Cea mai bună pâine din Marea Britanie e infuzată cu ceai Earl Grey. A fost nevoie de 45 de încercări pentru a perfecta rețeta

O pâine brioșată infuzată cu lămâie și ceai Earl Grey a fost desemnată drept cea mai bună pâine din Marea Britanie. Patisera Miyo Aoetsu a avut nevoie de 45 de încercări ca să-și perfecteze rețeta și rezultatul final a fost apreciat de criticii de la competiția Britain’s Best Loaf („Cea mai bună pâine din Marea Britanie”), organizată de revista de specialitate „British Baker”, câștigând totodată și categoria Inovație, relatează BBC.

Miyo Aoetsu, care a început să coacă din pasiune, a câștigat acum premiul pentru a doua oară, după ce pâinea ei verde, aromată cu matcha, ciocolată albă și fructe, a obținut trofeul în 2023.

„Am rămas fără cuvinte când am câștigat... Am fost foarte, foarte fericită, aproape că țipam pe scenă. Întotdeauna există o șansă, dar nu am crezut cu adevărat că se va întâmpla... însă când mi-au rostit numele, am rămas fără cuvinte, dar am fost foarte bucuroasă și fericită pentru tot efortul depus.”, a spus ea pentru BBC.

Femeia de 55 ani are experiență în patiserie. Născută în Japonia, Miyo Aoetsu a locuit o perioadă în Franța, unde s-a îndrăgostit de pâinea franțuzească. Când s-a mutat în Anglia a deschis Brutăria Kuma-San chiar în casa ei. Aprovizionează afaceri locale și coace pâini pentru clienți care le ridică personal din locuința ei.

45 de încercări pentru rețeta perfectă

Jurații au declarat că pâinea, care a învins alte 200 de produse, i-a impresionat prin „profilul de aromă unic”, care combină ceai Earl Grey și coajă confiată de lămâie înmuiată în limoncello, alături de cremă de lămâie (lemon curd n.red) și suc de lămâie, pentru un „final citric și aromat”.

Patisera a spus că limoncello-ul oferă pâinii „un plus de intensitate”, dar ingredientul secret este un fruct citric japonez – cunoscut sub numele de yuzu.

„În ultimii ani, în Japonia, combinația de ceai Earl Grey cu fructe citrice precum lămâia a devenit foarte populară, așa că se fac multe prăjituri și fursecuri cu aceste arome. Așa că m-am gândit să încerc să fac o pâine cu aceste combinații... Îmi place aroma subtilă a ceaiului în produsele de patiserie”, a spus ea.

Totuși, a recunoscut că nu a fost o rețetă perfectă de la început, și că a copt „aproximativ 45 de pâini” până a fost mulțumită de rezultat.

„Am copt și am tot copt până când am avut încredere că este gata pentru competiție,” a spus Miyo Aoetsu.

Născută în Tokushima, la aproximativ 150 km de Osaka, Miyo s-a mutat în Regatul Unit pentru a studia la Universitatea din Manchester, unde și-a cunoscut soțul. Cuplul a locuit ulterior în Luxemburg și Franța, unde Miyo s-a îndrăgostit de pâinea franțuzească. A început să coacă propria pâine după ce s-a mutat înapoi în Anglia.

Cea mai bună pâine e în Derbyshire

Premiul prestigios nu a părăsit Derbyshire de când Miyo a câștigat cu pâinea ei verde în 2023. Anul trecut, 4 Eyes Bakery, din Staveley, lângă Chesterfield, a câștigat cu o focaccia groasă cu usturoi și rozmarin.

„Este minunat că premiul a rămas aici. Îl cunosc pe Tom [de la 4 Eyes Bakery], care a câștigat anul trecut... este un brutar excelent și mă bucur că acest premiu rămâne în comitat. Faptul că e încă în Derbyshire este extraordinar, pentru că pâinea făcută în această zonă este de o calitate fantastică,” a spus Miyo.

Iar patisera are deja planuri pentru creațiile viitoare: „Întotdeauna m-a interesat să combin cultura occidentală cu cea japoneză în produsele mele de panificație... experimentez în mod constant”, a spus ea.