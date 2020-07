Consecința slăbirii accentuate: surplusul de piele. Cum scăpăm de el. Interviu cu chirurgul estetician Pascal Dameh

Domnule doctor, ne puteți explica în ce măsură ne poate afecta viața personal surplusul de piele rezultat după un proces de slăbire accentuată?

Pierderea în greutate, de cele mai multe ori, reprezintă doar o parte din luptă atunci când vine vorba de obținerea unei siluete în care să vă simțiți plini de încredere. Este o luptă dificilă, dar în final plină de satisfacții.

Pierderea semnificativă a greutății implică aproape fiecare parte din corp, excesul de piele fiind localizat de cele mai multe ori la nivelul feței, gâtului, abdomenului, coapselor, sânilor și brațelor.

Excesul de piele afectează o persoană atât din punct de vedere fizic, cât și psihic.

Pe măsură ce îmbătrânim pielea își pierde elasticitatea, cu atât mai mult atunci când slăbim. Astfel, pierdem colagen și acid hialuronic, pot apărea falduri de piele în diferite părți ale corpului,vergeturi, sânii vor fi lăsați, la fel și fesele, ceea ce duce la un aspect estetic neplăcut.

Pielea în exces poate cauza, de asemenea, probleme la îmbrăcat și poate duce la limitarea mobilității.

Persoanele care au suferit intervenții bariatrice pot apela la aceste proceduri?

Excesul de piele este o urmare a pierderii în greutate. Cu cât o persoană pierde mai multă greutate, cu atât este mai probabil să aibă piele în exces, și prin urmare, foarte mulți pacienti care au suferit o intervenție bariatrică recurg la intervenția chirurgicală de eliminare a pielii în exces.

După intervenșia bariatrică, mulți pacienti pierd foarte multe kilograme, iar exesul de piele, în această situație, este inevitabil. Acest lucru este din cauza faptului că atunci când crești în greutate, pielea se extinde în jurul noilor depozite de grăsime, piele pe care corpul o are în plus. Iar, atunci când slăbești, pielea nu are o capacitate de elasticitate suficient de mare, astfel încât să se modeleze pe noua siluetă, ducând astfel la apariția surplusului de piele, chiar dacă sunt practicate exercițiile fizice.

Remodelarea corporală este recomandată pacienților după stabilizarea greutății,care poate fi la aproximativ 1 an de la intervenția bariatrică dacă pierderea greutății este una semnificativă sau dacă respectarea unei alimentații recomandate de medicul specialist, a exercițiilor fizice, precum și a diverselor proceduri cosmetice de îngrijire a pielii nu dau rezultate.

În cazul în care greutatea a fost stabilizată după o perioadă de 6 luni de la intervenție, poate fi moment bun pentru eliminarea excesului de piele. În caz contrar, dacă faceți intervenția mai devreme, pe măsură ce continuați să slăbiți, există posibilitatea dezvoltării unui nou exces de piele, fiind necesară o altă intervenție de remodelare.

Putem apela la aceste intervenții strict din punct de vedere cosmetic?

O astfel de intervenție este necesară din punct de vedere cosmetic pentru acele persoane care nu au pierdut o greutate semnificativă sau pentru femeile care au născut, iar procedura, din punct de vedere estetic, constă în îndepărtarea vergeturilor, a pielii încrețite, a cicatricilor inestetice.

Însă, pe lângă necesitatea estetică, este și o necesitate medicală, deoarcece greutatea pielii care atârnă poate cauza dureri de spate sau ale diferitelor părți din corp, pot apărea dermatite și infecții între pliurile pielii, în unele cazuri, poate împiedica o activitate normală, cum ar fi îndoirea sau mișcarea brațelor.

Care sunt zonele corpului cele mai vizate pentru care pacienții apelează la intervenție?

Depozitarea grăsimii diferă de la o persoană la alta, în funcție de factorii genetici, dar și în funcție de sex. De exemplu, femeile au tendința de a depozita grăsimi în zona șoldurilor, picioarelor, taliei, iar bărbatii în zona abdominală și în zona pieptului.Cu toate acestea, zonele cele mai vizate sunt zona abdominală și zona brațelor, zone care oricum sunt mai greu de modelat și controlat prin sport sau diete.

Care sunt pașii premergători procedurilor si care sunt riscurile unor asemenea proceduri?

