii catastrofale.

În documentarul lui Gibney, St. Clair povestește că Musk i-ar fi vorbit despre necesitatea de a avea o „legiune” de copii înaintea unui posibil război civil. Ea îl acuză, de asemenea, că prin activitatea sa pe X alimentează diviziunile politice și sociale.

„Musk” prezintă astfel obsesia miliardarului pentru natalitate într-un context mai larg: preocuparea sa declarată pentru supraviețuirea civilizației, colonizarea spațiului și riscul ca omenirea să dispară sau să intre într-o perioadă de declin demografic.

St. Clair susține și că a refuzat o ofertă financiară uriașă pentru a semna un acord de confidențialitate. Ea spune că i s-ar fi oferit inițial 40 de milioane de dolari, iar ulterior o variantă care includea 15 milioane de dolari și 100.000 de dolari pe lună timp de 20 de ani. Musk a negat acuzațiile și a spus că St. Clair „are un istoric de afirmații false”.

14 copii cunoscuți, patru mame și mai multe nașteri ținute secrete

Potrivit unei cronologii publicate de PEOPLE, Elon Musk are 14 copii cunoscuți public, cu patru femei: scriitoarea Justine Wilson, artista Grimes, directoarea Neuralink Shivon Zilis și autoarea Ashley St. Clair. Unul dintre copii, Nevada Alexander, a murit la doar 10 săptămâni.

Primul copil al lui Musk și Justine Wilson, Nevada Alexander, s-a născut în 2002 și a murit în urma sindromului morții subite a sugarului.

După această tragedie, cei doi au apelat la fertilizare in vitro. În 2004 s-au născut gemenii Xavier Alexander Musk și Griffin, iar în 2006 au venit pe lume tripleții Kai, Saxon și Damian.

Cu Grimes, Musk are trei copii. Primul, X Æ A-Xii, s-a născut în mai 2020. În decembrie 2021, cei doi au avut-o pe Exa Dark Sideræl, născută prin mamă surogat. Șase luni mai târziu, în iunie 2022, s-a născut în secret un al treilea copil, Techno Mechanicus, cunoscut și sub numele de Tau. Existența lui a devenit publică abia în 2023, după ce a fost dezvăluită în biografia lui Musk scrisă de Walter Isaacson.

În paralel, Musk avea deja o altă familie în formare. Gemenii săi cu Shivon Zilis, Strider și Azure, s-au născut în noiembrie 2021, cu doar câteva săptămâni înaintea nașterii lui Exa. Existența lor a fost ținută departe de atenția publică și a devenit cunoscută ulterior prin documente judiciare. Numele și sexul copiilor au fost făcute publice când aceștia aveau aproximativ 16 luni.

Musk și Zilis au mai avut doi copii. Fiica lor, Arcadia, s-a născut în 2024, iar în 2025 a fost anunțată nașterea lui Seldon Lycurgus. Data exactă a nașterii acestuia nu a fost făcută publică.

Tot în 2025, Ashley St. Clair a anunțat că a născut un băiat despre care susținea că este copilul lui Musk, informație care s-a confimat între timp. Băiatul, Romulus, este considerat al 14-lea copil cunoscut public al miliardarului. Musk și St. Clair au ajuns ulterior în conflict juridic în privința custodiei copilului.

St. Clair a mai afirmat că Musk i-ar fi spus că mai are un copil cu o vedetă japoneză. Informația nu a fost confirmată independent.

Astfel, familia publică a lui Musk s-a extins într-un ritm neobișnuit, cu copii născuți la intervale foarte scurte și mai multe nașteri dezvăluite abia după luni sau ani. În cazul gemenilor lui Zilis, de exemplu, nașterea lor a fost făcută publică după ce documentele judiciare au ajuns în spațiul public, în timp ce existența lui Techno Mechanicus a fost cunoscută abia ulterior, prin biografia lui Musk.

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De ce a murit primul copil al lui Elon Musk

Primul copil al lui Elon Musk și al fostei sale soții, Justine Wilson, a murit la doar 10 săptămâni. Băiatul, Nevada Alexander, s-a născut în mai 2002 și a murit în luna iulie a aceluiași an, în urma sindromului morții subite a sugarului (SIDS – Sudden Infant Death Syndrome).

