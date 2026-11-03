Ce parte a foliei de aluminiu trebuie să atingă mâncarea. Diferența pe care puțini o cunosc

4 minute de citit Publicat la 23:27 03 Noi 2026 Modificat la 23:27 03 Noi 2026

Deși aspectul celor două fețe este diferit, explicația ține de procesul de fabricație. Foto: Getty Images

Folia de aluminiu este nelipsită din multe bucătării. O folosim pentru a înveli carnea înainte de a o pune pe grătar, pentru a acoperi tăvile în care pregătim mâncarea la cuptor sau pentru a proteja preparatele în timpul coacerii. Deși este un produs pe care îl utilizăm frecvent, puțini sunt cei care știu dacă există vreo diferență între cele două fețe ale sale și dacă este important pe care dintre ele așezăm alimentele, potrivit Eating Well.

În jurul acestui subiect au apărut numeroase întrebări. Contează dacă partea lucioasă sau cea mată intră în contact cu mâncarea? Poate fi folosită folia direct pe grătar sau sub funcția grill a cuptorului? Protejează cu adevărat alimentele păstrate la congelator?

Pentru a clarifica aceste aspecte, specialiștii de la Reynolds, companie care produce folie de aluminiu de peste 75 de ani, și Abbey Thiel, doctor în știința alimentelor și autoarea blogului și canalului YouTube Abbey the Food Scientist, au explicat cum trebuie utilizat acest produs și ce diferențe există între cele două suprafețe.

De ce are folia de aluminiu o parte lucioasă și una mată

Deși aspectul celor două fețe este diferit, explicația ține de procesul de fabricație, nu de proprietățile materialului.

Potrivit lui Abbey Thiel, aluminiul este trecut printr-un proces de laminare, în urma căruia este transformat în foi foarte subțiri. Pentru ca materialul să ajungă la grosimea dorită fără să se rupă, două foi sunt laminate simultan.

În timpul acestui proces, suprafața care intră în contact cu cealaltă foaie capătă un aspect mat, în timp ce partea care atinge direct rolele utilajului este netezită și devine lucioasă.

Așadar, diferența de aspect nu înseamnă că cele două fețe au funcții diferite sau că una ar fi mai potrivită decât cealaltă pentru prepararea alimentelor.

Pe ce parte trebuie așezată mâncarea?

Pentru folia de aluminiu obișnuită, răspunsul specialiștilor este simplu: nu contează dacă alimentele sunt așezate pe partea lucioasă sau pe cea mată. Ambele pot fi folosite în siguranță la gătit.

Explicația are legătură cu modul în care aluminiul transferă căldura. Materialul preia căldura de la cuptor, grătar sau plită și o transmite alimentelor prin contact direct. Această proprietate nu depinde de aspectul suprafeței.

Deși partea lucioasă reflectă o cantitate mică de radiație termică, efectul este prea redus pentru a influența în mod semnificativ prepararea alimentelor.

Specialiștii Reynolds confirmă că ambele fețe pot intra în contact cu mâncarea, atât în cazul foliei standard, cât și al celei rezistente, utilizate pentru preparate care necesită o protecție suplimentară.

Excepția: folia de aluminiu antiaderentă

Există însă o situație în care trebuie acordată atenție părții pe care o folosim. Este vorba despre folia de aluminiu cu proprietăți antiaderente, concepută special pentru ca alimentele să nu se lipească de suprafața sa.

În acest caz, partea mată trebuie orientată în sus, spre mâncare. Producătorul Reynolds recomandă și un truc simplu pentru identificarea corectă a suprafeței: dacă inscripția imprimată pe folie poate fi citită, aceasta este poziționată corespunzător pentru a beneficia de proprietățile antiaderente.

La ce putem folosi folia de aluminiu în bucătărie

Folia de aluminiu are mai multe întrebuințări decât simpla acoperire a vaselor. Poate fi utilizată pentru pregătirea legumelor pe grătar, pentru coacerea peștelui sau pentru învelirea bucăților de carne care au nevoie de mai multă umiditate în timpul preparării.

De exemplu, o folie împăturită sub formă de pachețel, în care sunt puse cartofi, legume, usturoi, verdețuri și puțin ulei, poate fi așezată direct pe grătar. În cazul peștelui, folia ajută la protejarea cărnii delicate, iar pentru coaste sau alte bucăți de carne care necesită o preparare îndelungată poate contribui la păstrarea umidității.

Folosirea foliei pentru tapetarea tăvilor în care pregătim alimente la cuptor are, de asemenea, câteva avantaje. Curățarea vaselor devine mai ușoară, iar riscul ca mâncarea să se lipească de tavă este redus. În același timp, folia poate proteja alimentele de contactul direct cu o sursă intensă de căldură.

Atunci când acoperim o tavă în care pregătim lasagna sau alte preparate la cuptor, folia ajută la păstrarea aburului și a umidității. În plus, împiedică stropirea cuptorului și limitează rumenirea excesivă a anumitor zone. Același principiu poate fi folosit atunci când vrem să protejăm marginile unei plăcinte sau pieptul unui curcan, care se pot rumeni mai repede decât restul preparatului.

Este sigură folosirea foliei de aluminiu la temperaturi ridicate?

În general, folia de aluminiu poate fi utilizată fără probleme la gătit, inclusiv direct pe grătar sau sub funcția grill a cuptorului. Este eficientă și pentru păstrarea alimentelor la congelator, deoarece limitează pierderea umidității și protejează preparatele împotriva arsurilor provocate de congelare.

Există însă câteva situații în care utilizarea ei necesită mai multă atenție. Specialiștii recomandă prudență atunci când folia intră în contact prelungit cu alimente foarte acide sau sărate, cum sunt sosurile pe bază de roșii și marinadele care conțin oțet.

Acizii și sărurile pot afecta suprafața aluminiului, favorizând trecerea unor cantități mici din acest metal în alimente. Potrivit lui Abbey Thiel, expunerea este considerată redusă și sigură de autoritățile din domeniul sănătății, însă persoanele cu afecțiuni renale ar putea avea nevoie să limiteze aportul de aluminiu, deoarece organismul lor îl elimină mai greu.

De asemenea, dacă scopul este împiedicarea lipirii alimentelor, hârtia de copt poate fi o alegere mai potrivită. Aceasta are însă propriile limite de utilizare: potrivit Reynolds, rezistă la temperaturi de până la aproximativ 216 grade Celsius, și nu este recomandată pentru expunerea directă la surse intense de căldură.