Este foarte important ca, înainte de a recurge la o astfel de intervenție, chirurgul estetician să explice pacientului atât așteptările pe care trebuie să le aibă în urma operației, cât și complicațiile care pot apărea.

Înainte de intervenție, în funcție de fiecare caz, se poate recomanda renunțarea la fumat cu cel puțin trei săptămâni înainte, se solicită un set de analize de sânge și ecografie pentru evaluarea stării de sănătate, evitarea aspirinei și a medicamentelor anti-inflamatorii cu o lună înaintea intervenției.

În funcție de zona corpului care necesită o astfel de intervenție, riscurile sunt diferite, precum apariția unor asimetrii din cauza eliminaării prea mult sau prea puțin a pielii, desfacerea suturilor, cicatrizarea inestetică. Însă, cu o atentă supraveghere preoperatorie, aceste riscuri pot fi ținute sub control sau evitate,după caz.

Care sunt contraindicațiile acestor intervenții?

Contraindicațiile pentru această intervenție pot fi: bolile grave dermatologice, infecțioase, diabetul zaharat, afecțiuni cardio-vasculare, diabet, obezitate morbidă, planificarea unei sarcini viitoare, predispoziția pentru formarea de cicatrici cheloide/ hipertrofice.

Ce tehnici folosiți pentru eliminarea surplusului de piele?

Operația de îndepărtare a pielii include o serie de proceduri și tehnici de conturare a corpului după pierderea în greutate majoră incluzând pliurile excesive ale pielii de pe brațe, picioare, fese, abdomen, ajutând, astfel pacienții să obțină o formă mai naturală și frumoasă estetic.

Pentru pierderea în greutate care nu implică o scădere bruscă și un număr mare de kilograme, pielea poate fi întinsă cu ajutorul firelor bioresorbabile.

De exemplu, după ce o persoană slăbește, pielea de deasupra genunchilor poate fi lăsată. Această piele poate fi ridicată fără intervenție chirurgicală, cu ajutorul firelor, în cazul în care ptoza este foarte mică. Procedura rezolvă problema, însă nu pentru o perioadă lungă de timp și nu pot fi obținute rezultatele optime ca în cazul intervențiilor chirurgicale.

Aceeași procedură poate fi folosită și la nivelul gâtului, feselor, coapselor și abdomenului.

În cazul intervenției chirugicale, prin remodelarea corporală este eliminată și grăsimea, nu doar excesul de piele. Cea mai frecventă intervenție pentru eliminarea excesului de piele este abdominoplastia.

Chirurgia estetică lasă cicatrici, însă alegerea unui chirurg cu experiență poate ascunde aceste cicatrici folosind diverse tehnici, astfel încât acestea să nu fie foarte vizibile.

Cum decurge intervenția?

Intervenția se realizează sub anestezie generală. Înainte de intervenție, chirurgul va marca zona inciziei și excesul de țesut care urmează să fie excizat. Se decolează excesul de piele, iar sutura este intradermică, astfel încât cicatricile să fie minime. După operație pacientul va purta un corset sau bandă elastică, în funcție de zonă.

Rezultatele finale după cât timp pot fi vizibile?

Rezultatele sunt vizibile imediat, însă obținerea rezultatului final poate fi de la câteva săptămâni până la câteva luni. Pe durata intervenției sunt secționate ramuri nervoase ceea ce duce la o senzație de amorțeală și la o tensiune locală, ce se ameliorează în timp.

În ce constă recuperarea după intervenție? Ce nu trebuie făcut?

După intervenția chirurgicală, în funcție de zona corpului, recuperarea depinde de gradul de îndepărtare a pielii. Pacienții vor purta un corset timp de 3 – 4 săptămâni pentru evitarea umflăturilor și formării echimozelor (vânătăi), și pentru redarea elasticității, va veni lunar la control timp de 6 luni, se vor evita eforturile fizice și exercițiile în primele 6 luni, se recomandată o igienă locală mai atentă, evitarea expunerii la soare, solar și saună, precum și evitarea purtării hainelor strâmte în prima perioadă.

Care sunt costurile acestor intervenții și ce includ acestea?

Costul unei astfel de intervenții este orientativ, deoarece acesta este stabilit în urma unei consultații, în funcție de zonele corpului, de amploarea intervenției, dar și a particularității fiecărui pacient.