Potrivit relatării făcute de Justine Wilson, Nevada fusese pus la somn, pe spate, așa cum era obișnuit, însă la un moment dat a încetat să mai respire. Părinții au chemat paramedicii, iar bebelușul a fost transportat la spital și resuscitat. El a fost ținut în viață cu ajutorul aparatelor timp de trei zile, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Justine Wilson a povestit ulterior că ea era cea care își ținea copilul în brațe în momentul în care acesta a murit, contrazicând astfel versiunea relatată de Elon Musk de-a lungul anilor. În noul documentar „Musk”, prezentat la Festivalul de Film de la Veneția, Wilson revine asupra tragediei și spune că pierderea lui Nevada a fost una dintre cele mai dureroase experiențe din viața ei.

Ce este sindromul morții subite a sugarului

Sindromul morții subite a sugarului este definit ca moartea bruscă și neașteptată a unui copil cu vârsta mai mică de un an, pentru care nu poate fi stabilită o cauză nici după o investigație completă, care poate include autopsia, examinarea locului în care a avut loc decesul și analiza istoricului medical al copilului și al familiei.

SIDS apare cel mai frecvent în timpul somnului și este diferit de moartea accidentală prin sufocare. Medicii și autoritățile de sănătate publică fac această distincție tocmai pentru că o moarte poate avea o cauză identificabilă, în timp ce în cazul SIDS cauza rămâne necunoscută chiar și după investigații.

În prezent, specialiștii nu cunosc o singură cauză a SIDS. Cercetările indică existența unor factori de risc și recomandă măsuri de reducere a riscului, printre care așezarea bebelușului pe spate la fiecare somn, folosirea unei suprafețe ferme și plate și menținerea spațiului de dormit fără perne, pături sau alte obiecte moi.

Moartea lui Nevada a avut loc cu mai bine de două decenii în urmă, dar tragedia este readusă în atenție de documentarul lui Alex Gibney despre Elon Musk. Filmul prezintă inclusiv perspectiva lui Justine Wilson asupra modului în care cei doi părinți au trecut prin pierderea copilului, precum și diferențele dintre relatările lor despre ultimele momente ale băiatului.

X Æ A-Xii, copilul preferat al lui Musk? Cum i se pronunță numele devenit viral

Dintre cei 14 copii cunoscuți ai lui Elon Musk, X Æ A-Xii, fiul pe care miliardarul îl are cu artista Grimes, a fost de departe cel mai prezent alături de tatăl său în spațiul public. Musk l-a luat la mai multe evenimente importante, inclusiv la Casa Albă, în februarie 2025, când X a apărut în Biroul Oval alături de tatăl său și Donald Trump. Copilul avea atunci patru ani și a atras imediat atenția presei prin comportamentul său jucăuș.

Trump l-a prezentat pe cel mic jurnaliștilor drept un „great guy” și a glumit că este un copil cu un IQ ridicat, potrivit ABC News.

Momentul a generat însă și o reacție din partea mamei sale. Grimes a spus că nu fusese informată înainte că Musk îl va duce pe X la eveniment și a afirmat public că băiatul „nu ar trebui să fie în public în felul acesta”. Ulterior, ea a cerut ca fotografiile cu fiul ei să nu mai fie distribuite, spunând că un copil nu ar trebui să fie expus celebrității fără să-și poată da consimțământul.

X a mai apărut alături de Musk și la alte evenimente politice de la Washington. În mai 2025, de exemplu, Musk a povestit că o vânătaie pe care o avea la ochi fusese provocată de fiul său, după ce chiar el îl încurajase pe copil să-l lovească în joacă.

Prezența constantă a lui X lângă Musk a alimentat și speculațiile că acesta ar fi copilul cel mai apropiat de miliardar sau chiar „preferatul” său. Nu există însă nicio declarație publică a lui Musk care să confirme că are un copil preferat. În schimb, este evident că X este copilul pe care Musk îl expune cel mai mult în aparițiile sale publice recente.

Cum se pronunță, de fapt, X Æ A-Xii

Numele a devenit viral încă din 2020, când Musk și Grimes au anunțat nașterea fiului lor. Inițial, numele fusese scris X Æ A-12, însă a fost modificat în X Æ A-Xii, deoarece legislația din California nu permitea forma inițială cu cifra „12” în nume.

