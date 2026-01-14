Chiara Ferragni scapă de închisoare: „Diva Instagram” din Italia a fost achitată în dosarul „Pandorogate”

1 minut de citit Publicat la 16:48 14 Ian 2026 Modificat la 16:49 14 Ian 2026

Chiara Ferragni a devenit faimoasă pe Instagram. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Chiara Ferragni a fost achitată miercuri de acuzația de înșelăciune calificată în cazul „Pandorogate”,, anunță publicația italiană Il Messaggero. Pe lângă Ferragni, în proces sunt judecați și fostul ei mâna dreaptă, Fabio Maria Damato, precum și patronul companiei Dolci Preziosi, Francesco Cannillo.

Chiara Ferragni a fost achitată la finalul procesului în procedură abreviată, care a avut în centru cunoscutele cazuri Pandoro Pink Christmas (n.r. pandișpan de Crăciun) și ouăle de Paște.

Decizia a fost luată de judecătorul secției a treia penale a Tribunalului din Milano, Ilio Mannucci Pacini.

Influencerul era trimisă în judecată pentru înșelăciune calificată în legătură cu presupuse mesaje înșelătoare publicate pe rețelele sociale: potrivit acuzării, aceasta ar fi promovat vânzarea celor două produse dulci lăsând să se înțeleagă că o parte din încasări urma să fie destinată finanțării unor proiecte caritabile.

Procurorul adjunct Eugenio Fusco și procurorul Cristian Barilli au cerut o condamnare de un an și 8 luni, fără circumstanțe atenuante.

Avocații apărării, Giuseppe Iannaccone și Marcello Bana, au reiterat în pledoaria lor poziția susținută constant: Chiara Ferragni trebuie achitată cu formulă deplină, deoarece „nu a existat niciun dol”, adică nicio intenție de a înșela consumatorii și, mai mult, din punctul de vedere obiectiv al probelor, nu s-a produs nicio fraudă. Cel mult, ar fi fost vorba despre un posibil caz de publicitate înșelătoare, cauzat de erori de comunicare, pentru care modelul-antreprenor a închis deja componenta administrativă prin plata de despăgubiri, dar și donații, în valoare totală de aproximativ 3,4 milioane de euro.