Controversele din jurul cuvântului "Crăciun". Ce înseamnă, de fapt

După unii, acesta provine din slavă sau albaneză, după alţii, din limba indo-europeană, din cea dacică ori latină. În aproape fiecare din aceste interpretări, are o semnificaţie, un înţeles aparte. În acest articol, poţi afla câteva din cele mai importante explicaţii despre ce înseamnă cuvântul Crăciun.

Partizanii originii slave a acestuia au fost de părere că îşi are originea în termenul slav "kračun", în bulgară "kraciun" şi în rusă "korociuni." Un argument în această privinţa ar fi că, în limba rusă veche, cuvântul "koročun" are semnificaţia de "solstiţiu de iarnă,"un eveniment astronomic celebrat în păgânism, apropiat de perioada în care sărbătorim Crăciunul. Potrivit Wikipedia, Karachun, Korochun sau Kračún era o sărbătoare slavă în care Zeul Negru şi alte spirite rele aveau cea mai putere din timpul anului. Era celebrată de slavi în cea mai lungă noapte din an.