Nici măcar părinții copilului nu au oferit însă exact aceeași explicație pentru pronunție. Musk a explicat într-un interviu acordat lui Joe Rogan că „X” se citește „Ex”, „Æ” se pronunță „Ash”, iar „A-12” se citește „A Twelve”. „A-12” este o referință la avionul de recunoaștere Lockheed A-12, pe care Musk l-a descris drept avionul său preferat.

Grimes a oferit o interpretare diferită. Artista a explicat că „Æ” reprezintă o formă stilizată a lui „AI”, adică inteligență artificială, iar partea „X” și „AI” sunt citite practic ca literele numelui. Tocmai această diferență dintre explicațiile celor doi părinți a făcut ca numele să fie și mai discutat în presa internațională.

În viața de zi cu zi, copilul este însă cunoscut simplu drept X, iar Musk îl numește frecvent „X” sau „Lil X”. Numele complet rămâne una dintre cele mai neobișnuite alegeri făcute de Musk și Grimes pentru copiii lor și a devenit, încă de la nașterea băiatului, un subiect viral.

Fosta lui soție, Justine Musk: Acuzații de manipulare emoțională, în noul documentar

Documentarul lui Alex Gibney aduce în prim-plan și mărturia primei soții a miliardarului, Justine Musk.

Ea susține că relația cu Elon Musk a fost marcată de comportamente pe care astăzi le-ar descrie drept manipulare emoțională și spune că a învățat termenul „gaslighting” în timpul căsniciei lor. Justine mai afirmă că, la primul lor dans de nuntă, Musk i-ar fi spus că el este „alpha” în relație.

Un alt detaliu controversat prezentat în film este afirmația că Musk s-ar referi la mamele copiilor săi drept „breeders” – termen folosit pentru femeile care nasc copii, într-o formulare cu puternice conotații biologizante.

Justine vorbește și despre moartea fiului lor Nevada. În timp ce Musk a susținut public că îl ținea în brațe atunci când copilul a murit, ea afirmă că ea era cea care îl ținea în brațe.

Elon Musk nu a participat la documentar și a catalogat producția drept un „hit piece” (n.r. material jurnalistic tip atac la persoană).

Regizorul Alex Gibney spune că a continuat proiectul fără interviul miliardarului, folosind interviuri cu foști parteneri, colaboratori și jurnaliști, dar și o reprezentare generată cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a-l întruchipa pe Musk.

Vivian Wilson, într-o nouă campanie care pare să contrazică lumea lui Musk

În timp ce documentarul readuce în atenție relația extrem de tensionată dintre Elon Musk și fiica sa Vivian Jenna Wilson (născută Xavier Alexander Musk), aceasta a apărut recent într-o campanie de modă care pare, cel puțin simbolic, să lovească exact în una dintre pasiunile și afacerile tatălui său: inteligența artificială.

Vivian, în vârstă de 22 de ani, este imaginea campaniei pentru colecția de toamnă 2026 a brandului spaniol Desigual, intitulată „Born to Disobey” – „Născută să nu se supună”. În materialul video al campaniei, ea interacționează cu un robot umanoid numit DESI 84 și îl pune în situații pentru care acesta nu a fost programat, scoțând în evidență limitele inteligenței artificiale.

Mesajul este greu de ignorat în contextul familiei Musk. În timp ce Elon Musk investește masiv în AI, roboți și automatizare, Vivian vorbește despre riscurile tehnologiei pentru creatori și spune că inteligența artificială poate elimina locuri de muncă și nu poate reproduce componenta emoțională a artei.

Campania nu este prezentată oficial ca un atac la adresa lui Elon Musk. Totuși, asocierea este inevitabilă: sloganul „Born to Disobey”, un robot care este pus să eșueze și declarațiile Viviannei despre necesitatea de a apăra creativitatea umană apar într-un moment în care relația ei cu tatăl său este profund deteriorată.

Vivian și-a schimbat sexul, apoi a renunțat la numele lui Musk: Miliardarul a declarat că „fiul său este mort”

Vivian a rupt public legătura cu Musk în 2022, când a obținut schimbarea legală a numelui și a genului. În documentele depuse atunci, ea a spus că nu mai dorește să fie asociată cu tatăl ei biologic.

În 2024, după ce Musk a afirmat că a fost „păcălit” să-i permită tratamente medicale de afirmare a genului și că „fiul său este mort”, Vivian a răspuns public, acuzându-l că nu a fost prezent în copilăria ei și că a hărțuit-o pentru feminitatea și orientarea sa queer.

Într-un interviu ulterior, ea a susținut că tatăl ei era absent în mare parte din perioada în care ar fi trebuit să exercite custodia. În martie 2025, Vivian a spus inclusiv că nu știe câți frați vitregi are, afirmând că a aflat despre gemenii lui Musk cu Shivon Zilis în același timp cu publicul larg.

Musk ar fi cumpărat un complex rezidențial secret în care să se mute toate mamele cu copiii săi

În 2024, Elon Musk ar fi cumpărat, prin intermediul unor entități asociate lui, mai multe proprietăți în Austin, Texas, în valoare totală de aproximativ 35 de milioane de dolari, cu intenția de a crea un fel de complex familial în care să poată locui copiii săi și mamele acestora.

Proprietatea principală este o vilă de aproximativ 14.400 de metri pătrați, construită în stil toscan, iar în imediata apropiere se află o altă casă, cu șase dormitoare. Musk ar fi cumpărat cele două proprietăți pentru aproximativ 35 de milioane de dolari, iar o a treia locuință din apropiere ar fi fost folosită de el. Ideea era ca membrii familiei să locuiască suficient de aproape pentru ca Musk să poată petrece timp cu copiii săi.

Potrivit relatărilor despre investigația New York Times, Shivon Zilis, mama a patru dintre copiii lui Musk, s-a mutat într-una dintre proprietăți împreună cu copiii. În schimb, Grimes nu s-a mutat în complex, relația dintre ea și Musk fiind afectată de disputa privind custodia copiilor. Nici copiii lui Musk din prima căsătorie nu par să facă parte din acest aranjament.

Planul ar fi fost mai ambițios decât simpla cumpărare a unor case vecine. Potrivit unei relatări ulterioare, Musk își dorea ca mamele copiilor săi să locuiască împreună, în proprietăți aflate în același complex, astfel încât copiii să poată crește în apropiere unii de ceilalți, iar el să îi poată vedea mai ușor.

În documentarul despre Musk apare și tatăl lui

Unul dintre oamenii intervievați de Alex Gibney pentru documentarul „Musk” este chiar Errol Musk, tatăl miliardarului. Prezența lui este importantă pentru portretul pe care filmul încearcă să-l construiască, mai ales că relația dintre Elon Musk și tatăl său a fost una profund complicată și, pentru perioade lungi, aproape ruptă.

Errol Musk își descrie în documentar fiul din perspectiva tatălui care l-a văzut crescând în Africa de Sud. El povestește inclusiv despre perioada în care Elon era hărțuit la școală și despre un episod în care adolescentul a fost bătut atât de grav încât fața îi devenise de nerecunoscut. Potrivit lui Errol, agresiunea ar fi venit după ce Elon îi spusese unui coleg al cărui tată se sinucisese că decizia acestuia fusese „stupidă”.

Errol susține, de asemenea, că Elon era încă din copilărie extrem de preocupat de cărți și de ideile sale și că avea o personalitate neobișnuit de detașată. La finalul intervenției sale din documentar, tatăl lui Musk transmite chiar un mesaj care sună aproape ca o apărare a fiului său: „Nu pariați împotriva lui Elon. Veți pierde”.

O relație tată-fiu marcată de acuzații grave și înstrăinare

În spatele acestei imagini există însă o istorie de familie mult mai complicată. Elon Musk a vorbit în repetate rânduri despre relația dificilă cu tatăl său și l-a descris drept o persoană lipsită de compasiune.

În biografia scrisă de Walter Isaacson, Musk povestește că, după ce a fost bătut de un coleg la școală, Errol l-ar fi certat timp de aproximativ o oră, în loc să-l consoleze. Musk a spus ulterior că decizia de a locui cu tatăl său după divorțul părinților a fost una pe care a regretat-o.

Errol Musk a fost căsătorit cu Maye Musk, mama lui Elon, Kimbal și Tosca. Cei doi au divorțat în 1979. Maye a afirmat ulterior că Errol a fost violent fizic și verbal cu ea, acuzații pe care acesta le-a negat.

Relația dintre Elon și tatăl său s-a deteriorat și mai mult în timp, iar unul dintre motivele importante invocate în relatările recente îl reprezintă acuzațiile grave formulate împotriva lui Errol de membri ai familiei.

Tatăl lui Elon Musk are doi copii cu fiica sa vitregă, pe care a crescut-o de la 4 ani

În 2025, The New York Times a relatat despre acuzații de abuz sexual asupra unor copii și copii vitregi ai lui Errol. Acesta a negat acuzațiile. Investigația publicației a descris aceste acuzații drept unul dintre factorii care au contribuit la ruptura dintre Elon și tatăl său.

Într-un interviu acordat recent Financial Times, Errol a oferit însă o imagine diferită asupra relației lor. El a susținut că, în ciuda perioadelor de înstrăinare, el și Elon încă țin legătura și a insistat că rolul său a fost acela de tată, nu de prieten: „Sunt tatăl lui Elon, nu prietenul lui”. El a respins, de asemenea, acuzațiile grave formulate împotriva sa și a criticat modul în care fiul său a fost prezentat în biografia lui Isaacson.

În 2022, tatăl lui Elon Musk a dezvăluit că are doi copii cu fiica sa vitregă, pe care a crescut-o de la 4 ani. „Singurul lucru pentru care suntem pe Pământ este să ne reproducem”, spunea el.

De ce s-a mutat Elon Musk cu tatăl lui după divorțul părinților

Motivul pe care Elon Musk l-a oferit el însuși este surprinzător de simplu: spunea că îi era milă de tatăl său și că îl vedea singur după divorț.

Potrivit biografiei realizate de Walter Isaacson, după divorțul părinților, Elon a rămas inițial cu mama sa, Maye. La aproximativ 10 ani, însă, a luat decizia de a pleca din Durban și de a se muta cu Errol, în Johannesburg. Când Isaacson l-a întrebat de ce a făcut acest lucru, Musk a spus că tatăl său era „atât de singur” și că simțea că ar trebui să-i țină companie.

Un alt factor pare să fi fost influența familiei paterne. Isaacson scrie că bunica lui Elon, mama lui Errol, îl convinsese că nu era corect ca Maye să aibă toți cei trei copii, în timp ce tatăl lui nu avea niciunul. Elon era atunci foarte tânăr și, potrivit relatării din biografie, nu înțelegea încă pe deplin cum era de fapt tatăl său.

Mai exista și o diferență între cele două medii. Maye era o mamă iubitoare, dar după divorț muncea foarte mult și era adesea plecată de acasă. Errol, în schimb, îi oferea lui Elon acces la cărți, enciclopedii și unelte și avea, la acea vreme, o imagine mai spectaculoasă și mai aventuroasă. Elon era un copil retras, fără mulți prieteni, iar această lume pare să-l fi atras.

Ulterior, Musk a ajuns să considere alegerea drept „o idee foarte proastă”. El i-a spus lui Isaacson că, la momentul respectiv, „nu știa cât de oribil era” tatăl său. Și fratele său, Kimbal, s-a mutat mai târziu cu Errol, spunând că nu voia să-și lase fratele singur cu acesta.

Val de reacții după premiera documentarului „Musk”

Documentarul lui Gibney oferă o perspectivă rară asupra lui Errol Musk, dar nu rezolvă contradicțiile dintre versiunile celor doi. În timp ce Elon și-a descris copilăria alături de tată prin experiențe traumatizante și lipsă de empatie, Errol continuă să susțină că a avut un rol important în formarea fiului său și că legătura dintre ei nu este complet ruptă. Faptul că ambii vorbesc public despre aceeași relație în termeni atât de diferiți spune, poate, cel mai mult despre complexitatea familiei Musk.

„Musk” nu este doar o biografie a unuia dintre cei mai bogați oameni ai planetei. Filmul lui Alex Gibney încearcă să lege cariera, politica, relațiile personale și viziunea lui Musk asupra viitorului într-un singur portret.

Premiera de la Veneția a fost însoțită de recenzii dure. Criticii au descris filmul drept o investigație amplă și neliniștitoare asupra puterii acumulate de Musk, de la Tesla și SpaceX până la X și influența sa politică.